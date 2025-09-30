ETV Bharat / state

पिपरिया में 25 प्रकार के अनाज से बनी मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा, भक्तों को दे रही 2 संदेश

खेड़ापति माता मठ में 27 वर्ष पूर्व मां अन्नपूर्णा का दरबार सजाया गया था. समिति के स्व.डॉ. देवेंद्र वर्मा ने वर्ष 1997 में अपनी अलौकिक कला का प्रदर्शन करते हुए मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा विभिन्न प्रकार के अनाजों से बनाकर यहां स्थापित कराई थी. इस अद्भुत कृति को एक बार फिर समिति के सदस्यों ने उनकी स्मृति में बनाकर स्थापित किया है. समिति के अध्यक्ष रघुराज वर्मा ने बताया "प्राकृतिक अनाजों का उपयोग कम हो गया है, इसलिए प्राकृतिक खेती के साथ प्राकृतिक अनाज के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिमा का निर्माण कराया. जो लोगों को प्रेरित कर रही है."

खेड़ापति माता मठ समिति के वरिष्ठ सदस्य संतोष पटेल ने बताया "मां अन्नपूर्णा देवी का स्वरूप बनाने में 3 महीने का वक्त लगा है. इस दौरान समिति के कई सदस्यों के साथ मूर्तिकार प्रतिदिन 6 से 7 घंटे रोज मेहनत करके एक-एक अनाज का दाना मूर्ति पर बहुत ही बारीकी के साथ लगाते थे. प्रतिमा में सभी प्राकृतिक अनाजों का उपयोग किया गया है, जिसमें गेहूं, चावल, तुअर, मसूर, उरदा, काला, सोयाबीन, मक्का, तिल्ली सहित 25 प्रकार के अनाज लगाए गए हैं."

पिपरिया (नर्मदापुरम) : पुरानी बस्ती स्थित 200 साल पुराने खेड़ापति माता मठ परिसर में विराजी मां अन्नपूर्णा की अनाजों से बनी प्रतिमा लोगों को प्राकृतिक अनाज उगाने के लिए प्रेरित कर रही है. यहां प्रतिदिन 50 हजार से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं. होशंगाबाद और इटारसी से बड़ी संख्या में परिवार मां के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं.

पंडित रामगोपाल व्यास ने बताया "पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब पृथ्वी पर अन्न की कमी हो गयी थी, तब मां पार्वती ने मां अन्नपूर्णा के रूप में अवतार लिया और पृथ्वी लोक पर अन्न उपलब्ध कराकर समस्त मानव जाति की रक्षा की थी. जिस दिन मां अन्नपूर्णा की उत्पत्ति हुई, वह मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा थी. देवी अन्नपूर्णा का एक हाथ हमेशा दान मुद्रा में होता है."

मां अन्नपूर्णा के दरबार में पहुंचे ठाकुरदास

मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लेने के लिए रोजाना हजारों श्रद्धालु आ रहे हैं. विधायक ठाकुरदास नागवंशी ने भी मां अन्नपूर्णा के दरबार में पहुंचकर क्षेत्र वासियों के लिए आशीर्वाद मांगा. विधायक ने मां अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना करने के बाद कहा "मां सभी को धन धान्य का आशीर्वाद दो. कभी कोई भूखा पेट ना सोए, सभी के रसोई में अन्न का भंडार रहे."

शहर में बने 70 से अधिक पंडाल

शहर में 70 से अधिक स्थानों पर देवी प्रतिमाएं स्थापित की गई है. एक से बढ़कर एक थीम पर देवी पंडाल सजाए गए हैं. अधिकांश स्थानों पर प्राकृतिक वातावरण को बढ़ावा देने वाली थीम पर बने पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. इन पंडालों में छाई हरियाली लुभा रही है. स्थिति यह है कि प्रतिदिन एक लाख से अधिक श्रद्धालु इन पंडालों में पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं. सड़कों पर भीड़ इतनी ज्यादा है कि शाम 7 से लेकर रात 2 बजे रात तक शहर के सभी प्रमुख मार्गों को बंद किया जा रहा है, जिससे कि कोई भी बड़े वाहन शहर में प्रवेश न कर सकें.

अन्नपूर्णा दे रही हरियाली का वरदान

खेड़ापति माता मठ पंडित सुनीत पुरोहित ने बताया "प्रकृति का वरदान देने वाली मां जगदंबे के अन्नपूर्णा स्वरूप की झांकी इस बार बनी है. यहां विभिन्न प्रकार के अनाज से अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा बनाई गई है, जो हर श्रद्धालु को प्रतिमा के नजदीक जाने के लिए बाध्य कर देती है. अनाज से बनी प्रतिमा के साथ अन्नपूर्णा देवी का दरबार हरियाली से सजा हुआ है. प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और अनाज की रक्षा की थीम पर अन्नपूर्णा की प्रतिमा स्थापित की गई है."