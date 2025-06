ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में MSP पर मूंग खरीदी, चुटकियों में किसानों की झोली भर देंगे शिवराज सिंह - SHIVRAJ SINGH ON MOONG MSP

मूंग खरीदी पर बोले शिवराज सिंह चौहान ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 15, 2025 at 7:09 AM IST | Updated : June 15, 2025 at 7:23 AM IST 3 Min Read

पिपरिया: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मूंग खरीदी को लेकर कहा है कि, ''मध्य प्रदेश सरकार जैसे ही प्रस्ताव भेजेगी समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी पर सहमति देंगे. मूंग खरीदी को लेकर एक दिन पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से चर्चा हुई है.'' पचमढ़ी में भाजपा सांसद विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होकर देर रात केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पिपरिया पहुंचे थे. पिपरिया में सांसद दर्शन सिंह चौधरी के कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया. इसी दौरान उन्होंने किसान संगठनों द्वारा की जा रही समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी की मांग को लेकर चर्चा की. आपको बता दें कि शुक्रवार शाम को मध्य प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदने का एलान किया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से मूंग और उड़द के उपार्जन के पंजीयन 19 जून से करने की बात कही है. वहीं, केंद्र सरकार को उपार्जन के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा है. मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव आते ही मूंग खरीदी पर देंगे सहमति (ETV Bharat)

Last Updated : June 15, 2025 at 7:23 AM IST