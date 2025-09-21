ETV Bharat / state

आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, भारत में कितना होगा असर? ग्रहण से क्यों डरते हैं लोग

आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 21, 2025 at 7:27 AM IST | Updated : September 21, 2025 at 7:34 AM IST 4 Min Read

नर्मदापुरम/पिपरिया: आस्था और परंपराओं से जुड़े पितृपक्ष का समापन रविवार को खास खगोलीय संयोग के साथ होगा. सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. ज्योतिषाचार्यों का मानना है यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन ग्रहण काल की धार्मिक मान्यताएं जरूर प्रभाव डालेंगी. लेकिन नेशनल अवार्ड प्राप्‍त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू का मानना है कि, ग्रहण से भयभीत करना ठीक नहीं है. सारिका ने बताया कि,''हर साल आप 4 ग्रहण का सामना करते हैं, फिर हर ग्रहण पर क्‍यों घबराना.'' ग्रहण से डरना क्यों: सारिका घारू

सारिका ने बताया कि, ''अगर किसी व्‍यक्ति की आयु 75 वर्ष है तो वह कम से कम 340 ग्रहण की भौगोलिक स्थिति का अनुभव कर चुका होता है. अगर 340 ग्रहण के बाद भी कोई विपरीत असर न आया हो तो नई युवा पीढ़ी को ग्रहण से भयभीत करना ठीक नहीं माना जा सकता है.'' इधर ज्योतिषाचार्य पंडित अशोक दुबे का कहना है कि, ''जब ग्रहण और अमावस्या का संयोग बनता है तो यह समय आध्यात्मिक साधना, दान-पुण्य और पितरों के तर्पण के लिए और भी फलदायी माना जाता है. वहीं कुछ शास्त्रीय मत ऐसे भी हैं, जिनमें ग्रहण के दौरान कुछ पूजा-अनुष्ठानों को टालने की सलाह दी जाती है.'' सारिका घारू बोली ग्रहण से डरने की जरूरत नहीं (ETV Bharat) सीमित स्थान में दिखेगा सूर्य ग्रहण

नेशनल अवार्ड प्राप्‍त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने बताया कि, ''इस ग्रहण को पृथ्‍वी के सीमित जनसंख्‍या वाले स्‍थानों से ही देखा जा सकेगा. ग्रहण भारतीय समयानुसार रविवार देर रात 10 बजकर 59 मि‍निट 43 सेकेंड से आरंभ होकर मध्‍यरात्रि के बाद 3 बजकर 23 मिनिट 45 सेकंड पर समाप्‍त होगा. इस समय भारत में आप रात्रि विश्राम कर रहे होंगे.'' सारिका ने ग्रहण मैप की मदद से जानकारी दी कि, ''इस ग्रहण को न्‍यूजीलैंड के साथ आस्‍ट्रेलिया के ईस्‍टर्न कोस्‍ट की एक पतली स्ट्रिप तथा अंटार्टिका के भागों मे देखा जा सकेगा. एक गणितीय अनुमान के अनुसार, इस ग्रहण को विश्‍व की कुल जनसंख्‍या का लगभग 0.2 प्रतिशत भाग ही देख सकेगा.''

Last Updated : September 21, 2025 at 7:34 AM IST