ETV Bharat / state

भूतड़ी अमावस्या पर नर्मदा में तर्पण करने उमड़ा जनसैलाब, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

नर्मदापुरम: श्राद्ध पक्ष में लोग अपने पूर्वजों को याद कर उनका श्राद्ध और तर्पण मां नर्मदा में कर रहे हैं. हिन्दू धर्म में पूर्वजों का श्राद्ध करना और उनका तर्पण करना पुण्यदायी माना गया है. मान्यता अनुसार, लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध व तर्पण करते हैं. पितृ मोक्ष अमावस्या पर 16 श्राद्ध पूर्ण होते ही शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होती है. इसी के चलते सेठानी घाट पर श्रद्धालु मां नर्मदा में स्नान कर भजन पूजन कर रहे हैं. इस दिन श्रद्धालु मां दुर्गा के अस्त्र शस्त्र लेकर नर्मदा घाटों पर पहुंचते हैं और उनका भी विधिवत पूजन कर नवरात्रि का शुभारंभ करते हैं.

अश्विनी कृष्ण पक्ष अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या भी कहा जाता है. देर रात से ही श्रद्धालु नर्मदा स्नान कर सेठानी घाट पर अपने पूर्वजों के लिए तर्पण कर रहे हैं. वैसे तो हिन्दू धर्म में पितृ पक्ष पर पूर्णिमा के दिन से ही श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं. लेकिन पितृ मोक्ष अमावस्या पर तर्पण और पिंडदान करना पुण्य माना जाता है. इसी उद्देश्य से आज नर्मदापुरम के नर्मदा घाट पर दूर-दूर से लोग स्नान कर पूर्वजों के लिए तर्पण और पिंडदान करने पहुंचे हैं. इस दौरान सेठानी घाट के साथ नर्मदापुरम के सभी घाटों पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ लगी हुई है. व्यवस्था और कोई अप्रिय घटना न हो इसके लिए प्रशासन के साथ पुलिस बल और नगर सेना के गोताखोर भी यहां उपस्थित रहे.

भूतडी अमावस्या पर नर्मदा में तर्पण करने उमड़ा जनसैलाब (ETV Bharat)

16 दिन से चल रहा श्राद्ध पक्ष

नर्मदा में स्नान करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु मनोज चौकसे ने बताया कि "मां नर्मदा में दर्शन करने मात्र से पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है. 16 दिन से श्राद्ध पक्ष चल रहा है. यदि इस बीच में तर्पण करना किसी से छूट जाता है तो आज के दिन यहां पर तर्पण कर सकते हैं. मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है. वहीं, मां नर्मदा आस्था का बिंदु है, इसलिए यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंचते हैं.

हजारों की संख्या में लोग पहुंचे सेठानी घाट (ETV Bharat)

मान्यता, पुरखों को मिलता है मोक्ष

वहीं, पंडित संजय दीक्षित ने बताया कि "आज (रविवार) पितृ मोक्ष अमावस्या है. बाहर से आने वाले श्रद्धालु और स्थानीय श्रद्धालु यहां पर सेठानी घाट पर मां नर्मदा में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं. आज का महत्व सबसे ज्यादा है. 16 श्राद्ध चल रहा है, आज के दिन तर्पण करते हैं तो मां नर्मदा में स्नान करने से पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है. इसलिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर स्नान करने के लिए देर रात से ही पहुंच रहे हैं.''