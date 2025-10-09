ETV Bharat / state

ताकू प्रूफ रेंज के विस्तार का आदिवासियों में विरोध, बोले 'सांसद को गांव में नहीं घुसने देंगे'

इटारसी तहसील अंतर्गत भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का केंद्रीय परीक्षण संस्थान (सीपीई) का ताकू में प्रूफ रेंज है. यहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने गोलों एवं अन्य उत्पादों की टेस्टिंग होती है. यह रेंज करीब 55 साल पुरानी है. इसे विस्तार देने का प्रस्ताव है, जिससे आसपास के ग्रामीण प्रभावित होंगे. रेंज के दक्षिण में करीब 12 किलोमीटर और पश्चिम में 8 किलोमीटर तक विस्तार प्रस्तावित है. इस प्रस्तावित विस्तार में कुल 22,205 हेक्टेयर भूमि शामिल है, जिससे लगभग 49 गांवों की 34,500 से अधिक आबादी विस्थापित हो सकती है.

नर्मदापुरम: रक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय परीक्षण संस्थान के ताकू क्षेत्र स्थित प्रूफ रेंज का विस्तार होना है. इसके विरोध में बुधवार को करीब 50 गांव के 5 हजार आदिवासियों ने रैली निकाली. इस दौरान आदिवासियों ने अपनी जल, जंगल, जमीन को खाली नहीं करने को लेकर राष्ट्रपति के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि जनवरी 2025 में पत्र जारी किया गया है और प्रूफ रेंज के विस्तार के लिए नर्मदापुरम के 16 गांव और बैतूल के 33 गांवों का सर्वे कराने की बात कही गई है. विस्तार का मतलब है कि इन गांवों का विस्थापन. लेकिन हम अपनी जन्मभूमि और जल-जंगल नहीं छोड़ेंगे. इसलिए ये प्रस्ताव वापस लिया जाए.

फूटा गुस्सा बोले 'उजाड़ना बंद करें'

आदिवासी नेता फागराम ने बताया कि ''प्रूफ रेंज विस्तार के लिए 23 जनवरी 2025 को एक पत्र जारी किया गया. जिसमें कहा गया कि जो होशंगाबाद (वर्तमान में नर्मदापुरम) के 16 गांव और बैतूल के 33 गांव का सर्वे किया जाए. इसका तात्पर्य है इन गांवों का विस्थापन होना है. इसी के चलते आज हम सभी ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है. हमारे द्वारा कहा गया है हम लोगों को उजाड़ना बंद करें.''

नर्मदापुरम में 50 गांव के आदिवासियों ने निकाली विरोध रैली (ETV Bharat)

'पूर्व में विस्थपित गांव का नहीं हुआ पुनर्वास'

पूर्व में विस्थापित किए गांव का जिक्र करते हुए फागराम ने कहा, ''इसके पहले भी 26 गांव उजाड़े गए हैं. अब हम दोबारा उजड़ना नहीं चाहते हैं. आज हम लोग प्रशासन से बोलकर जा रहे हैं. पहले उजड़े लोगों का पुनर्वास ठीक से नहीं हो पाया है, इसलिए सरकार और प्रशासन से हमारा कहना है कि जो प्रस्ताव आपने लिया है, तत्काल रूप से उसे वापस लें. यदि प्रस्ताव आप वापस नहीं लेते हैं तो लोगों के सामने लड़ने के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि पहले भी लोग लड़ते-लड़ते मर गए और हम भी लड़ते-लड़ते मर जाएंगे.''

सांसद को गांव में घुसने नहीं देने की चेतावनी

जनप्रतिनिधियों पर भी गुस्सा जाहिर करते हुए फागराम ने कहा, ''यहां (नर्मदापुरम) के जो हैं सांसद दर्शन सिंह चौधरी, उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक पत्र भेजकर प्रस्ताव भेजा है. यह बिल्कुल गलत है. वह प्रस्ताव वापस नहीं लेंगे तो हम उनका विरोध करेंगे. अभी हम बोलकर जा रहे हैं. जरूरत पड़ी तो हम उन्हें गांव में घुसने भी नहीं देंगे, क्योंकि हमने उन्हें वोट देकर दिल्ली सरकार में भेजा है. सरकार बनवाई है तो गांव उजाड़ने के लिए नहीं, गांव को बेहतर बनाने और सुधारने के लिए बनाई है.''

ताकू प्रूफ रेंज के विस्तार का आदिवासियों ने किया विरोध (ETV Bharat)

'हल्के में लेगी प्रशासन तो बढ़ेगी दिक्कत'

आदिवासी नेता फागराम ने बताया कि ''आज हम लोग कम से कम 50 गांव के लोग आए हैं. जिसमें बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम जिले से लोग शामिल हैं. हम अपनी नाराजगी व्यक्त करके जा रहे हैं. प्रशासन अगर हमें हल्के में लेती है तो कल दिक्कत बढ़ जाएगी. हम किसी भी हालत में हमारी जन्मभूमि, जल, जंगल, जमीन और खेत नहीं छोड़ेंगे. ऐसा हमारा संकल्प है.''

लोगों के ज्ञापन संबंधित को भेजेंगे: एडीएम

एडीएम राजीव रंजन ने बताया कि ''ताकू रेंज में विस्तार के लिए जो गांव विस्थापित करने की प्रक्रिया कथित तौर पर चालू करने की बात उनके द्वारा की जा रही है. जिसको लेकर उनकी मांग है कि हमारे गांव का विस्थापन नहीं किया जाए. हम लोग यथावत उसी गांव में रहेंगे. उनके द्वारा मांग की जा रही है कि विस्तार हेतु विस्थापन की प्रक्रिया रोकी जाए. इसको लेकर उनके द्वारा राष्ट्रपति महोदय के नाम पत्र दिया गया है. इसको हम संबंधित को भेजेंगे और उनके साथ बैठ कर आपस में कार्रवाई करेंगे.''

राजीव रंजन ने बताया कि ''यह ताकू रेंज विस्तार के लिए विस्थापन की कार्रवाई प्रारंभिक रूप से प्रक्रिया शुरू करने की बात उनके द्वारा कही जा रही है. लेकिन मेरी जानकारी में अभी तक कोई कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से प्रारंभ नहीं की गई है. जब भी कार्रवाई की जाएगी तो गांव के निवासियों से चर्चा करने के बाद और उनकी सहमति के उपरांत ही कार्रवाई की जाएगी.''