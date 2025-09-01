नर्मदापुरम: भगवान गणेश का स्वरूप माने जाने वाले हाथियों की जमकर खातिरदारी की गई. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के 7 हाथियों की 8 दिन तक विशेष सेवा की गई. उन्हें स्नान करा कर तेल मालिश किया गई, विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे गए. इस दौरान उनसे कोई काम भी नहीं लिया गया. अब रिजुवेनेशन कैंप के समापन के बाद सभी हाथी रिफ्रेश हो चुके हैं और अपने काम पर रवाना होने जा रहे हैं. बता दें कि जंगलों की सुरक्षा में हाथियों की अहम भूमिका होती है.

रिजुवेनेशन कैंप हाथियों को परोसे गए उनके पसंदीदा भोजन (ETV Bharat)

हाथियों की सेवा में जुटे रहे अधिकारी

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मढ़ई के हाथी कैंप में रिजुवेनेशन शिविर का आयोजन किया गया. इस दौरान हाथियों को 8 दिन की छुट्टी दी गई. इस लंबे अवकाश के दौरान हीथी शिविर में आराम करते हैं और मौज करते हैं. महावत, चारा कटर और एसटीआर के अधिकारी भी शिविर में उनकी सेवा करते हैं. वहीं, शिविर में हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया. रिजुवेनेशन कैंप का उद्देश्य हाथियों द्वारा की जा रही सेवा का सराहना करना होता है.

गणेश उत्सव पर हाथियों की उतारी गई आरती (ETV Bharat)

गणेश उत्सव के दौरान ही चला रिजुवेनेशन कैंप

इस बार हाथियों का रिजुवेनेशन कैंप गणेश उत्सव के दौरान ही आयोजित की गई. जिससे उनकी धूम-धाम से पूजा-अर्चना भी किया गया. 8 दिन तक महावतों ने अपने हाथियों को हल्दी और चावल के लेप से सजाकर उनकी आरती उतारी. वहीं, इस दौरान उनके लिए विशेष भोजन गन्ने, भुट्टे और केले सहित कई तरह के फल की व्यवस्था की गई. वहीं, रविवार को हाथियों की विशेष सेवा के साथ कैंप का समापन हुआ.

रिफ्रेश होकर गश्ती पर निकले हाथी (ETV Bharat)

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में आयोजित 8 दिवसीय हाथी महोत्सव बहुत ही खास रहा. रविवार को कार्यक्रम के समापन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एल कृष्णामूर्ति, फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा, डिप्टी डायरेक्टर ऋषिभा नेताम सहित अन्य कर्मचारी और महावत शामिल हुए.

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव (ETV Bharat)

फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने कहा, "हर वर्ष हाथियों रिजुवेनेशन शिविर का आयोजन किया जाता है. इस दौरान हाथियों से कोई काम नहीं लिया जाता है और उनके मन पसंद के व्यंजन उन्हें परोसे जाते हैं. उनका हेल्थ चेकअप भी होता है. इस बार गणेश महोत्सव के दौरान यह इस शिविर का आयोजन हुआ इसी के चलते हाथियों की पूजा पाठ भी किया गया."

हाथियों की की गई तेल मालिश (ETV Bharat)

जंगल की सुरक्षा में दिन-रात मेहनत करते हैं हाथी

दरअसल, 15 जून से 1 अक्टूबर तक जंगल सफारी पर पाबंदी रहती है. इस दौरान भी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के हाथी लगातार गश्ती कर जंगल की सुरक्षा करते हैं और एसटीआर के लिए दिन रात मेहनत करते हैं. इसलिए हाथियों की सेवा के लिए हर साल रिजुवेनेशन शिविर आयोजित की जाती है. इस साल शिविर 24 अगस्त से शुरू हुआ जो 31 अगस्त तक चला.