सेठानी घाट पर 25 साल से अंजान आत्माओं का हो रहा पिंडदान, 40 साल पहले नाव डूबने से शुरू हुई परंपरा
नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर अंजान आत्माओं का होता है पिंडदान और तर्पण, 25 साल से एक समिति करती आ रही है ये काम.
नर्मदापुरम: श्राद्ध पक्ष में लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए पवित्र नदियों के तटों पर तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने रोजाना पहुंच रहे हैं. नर्मदापुरम शहर में एक ऐसी ही पिंडदान तर्पण मोक्ष समिति है जो अकाल, असमय दिवंगत हुई अनजान आत्माओं का आश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि पर तर्पण करती आ रही है. मान्यता अनुसार अश्विनी कृष्ण पक्ष एकादशी मोक्ष प्राप्ति एकादशी के नाम से जानी जाती है. यही कारण है कि पितृ पक्ष के दौरान समिति ऐसे लोगों का तर्पण करती है.
नर्मदा नदी में नाव हादसे के बाद शुरू हुई परंपरा
समिति से जुड़े मनोहर बढ़ानी बताते हैं कि "तर्पण में जो आत्माएं या पूर्वज जिनकी अकाल मौतें होती हैं, जिनकी आत्माएं भटकती हैं या अशांत रहती हैं. उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता हैं. इसमें व्यापारी संघ के लोग जुड़े हुए हैं और इसे करते हुए 25 साल हो गए है. करीब 40 साल पहले यहां एक नाव दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो गई थी.
तभी से घाट पर रात 12 बजे के बाद अजीब तरह की आवाजें आना शुरू हो गईं. हमने इस बात को साधु-संतों को बताया तो उन्होंने हमें बताया की सभी मृतकों की आत्मा यहीं भटक रही हैं. उन्हें मुक्ति नहीं मिली है. उन्होंने हमें सुझाव दिया कि पितृ पक्ष में सभी का तर्पण और पिंडदान करो. तभी से ये सिलसिला शुरू हो गया."
समिति के सदस्य सेठानी घाट पर करते हैं पिंडदान और तर्पण
मनोहर बताते हैं कि "कई मौतें असामयिक होती हैं. किन्हीं परिस्थितियों में परिवार द्वारा उनका पिंडदान जैसे कर्मकांड नहीं किए जाते, जिसके बाद से वो आत्माएं भटकती रहती हैं. हमें जब इनके बारे में पता चलता है तो हम नर्मदा नदी के सेठानी घार पर उनका पिंड दान करते हैं. कई लोग तर्पण में पहुंच नहीं पाते तो अगर हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है तो हम खुद से उनके पूर्वजों का तर्पण कर देते हैं. इसके लिए हमारी एक टीम है जो हर साल ये काम करती है."