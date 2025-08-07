Essay Contest 2025

देशभक्ति और ऑपरेशन सिंदूर से सराबोर रक्षाबंधन, सिंदूरी राखियों से सजे बाजार - RAKSHA BANDHAN 2025

इस बार रक्षाबंधन पर ऑपरेशन सिंदूर चर्चा में है. भाइयों की कलाई पर सिंदूरी रंग की राखी बांधने को उत्सुक बहनें.

RAKSHA BANDHAN 2025
देशभक्ति और ऑपरेशन सिंदूर से सराबोर रक्षाबंधन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 12:56 PM IST

नर्मदापुरम : पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जहां एक और संसद में लंबी बहस चली वहीं, अब रक्षाबंधन पर भी भारतीय सेना की इस मुहिम पर लोग गर्व कर रहे हैं. ऑपरेशन सिंदूर का असर राखी के बाजार में भी देखने को मिल रहा है. इस बार बाजार में सिंदूरी रंग की राखियां बहनों को काफी पसंद आ रही हैं. बााजार ने पहले ही बहनों की मंशा भांप ली थी. इसलिए बाजारों में हर दुकान पर सिंदूरी रंग की राखियों की खासी डिमांड है.

भारतीय सेना के पराक्रम पर बहनों को गर्व

व्यापारियों का कहना है "भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया. इसी के चलते इस बार रक्षाबंधन पर सिंदूरी रंग राखियां डिमांड में हैं. बाजार में महिलाओं की पसंद भी सिंदूर कलर बन गया है." महिलाओं का कहना है "ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के पराक्रम को दर्शाता है. इसीलिए भाइयों की कलाई पर वह सिंदूरी रंग की राखी बांधेंगी." राखी व्यापारी प्रशांत जैन (गोलू) बताते हैं "मार्केट में करीब 5 दिन से राखी की दुकान लगाए हुए हैं. बहनों को अधिकतर सिंदूरी कलर की राखियां पसंद आ रही हैं."

नर्मदापुरम में सिंदूरी राखियों से सजे बाजार (ETV BHARAT)

पूरा बाजार सिंदूरी रंग की राखियों से सराबोर

मार्केट में अधिकतर सिंदूर कलर के धागे और रखी राखियां आई हुई हैं. पूरे बाजार में इन राखियों की धमक है. बहनें भी सिंदूरी रंग की राखियों को पसंद कर रही हैं. राखियों की दुकान लगाने वाले प्रशांत जैन का कहना है "भारत-पाकिस्तान के युद्ध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया. ऑपरेशन सिंदूर में भारत की विजय हुई. भारत ने पाकिस्तान को हराया."

RAKSHA BANDHAN 2025
हर दुकान में सिंदूरी राखी का भंडार (ETV BHARAT)
RAKSHA BANDHAN 2025
रक्षाबंधन पर बाजार में स्पेशल राखियां (ETV BHARAT)
RAKSHA BANDHAN 2025
नर्मदापुरम में सजा राखी का बाजार (ETV BHARAT)

सिंदूरी रंग की राखियों में दिखा देशप्रेम

व्यापारी हलीम खान बताते हैं "वह राखियों की दुकान सन् 2009 से लगा रहे हैं. भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के दौरान ऑपरेशन सिंदूर चला. इसलिए इस अभियान को लेकर फैंसी राखियां भी सिंदूरी कलर की आई हैं." बाजार करने आई मिथिलेश प्रजापति बताती हैं "वह सरदार नगर से राखियां लेने आई हैं. सिंदूरी कलर की राखी पसंद आई हैं. इस कलर की राखी को देखकर देशभक्ति की भावना जागृत होती है. और महिलाएं भी इसी कलर की राखियां ले रही हैं."

