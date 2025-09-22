ETV Bharat / state

पचमढ़ी में घर में घुसा तेंदुआ, पालतू कुत्ते का किया शिकार, मालिक ने डंडा मार भगाया

नर्मदापुरम: हिल स्टेशन पचमढ़ी के बाबू लाईन क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से एक तेंदुए की दहशत है. तेंदुआ घरों में घुसकर लोगों के पालतू जानवरों का शिकार कर रहा है. इससे रात होते ही लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है. लोग घरों के अंदर भी भयभीत हैं, क्योंकि अधिकांश घर खुले और टीन के बने हुए हैं. इस कारण तेंदुआ लोगों के घर के अंदर प्रवेश कर रहा है. पिछले 3 दिनों में तेंदुआ घर के अंदर घुसकर एक कुत्ते और आसपास के दूसरे पालतू जानवरों पर हमला कर चुका है. घर में घुसे तेंदुए को मारा डंडा पीडब्ल्यूडी के सरकारी क्वार्टर बाबू लाईन में रहने वाले इतिहास गायकवाड़ के घर के अंदर घुसकर उनके पालतू कुत्ते पर तेंदुए ने हमला कर दिया. घर में तेंदुए को देखकर गायकवाड़ ने अपने कुत्ते को बचाने की कोशिश की. इस दौरान गायकवाड़ ने तेंदुए को भगाने के लिए एक डंडा भी मारा. तब तेंदुआ कुत्ते को छोड़कर भाग गया. लेकिन घायल होने से कुत्ता मर गया. इतिहास गायकवाड़ ने बताया कि "8 साल का पालतू तेंदुए का शिकार हो गया. पिछले 3 दिन से लगातार आसपास गली के कुत्तों, बकरियों सहित दूसरे पालतू जानवरों का शिकार तेंदुआ कर रहा है. जिसकी शिकायत एसटीआर प्रबंधन को की गई, लेकिन तेंदुए को पकड़ने की कोई प्रक्रिया उन्होंने शुरू नहीं की."

