सतपुड़ा का शिवाजी, जिसने अंग्रेजों को जंगल में भटकाया, उनके सम्मान में पचमढ़ी में कैबिनेट मीटिंग

पचमढ़ी में होगी कैबिनेट मीटिंग ( ETV Bharat )

नर्मदापुरम: अंग्रेजों से गोरिल्ला युद्ध में माहिर रहे राजा भभूत सिंह की स्मृति में मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक पचमढ़ी के राजभवन में 3 जून को होगी. राजा भभूत सिंह ने जल, जंगल जमीन एवं अंग्रेजों से अपने क्षेत्र के निवासियों को बचाए रखने के लिए सभी को एकजुट किया और अंग्रेजी शासन का मुकाबला किया था. राजा भभूत सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम के समय तत्या टोपे की मदद भी की थी. इसी कारण मध्य प्रदेश सरकार राजा भभूत सिंह के योगदान को याद करने के लिए सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी में कैबिनेट बैठक कर रही है. इधर सामाजिक संगठन क्षेत्र के लोग इस नायक की याद में संग्रहालय बनाने और उनकी मूर्ति स्थापित करने की मांग भी कर रहे हैं. बैठक की तैयारियों का कलेक्टर सोनिया मीना ने लिया जायजा

मंत्रिमंडल की बैठक की तैयारी का जायजा लेने के लिए शुक्रवार शाम को कलेक्टर सोनिया मीना पचमढ़ी के राज भवन पहुंची. कलेक्टर ने स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. उन्होंने राजभवन परिसर में होने वाली कैबिनेट बैठक की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को समुचित दिशा-निर्देश दिए. निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह, सीईओ जिला पंचायत टी. प्रतिक राव, अपर कलेक्टर डी.के. सिंह, अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया अनीशा श्रीवास्तव सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे. इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा, ''सभी स्थलों पर व्यवधान रहित एवं सुरक्षित संचालन होना चाहिए.'' कलेक्टर ने अधिकारियों को महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए. राजा भभूत सिंह की स्मृति में मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक (ETV Bharat) सतपुड़ा का अद्वितीय योद्धा राजा भभूत सिंह

राजा भभूत सिंह 19वीं सदी में सतपुड़ा की गोद में बसे पगारा के गोंड शासक थे. स्वतंत्रता संग्राम के अद्वितीय योद्धा और 1857 की क्रांति के प्रभावशाली सेनानी के रूप में जाने जाते हैं. उनका जन्म पचमढ़ी जागीर के स्वामी ठाकुर अजीत सिंह के वंश की हर्राकोट राईखेड़ी शाखा में हुआ था. उनके दादा ठाकुर मोहन सिंह ने 1819-20 में नागपुर के पराक्रमी पेशवा अप्पा साहेब भोंसले का साथ विदेशी आक्रांताओं व अंग्रेजों के विरुद्ध दिया था. इसी क्रांतिकारी परंपरा से प्रेरित होकर राजा भभूत सिंह ने भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाया था. सतपुड़ा की वादियों में आजादी की मशाल जलाई

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तात्या टोपे के आव्हान पर राजा भभूत सिंह देश की आजादी की मशाल लेकर सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में निकल पड़े. उन्होंने सतपुड़ा की वादियों में आजादी की मशाल जलाई. राजा भभूत सिंह ने अंग्रेजों की आँख में धूल झोंकते हुए अक्टूबर 1858 के अंतिम सप्ताह में तात्याटोपे को ऋषि शांडिल्य की पौराणिक तपोभूमि साँडिया के पास नर्मदा नदी पार कराई. भभूत सिंह और तात्या टोपे ने नर्मदांचल में आजादी के आंदोलन की योजना बनाई. पचमढ़ी में सतपुड़ा की गोद में तात्या टोपे ने अपनी फौज के साथ भभूत सिंह से मिलकर आठ दिनों तक पड़ाव डाला और आगे की तैयारी करते रहे.

हर्राकोट के जागीरदार भभूत सिंह का आदिवासी समाज पर बहुत अधिक प्रभाव था. उन्होनें आदिवासी समाज को स्वतंत्रता आंदोलान के लिए तैयार किया. राजा भभूत सिंह को सतपुड़ा के घने जंगलों एवं पहाड़ियों के चप्पे चप्पे की जानकारी थी. उन्होंने आदिवासी समाज को एकजुट किया. आज का बोरी क्षेत्र राजा भभूत सिंह की जागीर में ही आता था. गोरिल्ला युद्ध पद्धति से अंग्रेजों का मुकाबला

राजा भभूत सिंह ने आदिवासी समाज के लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजी सेना का गुरिल्ला युद्ध पद्धति से मुकाबला किया. राजा भभूत सिंह का रणकौशल ज़बरदस्त था. वह सतपुड़ा की पहाड़ियों के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे. अंग्रेज़ फौज पहाड़ी रास्तों से परिचित नहीं थी. भभूत सिंह की फौज अचानक उन पर हमला करती और गायब हो जाती. इससे अंग्रेज बहुत ज्यादा परेशान हुए. लोकमानस में आज भी उनकी वीरता के किस्से जीवंत हैं. कहा जाता है कि वे मधुमक्खियों का उपयोग भी अंग्रेजों से युद्ध में करते थे. शिवाजी महाराज की तरह रण कौशल

ऐतिहासिक संदर्भों में है कि राजा भभूत सिंह का रण कौशल शिवाजी महाराज की तरह था. शिवाजी महाराज की तरह राजा भभूत सिंह सतपुड़ा पर्वतों के हर पहाड़ी मार्ग के चप्पे चप्पे को जानते थे. जबकि अंग्रेज इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों से परिचित नहीं थे. जब देनवा घाटी में अंग्रेजी मिलिटरी सेना और मद्रास इन्फेंट्री की टुकड़ी के साथ राजा भभूत सिंह का युद्ध हुआ तो अंग्रेजी सेना बुरी तरह पराजित हो गई. इस संबंध में एलियट लिखते हैं कि भभूत सिंह को पकड़ने के लिए ही मद्रास इन्फेंट्री को बुलाना पड़ा था. राजा भभूत सिंह अपनी सेना के साथ 1860 तक लगातार अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष करते रहे. अंग्रेज पराजित होते रहे. राजवाड़ा में फिर से लगेगा अहिल्याबाई का शाही दरबार, सिंहस्थ में दुनिया देखेगी गौरवशाली इतिहास

इंदौर के राजबाड़ा में मोहन यादव कैबिनेट की शाही मीटिंग, इन अहम फैसलों पर मुहर अंग्रेजों की कैद में हुई मृत्यु

राजा भभूत सिंह के खिलाफ अंग्रेज अधिकारी एलियट की 1865 की सेटलमेंट रिपोर्ट में विस्तार से उल्लेख मिलता है की 1860 तक उन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष जारी रखा, लेकिन अंततः अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर जबलपुर में कैद कर दिया. जहां उसी वर्ष उनकी मृत्यु हो गई. जननायक के लिए बने संग्रहालय

राजा भभूत सिंह को "नर्मदांचल का वीर सपूत" और "सतपुड़ा का शिवाजी" कहकर आज भी श्रद्धा और सम्मान के साथ याद किया जाता है. उनका जीवन स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रेरणा का स्त्रोत है. पिपरिया, पचमढ़ी सहित क्षेत्र के सामाजिक संगठन राजा भभूत सिंह के योगदान को याद करने के लिए संग्रहालय बनाने और उनकी मूर्ति स्थापित करने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं. कैबिनेट बैठक के माध्यम से हम यह मांग मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे.

