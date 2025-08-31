नर्मदापुरम: वन्य प्राणियों के लगातार शिकार और मौतों को लेकर प्रदेश में हलचल मच गई है. वन्य प्राणियों की लगातार हो रही मौत को लेकर प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक वी एन अंबाड़े ने समीक्षा करना शुरू कर दी है. शनिवार को उन्होंने नर्मदापुरम पहुंचकर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की सीमा में बाघ के शिकार मामले की समीक्षा की. उन्होंने बताया कि जल्द ही भोपाल में इस मामले को लेकर समीक्षा की जाएगी. जिसमें बाघों की मौत को रोकने को लेकर चर्चा होगी और जरूरी व्यवस्था उपलब्ध कराने का निर्णय लिया जाएगा.

टी 35 बाघ की मौत की समीक्षा

बीते दिन बढ़ चापड़ा के पास तवा नदी में पानी में तैरता टी-35 बाघ का शव मिला था. वहीं, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में लगातार बाघ और दूसरे वन्य प्राणियों की मौत को लेकर पीसीसीएफ वीएन अंबाडे ने कुछ दिन पूर्व पत्र भेजकर नाराजगी जताई थी. इसके बाद शनिवार को वे टी-35 बाघ की मौत को लेकर समीक्षा करने पहुंच गए. उन्होंने इस दौरान सख्त लहजे में अधिकारियों से कहा कि "जब मॉनिटरिंग की पूरी व्यवस्था है तो बाघों की मौत क्यों हो रही है." इसके साथ ही उन्होंने एसटीआर के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए.

टी-35 बाघ की मौत की समीक्षा (ETV Bharat)

शिकारियों को जल्द पकड़ने के दिए निर्देश

बता दें कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बफर जोन से लगे बढ़ चापड़ा गांव के पास तवा नदी किनारे पानी में 22 अगस्त को बाघ का शव बरामद हुआ था. जिसे विभागीय रिकॉर्ड में 'टी-35' के नाम से जाना जाता था. वहीं, कर्मचारी इस बाघ को 'रावण' के नाम से जानते थे. बताया गया कि बाघ को मारकर शिकारी उसका पंजे काटकर ले गए थे. लेकिन अभी तक शिकारियों का सुराग नहीं मिल पाया. वीएन अंबाडे ने शिकारियों को जल्द पकड़ने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं.

बाघों की मौत की समीक्षा करने पहुंचे पीसीसीएफ वीएन अंबाडे (ETV Bharat)

रात-दिन जांच में जुटी है टीम

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन सहित दूसरी एजेंसियां शिकार वाले स्थान के आसपास लगातार सर्चिंग और जांच में जुटी हुई है. प्रबंधन ने शिकारियों को पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है. इसके लिए जिले भर के सभी अधिकारियों और कई कर्मचारियों को शिकारियों को पकड़ने के लिए लगाया गया है. टीमें रात दिन जांच में जुटी हुई है.

पीसीसीएफ ने अधिकारियों को लगाई फटकार

टी-35 से पहले एक बाघ की मृत्यु होने पर वीएन अंबाडे ने एसटीआर को एक पत्र लिखा था. क्योंकि बाघ की मौत का कारण बाघों का आपसी संघर्ष बताया गया था, जिस पर वीएन अंबाडे ने नाराजगी भी जताई थी. इसको लेकर उन्होंने पत्र लिखा कि "यदि ऐसा था तो बाघों के आपसी संघर्ष की आवाज दूर तक सुनाई देती है. ऐसे में बाघ की मृत्यु होने के बाद स्थानीय अमले को जानकारी न होना सुरक्षा व्यवस्था ठीक न होने का संकेत देता है. इसलिए वन सुरक्षा पर प्राथमिकता से काम किया जाए."

वन्य जीवों की लगातार मौत की समीक्षा (ETV Bharat)

बता दें कि 12 अगस्त को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के लगदा बीट कैंप के पास एक बाघ मृत मिला था. जिसकी मौत का कारण 2 बाघों के बीच क्षेत्रीय संघर्ष बताई गई थी. इसके बाद 20 अगस्त को संजय टाइगर रिजर्व में एक और बाघ की मौत हो गई थी. 2 दिन बाद ही 22 अगस्त को बाघ टी-35 शिकार हो गया. इसको लेकर वीएन अंबाडे ने समीक्षा के दौरान सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर नाराजगी भी जताई है.

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ टी-35 की मौत की समीक्षा (ETV Bharat)

सुरक्षा व्यवस्था टाइट करने के निर्देश

मीडिया से चर्चा करते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक वीएन अंबाडे ने कहा कि "वन सुरक्षा को लेकर अधिकारियों से चर्चा हुई है. साथ ही पिछले दिनों बाघ की मौत पर यहां पर घटनाएं हुई हैं उन सभी की समीक्षा की गई है. साथ ही भविष्य में ऐसा न हो इसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं. व्यवस्थाओं को टाइट करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं. घटना के बाद शिकारियों को पकड़ने के लिए एसटीएफ और एसटीआर की टीम लगातार लगी हुई है."