पचमढ़ी में घर में घुसा तेंदुआ, पालतू कुत्ते का किया शिकार, मालिक ने डंडा मार भगाया

नर्मदापुरम में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से रहवासी इलाके में पहुंचा तेंदुआ, 3 दिन से घर में घुस पालतू जानवरों पर कर रहा है हमला.

LEOPARD ENTERS RESIDENTIAL AREA
रहवासी इलाके में पहुंचा तेंदुआ (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 5:11 PM IST

Updated : September 22, 2025 at 5:29 PM IST

3 Min Read
नर्मदापुरम: हिल स्टेशन पचमढ़ी के बाबू लाईन क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से एक तेंदुए की दहशत है. तेंदुआ घरों में घुसकर लोगों के पालतू जानवरों का शिकार कर रहा है. इससे रात होते ही लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है. लोग घरों के अंदर भी भयभीत हैं, क्योंकि अधिकांश घर खुले और टीन के बने हुए हैं. इस कारण तेंदुआ लोगों के घर के अंदर प्रवेश कर रहा है. पिछले 3 दिनों में तेंदुआ घर के अंदर घुसकर एक कुत्ते और आसपास के दूसरे पालतू जानवरों पर हमला कर चुका है.

घर में घुसे तेंदुए को मारा डंडा

पीडब्ल्यूडी के सरकारी क्वार्टर बाबू लाईन में रहने वाले इतिहास गायकवाड़ के घर के अंदर घुसकर उनके पालतू कुत्ते पर तेंदुए ने हमला कर दिया. घर में तेंदुए को देखकर गायकवाड़ ने अपने कुत्ते को बचाने की कोशिश की. इस दौरान गायकवाड़ ने तेंदुए को भगाने के लिए एक डंडा भी मारा. तब तेंदुआ कुत्ते को छोड़कर भाग गया. लेकिन घायल होने से कुत्ता मर गया. इतिहास गायकवाड़ ने बताया कि "8 साल का पालतू तेंदुए का शिकार हो गया. पिछले 3 दिन से लगातार आसपास गली के कुत्तों, बकरियों सहित दूसरे पालतू जानवरों का शिकार तेंदुआ कर रहा है. जिसकी शिकायत एसटीआर प्रबंधन को की गई, लेकिन तेंदुए को पकड़ने की कोई प्रक्रिया उन्होंने शुरू नहीं की."

3 दिन से घर में घुस पालतू जानवरों पर हमला कर रहा है तेंदुआ (ETV Bharat)

सीसीटीवी में कैद हुआ तेंदुआ

पचमढ़ी सिविल हॉस्पिटल, थाना क्षेत्र, बाबू लाईन क्वाटर, समर हाउस होटल, चंचल आयुर्वेद सहित आसपास क्षेत्र में लगातार तेंदुआ देखा जा रहा है. रात होने के बाद तेंदुआ मुख्य सड़क सहित गलियों और घरों के आसपास देखा जा रहा है. लोगों के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ द्वारा जानवरों के पीछे भागने की घटना कैद हुई है. स्थानीय लोगों ने बताया कि "तेंदुए की आवाज के कारण कई पालतू कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं. जिसके कारण तेंदुआ घरों तक आ जाता है और पालतू जानवरों पर हमला करके शिकार कर लेता है."

PACHMARHI LEOPARD KILLS PET DOG
पालतू कुत्ते का तेंदुए ने किया शिकार (ETV Bharat)

आसपास मौजूद है घना जंगल

जिस क्षेत्र में तेंदुए की दहशत है, वहां आसपास सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का घना जंगल है. पचमढ़ी हिल के पास तेंदुए के रहवास के कई प्रमाण पूर्व में भी मिल चुके हैं. इस क्षेत्र में बाघ भी कई बार लोगों को दिख चुका है. हालांकि जंगल और रहवास वाली सीमा में ऊंची फेंसिंग पूर्व में लगाई गई थी, लेकिन धीरे-धीरे यह फेंसिंग खराब हो गई है. जिसके कारण जंगल के बड़े जानवर क्षेत्र में आ जाते हैं.

सर्चिंग के लिए लगाई टीम

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक संजीव शर्मा ने बताया कि "3 दिन से रोज एक तेंदुए को देखने की जानकारी आसपास के लोगों ने दी थी. इसके लिए बाबू लाईन के आसपास एक टीम को तैनात करके सर्चिंग कराई गई थी. इस दौरान तेंदुए की गतिविधि नहीं मिली. हमारी टीम तेंदुए की गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं. क्योंकि संबंधित क्षेत्र जंगल से लगा हुआ है, इसलिए यहां जंगली जानवरों आवाजही हमेशा बनी रहती है."

Last Updated : September 22, 2025 at 5:29 PM IST

PACHMARHI LEOPARD KILLS PET DOGSATPURA TIGER RESERVENARMADAPURAM LEOPARD VIDEOLEOPARD ENTERS RESIDENTIAL AREANARMADAPURAM LEOPARD ENTERS HOUSE

