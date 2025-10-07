ETV Bharat / state

धनवर्षा के लिए दीपावली पर्व के पुष्य नक्षत्रों पर घर में स्थापित करें श्रीयंत्र, सारी बाधाएं छू-मंतर!

दीपावली पर्व से पहले विशेष नक्षत्रों में श्रीयंत्र का मंत्रोच्चारण कर अनुष्ठान करके घर में स्थापित करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं.

diwali Shri Yantra Magic
दीपावली पर्व के पुष्य नक्षत्रों में घर में स्थापित करें श्रीयंत्र (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 1:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नर्मदापुरम : हर व्यक्ति की चाहत होती है कि भौतिक सुख-सुविधाओं को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त धन हो. इसलिए खास मौकों पर धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है. माना जाता है कि श्रीयंत्र को पूजाघर में स्थापित करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं. इसी को देखते हुए नर्मदापुरम में तांबे, रजत और स्वर्ण की रज से बने हुए श्रीयंत्र की देश के अलावा विदेश में डिमांड है.

श्रीयंत्री का विशेष नक्षत्र में अनुष्ठान करके चंद्रोदय में तस्मै (मखाने की खीर से) से अर्चन किया जाता है. इसके बाद इन श्रीयंत्र को घर लाकर दीपावली पर विशेष पूजा करके स्थापित किया जाता है. ज्योतिषाचार्यों का कहना है "घर में श्रीयंत्र की पूजा-पाठ कर स्थापना करने से धनवर्षा होती है. सारी बाधाएं दूर होती हैं."

नर्मदापुरम में श्रीयंत्रों का विशेष अनुष्ठान (ETV BHARAT)
विशेष नक्षत्र में श्रीयंत्र का मंत्रोच्चारण कर अनुष्ठान (ETV BHARAT)

नर्मदापुरम में श्रीयंत्रों का विशेष अनुष्ठान

नर्मदापुर में शरद पूर्णिमा में श्रीयंत्रों का विशेष अनुष्ठान किया गया. इस मौके पर में करीब 500 लोग दिव्य परिसर में पहुंचे, जहां करीब 300 श्रीयंत्र की पूजन पाठ कर अर्चना की गई. ज्योतिषाचार्य विशाल महाजन का कहना है "मखाना को मोक्ष और पाप का नाशक माना गया है. इसलिए इसे शव के ऊपर फेंका जाता है, ताकि उस व्यक्ति की जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सके. विशेष नक्षत्र के कारण श्री यंत्रों का तस्मै (मखाने की खीर) से अर्चन किया गया. दीपावली से पूर्व पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र पर भी कई श्रीयंत्रों को शुभ मुहूर्त में घरों में एवं व्यापार के स्थान पर विराजमान किया जाएगा."

diwali Shri Yantra Magic
श्रीयंत्र का मंत्रोच्चारण कर अनुष्ठान (ETV BHARAT)
diwali Shri Yantra Magic
दीपावली के लिए श्रीयंत्रों की डिमांड (ETV BHARAT)

नर्मदापुरम में 15 दिन तक चला अनुष्ठान

ज्योतिषाचार्य विशाल महाजन बताते हैं "श्रीयंत्रों का शरद पूर्णिमा और नवरात्रि का 15 दिन का अनुष्ठान पूरा हुआ. प्रतिदिन 20 पाठों का अनुष्ठान किया गया. 15 दिन में 300 पाठ हुए. इसकी पूर्ण आहुति की गई. शरद पूर्णिमा में ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रखर होने के तीन काल हैं. शाम, संध्याकालीन और मध्य रात्रि 12 बजे, जब चंद्रमा बिल्कुल क्षितिज पर ऊपर होता है. इस समय चंद्रमा अमृत वर्षा करता है. इस समय मखाने की खीर से अर्चन किया गया. क्योंकि समुद्र मंथन में मखाने निकले थे. मखाने लक्ष्मी मां को पसंद हैं. इससे दोष, व्याधि, पीड़ा समस्त प्रकार के दोषों का नाश होता है."

diwali Shri Yantra Magic
दीपावली के लिए श्रीयंत्रों की डिमांड (ETV BHARAT)
diwali Shri Yantra Magic
नर्मदापुरम में 15 दिन तक चला श्रीयंत्रों का अनुष्ठान (ETV BHARAT)

दीपावली के लिए श्रीयंत्रों की डिमांड

ज्योतिषाचार्य विशाल महाजन के अनुसार "नर्मदापुरम में निर्मित श्रीयंत्र की मांग दीपावली पर बढ़ जाती है. दो से ढाई सौ यंत्रों का ऑर्डर पहले मिल चुका होता है. शुभ मुहूर्त पर ही कई लोगों के यंत्र ऑर्डर मिले हैं. दीपावली से पर्व पुष्य नक्षत्र पर उसमें बचे हुए श्रीयंत्रों को भी सभी को वितरित किए जाएंगे." श्रीयंत्र के अनुष्ठान में भाग लेने वाले अनुज कुमार सोनी बताते हैं "मैं होशंगाबाद का ही रहने वाला हूं. काम के लिए जबलपुर, भोपाल जाता हूं. श्रीयंत्र का चंद्रोदय काल में शरद पूर्णिमा में इसका अर्चन और पाठ दोनों किया गया है. यहां करीब 500 लोग आए श्रीयंत्र लेने के लिए."

For All Latest Updates

TAGGED:

INSTALL SHRI YANTRA POOJAGHARSHRI YANTRA BRING WEALTHDEEPAWALI PUSHYA NAKSHATRANARMADAPURAM NEWSDIWALI SHRI YANTRA MAGIC

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी जबलपुर वाटर पाइपलाइन!, पानी की टंकियां सूखी, बूंद-बूंद को तरह रहे शहरवासी

हनुमान चालीसा से नशा मुक्ति, आयोजन में जुटेंगे 1 लाख युवा, मध्य प्रदेश सरकार की अजब पहल

मांस की अवैध दुकानें, महिलाओं पर होती है फब्तियां, प्रियंक कानूनगो को लोगों ने सुनाई आपबीती

छतरपुर में लाइट जलते ही मच जाती है अफरा-तफरी!, लाठी डंडे लेकर ग्रामीण कर रहे पहरेदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.