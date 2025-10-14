माखननगर में स्टेट हाईवे पर रोड एक्सीडेंट, कार के परखच्चे उड़े, बस में सवार 10 यात्री भी घायल
नर्मदापुरम जिले में सोमवार देर रात दिल दहलाने वाला सड़क हादसा हुआ. कार में फंसे ड्राइवर का शव निकालने में छूटे पसीने.
नर्मदापुरम : जिले के माखन नगर तहसील कार्यालय के पास सोमवार देर रात नर्मदापुरम-पिपरिया स्टेट हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया. शिवहरे बस एवं कार की आमने-सामने से जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में करीब 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया. कार ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई. हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए. बस भी क्षतिग्रस्त हो गई.
बस व कार की आमने-सामने भीषण टक्कर
सड़क हादसा इतना भयानक था कि ड्राइवर कार में ही फंस गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से करीब 1 घंटे बाद निकाला जा सका. पुलिस के मुताबिक देर रात नर्मदापुरम से पिपरिया जा रही शिवहरे बस एवं पिपरिया से नर्मदापुरम की ओर जा रही एक कार की आमने-सामने टक्कर हो गई. इस दौरान कार के परखच्चे उड़ गए. कार के अंदर बैठा ड्राइवर बुरी तरफ फंस गया. बस में सफर कर रहे 10 से यात्री भी इस हादसे में घायल हो गए.
लोगों की मदद से पुलिस ने चलाया रेस्क्यू
हादसा होते ही मौके पर चीख पुकार मच गई. आसपास मौजूद लोग रेस्क्यू करने में जुटगए. मौके पर राहगीरों एवं स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंचा. स्थानीय लोगों के साथ ही पुलिस घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा. इस दौरान कुछ लोग कार में फंसे ड्राइवर को निकालने की कोशिश में जुटे रहे. कार के अंदर बैठा ड्राइवर बुरी तरह से फंस गया, जिसे निकालने में एक घंटा कड़ी मशक्कत करनी पड़ी.
हादसे में मौत का शिकार कार चालक नर्मदापुरम का
कार ड्राइव कर रहे ऋषभ चौहान की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में कार पिचक गई तो वहीं, बस के सामने का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. इस मामले में सोहागपुर एसडीओपी संजू चौहान ने बताया "देर रात बस और कार की टक्कर हुई. इसमें कार ड्राइवर ऋषभ चौहान उम्र (28) साल निवासी नर्मदापुरम की मौत हो गई. बस में सवार 10 लोग घायल हुए, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है."