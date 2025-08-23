नर्मदापुरम : सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बफर जोन से लगे बढ़ चापड़ा गांव के पास तवा नदी किनारे पानी में शुक्रवार सुबह बाघ का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया. इस बाघ का शिकार किया गया. बाघ के शव को देखा गया तो उसका एक पंजा गायब था. माना जा रहा है कि शिकारी बाघ का पंजा काटकर ले गए. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन जांच में जुटा है.

फील्ड डायरेक्टर ने मानी बाघ के शिकार की बात

बाघ का शिकार कहां हुआ, शिकारी कौन थे, शिकार के बाद बाघ का शव शिकारियों ने नदी में बहाया या आसपास शिकार किया, इसकी जांच में वन अधिकारी जुट गए हैं. जहां बाघ का शव मिला है, वह जगह वन विकास निगम की सीमा में आता है. बाघ का शव मिलने के बाद वन विभाग और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अधिकारी मौके पर पहुंचे. इसके बाद पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार किया गया. मौके पर पहुंची सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने बताया "नदी किनारे मिले बाघ का शिकार किया गया है. बाघ का एक पंजा काटकर शिकारी ले गए हैं. पूरे मामले की जांच की जा रही है."

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की डिप्टी डायरेक्टर ऋषिभा नेताम (ETV BHARAT)

बाघ के शरीर के अंगों की तस्करी

भारत सहित एशियाई देशों में टाइगर बॉडी पार्ट्स की तस्करी तेजी से बढ़ रही है. देश में कई बार कस्टम अधिकारी टाइगर की खाल, दांत और नाखून जब्त कर चुके हैं. चीन, थाईलैंड सहित अन्य देशों में दवाओं में बाघ की हड्डियों, दांतों का उपयोग वर्षों से किया जा रहा है. इसके अलावा इसके अंगों का उपयोग तांत्रिक क्रियाओं में भी होता है. यही कारण है कि स्थानीय लोग भी बाघ के शिकार में कई बार संलिप्त होते हैं.

फील्ड डायरेक्टर ने मानी बाघ के शिकार की बात (ETV BHARAT)

विशेष मानसून पेट्रोलिंग हुई फेल

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में विशेष मानसून पेट्रोलिंग दल गठित किए गए. जिससे कि मानसून में पार्क बंद होने के बाद बाघ सहित दूसरे वन्य प्राणियों की सुरक्षा और लकड़ी कटाई रोकने पूरे जंगल की निगरानी की जा सके. लेकिन इसके बाद भी जंगल में शिकार और बाघों की मौत लगातार हो रही है. 10 दिन पूर्व सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मढ़ई में लगदा कैम्प के पास 5 दिन पुराना एक बाघ का शव पानी के गड्ढे में मिला था. बाघ की मौत को अधिकारियों ने दूसरे बाघ से आपसी संघर्ष बताया था, जबकि मानसून गश्ती टीम को दूसरे बाघ से हुए संघर्ष की जानकारी नहीं लगी, ना ही जांच टीम को ऐसे पुख्ता सबूत यहां मिले.

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में राजा की चाल (ETV BHARAT)

जंगल में घूम रहे बेलगाम शिकारी

इससे पहले जंगल के ही अंदर एक तेंदुए की मौत भी हुई थी, इसे भी आपसी संघर्ष बता दिया गया. इसके अलावा जंगल के कोर जोन में घुसकर मछली मारने आए व्यक्ति पर बाघ ने हमला किया था. जिसमें एक शिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया था. जाहिर है जंगल में लगातार वन्य प्राणियों की सुरक्षा खतरे में है. शिकारी जंगल में घुस रहे हैं. ऐसे में मानसून पेट्रोलिंग करने वाली टीम पर सवाल उठ रहे हैं.

दो वर्ष पूर्व काटी थी बाघ की गर्दन

इससे पहले भी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ के शिकार की घटनाएं हो चुकी हैं. चूरना क्षेत्र में शिकारी ने बाघ की गर्दन काटकर शिकार किया गया था. शिकार के बाद गर्दन को दूसरे स्थान पर छिपा दिया गया था. पूर्व में हुई घटनाओं को लेकर रिजर्व प्रबंधन सजग नहीं है. यही कारण है कि लगातार शिकार के मामले सामने आ रहे हैं. प्रबंधन के अनुसार एक साल में करीब 5 बाघ एवं तेंदुए की मौत हुई है. जानकार बताते हैं कि बाद बाघ के हर अंग की कीमत विदेशी बाजार में करोड़ों है. अंतराष्ट्रीय बाजार में इसकी खाल, हड्डी, दांत, नाखून और यहां तक कि आंखें भी बेची जाती हैं.

तवा रिवर का बैक वाटर वाला हिस्सा (ETV BHARAT)

टाइगर रिजर्व को चेतावनी वाला पत्र

खास बात ये है कि दो दिन पूर्व भी ही टास्क फोर्स के चीफ वीएन अम्बाड़े ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन को पत्र भेजकर वन्य प्राणियों की सुरक्षा, मानसून पेट्रोलिंग में लापरवाही पर नाराजगी जताई थी. उन्होंने लिखा था "जंगल में लगातार बाघ तेंदुए की मृत्यु हो रही है. इतनी पुख्ता व्यवस्था होने के बाद भी वन प्राणियों की मौत होना वन एवं वन्य जीव संरक्षण व्यवस्था पर प्रश्न चिह्न लगाता है. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में हाल ही में हुए बाघ की मृत्यु को आपसी संघर्ष बताया गया था. यदि ऐसा था तो बाघों के आपसी संघर्ष की आवाज दूर तक सुनाई देती है. ऐसे में बाघ की मृत्यु होने के बाद स्थानीय हमले को जानकारी ना होना सुरक्षा व्यवस्था ठीक ना होने का संकेत देता है."

टाइगर रिजर्व को चेतावनी वाला पत्र (ETV BHARAT)

तवा के बैक वाटर में मिला बाघ का शव

बाघ का शव के मामले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की डिप्टी डायरेक्टर ऋषिभा नेताम ने बताया "तवा के बैक वाटर में एक बढ़ चापड़ा गांव है, उसके पास नदी में तैरता हुआ बाघ का शव बरामद हुआ है. टीम सुबह गश्ती कर रही थी, उसी दौरान नदी के दूसरी तरफ से टाइगर की डेड बॉडी पानी में तैरती मिली. घटना की सूचना हमने तुरंत क्षेत्रीय अमले को दी. जांच की जा रही है. अभी तक की जांच में शिकार की संभावना पाई गई है. इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है. ये टाइगर किस क्षेत्र का था, शिकार कहा हुआ."

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में आराम फरमाते जंगल के राजा (ETV BHARAT)

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में कुल बाघ 65

बता दें कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में लगातार पर्यटकों को जंगल सफारी के दौरान कोर एवं बफर क्षेत्र में वन्य जीव देखने को मिलते हैं. प्रबंधन के अनुसार सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की गणना में पचमढ़ी, चूरना, मढ़ई, बोरी, सहित अन्य स्थानों में करीब 65 से अधिक बाघ दिखाई दिए हैं, जो पर्यटकों ने भी देखे हैं. रिजर्व के जंगल में तेंदुए, नीलगाय, सांभर भालू, चीतल, बायसन सहित अन्य जानवर भी है, जिन्हें पर्यटक देख रोमांचित होते हैं.