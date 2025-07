ETV Bharat / state

डिस्को डांसर का सबसे बड़ा दीवाना, रहना चलना अदाएं सब कुछ मिथुन दा जैसा - NARMADAPURAM MITHUN DA FAN

डिस्को डांसर का सबसे बड़ा फैन मिंटू ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 24, 2025 at 8:24 AM IST | Updated : July 24, 2025 at 10:45 AM IST 4 Min Read

नर्मदापुरम: एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के देश भर में लाखों फैन्स होंगे, लेकिन मिथन के लिए नर्मदापुरम के वीरेंद्र मालवीय जैसी दीवानगी आज तक नहीं देखी होगी. जी हां हम आपको ऐसे ही एक मिथुन दा के जबरा फैन वीरेंद्र मालवीय उर्फ मिंटू के बारे में बता रहे हैं. इन्हें नर्मदापुरम का मिथुन भी कहा जाता है. यह मिथुन दा के इतने बड़े फैन हैं कि बचपन में जब उन्होंने मिथुन की फिल्म 'डिस्को डांसर' देखी उसके बाद से ही वह मिथुन दादा के दीवाने हो गए. 2009 में डांस इंडिया डांस में परफॉर्म किया

दीवानगी का आलग यह है कि, वह उन्हीं की तरह रहते हैं, कपड़े पहनते हैं और चलते हैं. उन्हीं की तरह डांस करते हैं. इसी के चलते इन दिनों वह सोशल मीडिया पर अपनी कला बिखेर रहे हैं. जिनके डांस के वीडियो वायरल भी हो रहे हैं. वह 2009 में डांस इंडिया डांस में परफॉर्म भी कर चुके हैं, जहां उन्होंने मिथुन दादा से मुलाकात की थी. वह अपनी दुकान में भी मिथुन के पोस्टर्स लगाए हुए हैं. वीरेंद्र मालवीय उर्फ मिंटू मिथुन चक्रवर्ती के जबरदस्त फैन हैं (ETV Bharat) कपड़े धोने और प्रेस का काम करते हैं मिंटू

नर्मदापुरम के वीरेंद्र मालवीय उर्फ मिंटू छोटी सी दुकान में कपड़े धोने और प्रेस करने का काम करते हैं, इन्हें लोग प्यार से मिथुन के नाम से जानते हैं. इन दिनों इनके मिथुन दा के डांस के वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. जिनमें वह उन्हीं की तरह डांस करते दिखाई देते हैं. वीरेंद्र अपने शरीर को मिथुन की तरह ढालने का पूरा प्रयास करते हैं. वह उन्हीं की तरफ कपड़े पहनते हैं, मिथुन की तरह रहते हैं, मिथुन की तरह डांस करते हैं.

