नीति आएगी जब पता चलेगा, अभी तो भविष्य मैं हैं, नई तबादला नीति पर मंत्री की दो टूक - UDAY PRATAP ON NEW TRANSFER POLICY

नई तबादला नीति पर बोले शिक्षा मंत्री ( ETV Bharat )

Published : April 23, 2025

नर्मदापुरम: भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार विभिन्न संगोष्ठी, संवाद जैसे अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को लोगों के इतिहास की जानकारी लग सके. इसी कार्यक्रम के चलते मंगलवार को भाजपा कार्यालय में डॉ. भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर संगोष्ठी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया. नीति आएगी जब पता चलेगा, अभी तो भविष्य है

कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह पहुंचे. उन्होंने शिक्षा विभाग में शिक्षकों के अटैचमेंट को लेकर बताया कि, ''शिक्षकों की आदत बदलने के लिए ही समय-समय पर शिक्षकों के अटैचमेंट कैंसिल किए जाते हैं.'' इस दौरान नई तबादला नीति के प्रश्न पर मंत्री ने कहा कि, ''नीति आएगी जब पता चलेगा, अभी तो भविष्य में है.'' नीति आएगी जब पता चलेगा, अभी तो भविष्य मैं हैं (ETV Bharat)

