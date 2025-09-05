ETV Bharat / state

गरीब बच्चों की किस्मत बदल रहे नर्मदापुरम के गुरूजी, कठिन विषय को सरल कर छाप दी पुस्तक - NARMADAPURAM TEACHERS DAY SPECIAL

नर्मदापुरम में सड़क किनारे रहने वाले बच्चों का भविष्य संवार रहे शिक्षक मधु हुरमाडे़, अपनी किताबों से बच्चों की पढ़ाई को बनाया सरल.

TEACHER MADHU HURMADE
नर्मदापुरम में शिक्षक मधु हुरमाडे़ ने शिक्षा से नवाजा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 5:00 PM IST

4 Min Read

नर्मदापुरम: शिक्षक दिवस के खास मौके पर हम आपको नर्मदापुरम के ऐसे शिक्षक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो गरीब और झुग्गियों में रहने वाले बच्चों के जीवन में की शिक्षा की अलख जगा रहे हैं. जिनकी नर्मदापुरम सहित आसपास के जिले में हर कोई तारीफ करता है. ये शिक्षक हैं मधु हुरमाडे़, जो नर्मदापुरम के सोमालवाडा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ हैं. जब उन्होंने 4 साल पहले गरीब बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया था, तब उनके पास करीब 5 से 6 बच्चे थे. वर्तमान में 70-80 गरीब बच्चों को पढ़ा कर उनके जीवन को नई दिशा दे रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने 2 किताबें भी लिखीं हैं.

गरीब बच्चों के लिए शुरू किया अभियान

शिक्षक मधु हुरमाडे़ ने बताया, "शिक्षा के क्षेत्र में वह करीब 10 वर्षों से जुड़े हुए हैं. आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को करीब 4 साल से पढ़ा रहे हैं. जब मैं होशंगाबाद जिले में आया, तब मेरी पहली पोस्टिंग सिवनी मालवा में हुई थी. उस समय हॉस्टल में रहने वाले गरीब बच्चे जो ट्यूशन नहीं पढ़ पाते थे. उन में से कई बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले थे. जिन्हें अलग से पढ़ाने के लिए मैंने शासकीय हॉल किराए पर लिया. इसके लिए मैंने बकायदा कलेक्टर एवं शिक्षा अधिकारी की परमिशन से साथ 2 साल तक उस पर काम किया."

गरीब बच्चों की किस्मत बदल रहे नर्मदापुरम के गुरूजी (ETV Bharat)

70 से 80 बच्चों को दे रहे शिक्षा

उन्होंने बताया, "सिवनी मालवा में पोस्टिंग के दौरान मैंने तहसील के सामने रहने वाले गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम किया. ये ऐसे बच्चे थे, जो स्कूल जाने में असमर्थ थे. इस दौरान मेरे पास करीब 70 से 80 बच्चे थे, जिनको पिछले 4 साल से मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा था. साथ ही उनको पाठ्य पुस्तक, ड्रेस, जूते सहित अन्य सामान मैं निशुल्क उपलब्ध करवा रहा था."

TEACHER MADHU HURMADE
शिक्षक मधु हुरमाडे़ की किताब (ETV Bharat)

महिलाओं की स्थिति के बारे में है किताब

शिक्षक मधु हुरमाडे़ को हमेशा से लिखने-पढ़ने का शौक था. उन्होंने हिंदी व्याकरण का व्यवहारिक अध्ययन और बेटी समाज की जान नामक 2 किताबें लिखी हैं. उनकी हिंदी व्याकरण किताब को पीएससी लेवल तक के विद्यार्थी भी पढ़ते हैं. इसमें हिंदी के व्याकरण को मैथमेटिकल तरीके से बताया गया है. वहीं उनकी दूसरी किताब 'बेटी समाज की जान' में महिलाओं की स्थिति के बारे में बताया गया है.

NARMADAPURAM NEWS
बच्चों की क्लास लेते हुए शिक्षक (ETV Bharat)

बोर्ड परीक्षा में जिले का रिजल्ट बेहतर किया

मधु हुरमाडे़ ने कहा,"पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेटियों के लिए कई योजनाएं लाए थे. इन योजनाओं को ध्यान में रखकर मैंने 'बेटी समाज की जान' किताब लिखी थी." उन्होंने आगे बताया कि "मैं जिले का मास्टर ट्रेनर था, तो मुझे जिले का बोर्ड परीक्षाओं में रिजल्ट बेहतर करने को लेकर टास्क दिया गया था. उस टास्क को पूरा करने के लिए मैंने सोशल साइंस पर परीक्षा मूल मंत्र नाम से किताब लिखी. इस किताब को लिखने के पीछे का कारण बच्चों को सरल भाषा में विषय से संबंधित कंटेंट आसानी से मिल सकें. जिसको पढ़कर वे स्वयं सब्जेक्ट के बारे में समझ सकें. इससे कई बच्चों को लाभ भी मिला है."

TEACHER MADHU HURMADE
शिक्षक मधु हुरमाडे़ की किताब (ETV Bharat)
NARMADAPURAM TEACHERS DAY SPECIAL
शिक्षक मधु हुरमाडे़ गरीब बच्चों में जगा रहे शिक्षा की अलख (ETV Bharat)

शिक्षा पर हर किसी का सामान हक

उन्होंने बताया कि "मेरी प्रेरणा स्रोत तो खास करके सामाजिक स्थिति रही हैं. क्योंकि मैं भी गरीबी के परिवेश से आया हूं, तो मुझे पता कि गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित क्यों रह जाते हैं. गरीब-असहाय बच्चों को पढ़ाने के पीछे का मेरे उद्देश्य है कि समाज और देश का विकास हो. मेरा हमेशा इस बात पर ध्यान रहा है कि जो मैंने जंग जीती है वह शिक्षा से जीती है. यही कारण रहा है कि मैं सभी को शिक्षा देने का प्रयास कर रहा हूं."

TEACHERS DAY 2025NARMADAPURAM NEWSTEACHER MADHU HURMADENARMADAPURAM POOR CHILDRENNARMADAPURAM TEACHERS DAY SPECIAL

