ETV Bharat / state

तेंदुए ने बच्चे को नहीं ले जाने दिया अस्पताल, गुस्से में आकर घर के सामने बैठा रहा - LEOPARD CAUGHT 3 YEAR OLD CHILD

तेंदुए ने 3 साल के बच्चे को घर के आंगन से दबोचा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 17, 2025 at 9:55 AM IST | Updated : June 17, 2025 at 10:05 AM IST 4 Min Read

नर्मदापुरम: गांव के आसपास जंगली जानवरों का पहुंचना कोई नई बात नहीं है. यहां पहुंचकर अक्सर बाघ, तेंदुए पालतू मवेशियों को अपना शिकार बनाते हैं लेकिन नर्मदापुरम में इस बार तेंदुए ने एक 3 साल के बच्चे को घर के सामने से दबोच लिया. घटना पिपरिया के कतियाढाना गांव की है. यहां तेंदुए के जबड़े से अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए परिवार ने 20 मिनट तक संघर्ष किया. तेंदुए के जबड़े से माता-पिता ने बच्चे को जैसे-तैसे बचा लिया लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई. घर से कुछ ही दूरी पर तेंदुए घंटों बैठा रहा. इस कारण परिजन समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सके. बच्चे को छुड़ाने तेंदुए से भिड़े माता-पिता पिपरिया से 40 किलोमीटर दूर पचमढ़ी के पास कतियाढाना गांव में रहने वाली शीलाबाई के 3 साल के बच्चे को तेंदुए ने निशाना बनाया. शीलाबाई ने बताया कि "मेरा 3 साल का बच्चा घर के आंगन में खेल रहा था. मैं भी यहीं बैठी थी. मेरे सामने ही पलभर में तेंदुए ने बच्चे को मुंह में दबोच लिया. मैं जोर से चिल्लाई तो आवाज सुनकर मैं और मेरे पति तेंदुए के पीछे भागे. पत्थर, लकड़ी मारी तो तेंदुआ 25 कदम दूर जाकर रुक गया. नर्मदापुरम के कतियाढाना गांव में आंगन से तेंदुए ने 3 साल के बच्चे को दबोचा (ETV Bharat)

नर्मदापुरम: गांव के आसपास जंगली जानवरों का पहुंचना कोई नई बात नहीं है. यहां पहुंचकर अक्सर बाघ, तेंदुए पालतू मवेशियों को अपना शिकार बनाते हैं लेकिन नर्मदापुरम में इस बार तेंदुए ने एक 3 साल के बच्चे को घर के सामने से दबोच लिया. घटना पिपरिया के कतियाढाना गांव की है. यहां तेंदुए के जबड़े से अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए परिवार ने 20 मिनट तक संघर्ष किया. तेंदुए के जबड़े से माता-पिता ने बच्चे को जैसे-तैसे बचा लिया लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई. घर से कुछ ही दूरी पर तेंदुए घंटों बैठा रहा. इस कारण परिजन समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सके. बच्चे को छुड़ाने तेंदुए से भिड़े माता-पिता पिपरिया से 40 किलोमीटर दूर पचमढ़ी के पास कतियाढाना गांव में रहने वाली शीलाबाई के 3 साल के बच्चे को तेंदुए ने निशाना बनाया. शीलाबाई ने बताया कि "मेरा 3 साल का बच्चा घर के आंगन में खेल रहा था. मैं भी यहीं बैठी थी. मेरे सामने ही पलभर में तेंदुए ने बच्चे को मुंह में दबोच लिया. मैं जोर से चिल्लाई तो आवाज सुनकर मैं और मेरे पति तेंदुए के पीछे भागे. पत्थर, लकड़ी मारी तो तेंदुआ 25 कदम दूर जाकर रुक गया. नर्मदापुरम के कतियाढाना गांव में आंगन से तेंदुए ने 3 साल के बच्चे को दबोचा (ETV Bharat) हम दोनों ने 20 मिनट संघर्ष करके तेंदुए के मुंह में फंसे बच्चे को छुड़ा लिया. तब उसकी सांसे चल रही थी. इसके बाद घायल बच्चे को घर के अंदर ले आए. लेकिन आधे घंटे तक तेंदुआ घर के आसपास घूमता रहा और गुस्से में घर के सामने रास्ता रोककर बैठ गया. जिस कारण बच्चे को जल्दी अस्पताल नहीं ले जा पाए. जब अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया." आधे घंटे से ज्यादा घर के पास रहा तेंदुआ पिता भगत सिंह ने बताया कि "शाम 7 बजे घर के बाहर बच्चा खेल रहा था. अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया. मेरी पत्नी और मैंने तेंदुए से लड़कर किसी तरह बच्चे को बचा लिया. वह घायल हो गया था. उसे घर लाए और अस्पताल जाने के लिए निकले तो तेंदुआ घर के आसपास मंडराने लगा. इस डर के कारण आधा घंटा घर में ही रुके रहे. इस दौरान हमारे भतीजे ने चौकी पर जाकर वन कर्मियों को सूचना भी दी थी. तेंदुए के जाने के बाद घायल बच्चे को पहले मटकुली ले गए. वहां से डिप्टी रेंजर पंकज यादव की टीम बच्चे को पिपरिया लेकर गई. पिपरिया शासकीय अस्पताल में डॉक्टर देवेंद्र ठाकुर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया." तेंदुए से लड़कर माता-पिता ने बच्चे को छुड़ाया (ETV Bharat) 4 बहनों का था इकलौता भाई मृतक बच्चे की मां शीलाबाई के आंसू नहीं रुक रहे हैं. उन्होंने बताया कि "मेरी 4 बेटियां हैं. यह उन 4 बहनों में सबसे छोटा लड़का था. तेंदुए ने घात लगाकर मेरे बच्चे को मार दिया. इन बहनों का भाई छिन गया." तेंदुए को पकड़ने रखा खाली पिंजरा (ETV Bharat) तेंदुए को पकड़ने रखा पिंजरा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक संजीव शर्मा और रेंजर उमेश मारु बच्चे को देखने के लिए पिपरिया के सरकारी अस्पताल पहुंचे थे. यहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और शासन के नियमानुसार मुआवजा देने की बात कही है. दोनों अधिकारियों ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने पिंजरा लगाया है. विदिशा में तेंदुए की दहशत, हर कदम में खतरे की आहट, घरों में कैद हुए लोग

तेंदुआ होगा पिंजरे में कैद, बुरहानपुर में वन विभाग का अनोखा पिंजरा रोकेगा शिकार 'कई शिकायतों के बाद लगाया खाली पिंजरा' शीलाबाई के दामाद राजू ठाकुर ने बताया कि "तेंदुआ का आंतक एक साल से है. गांव से कई घरों से बकरी शिकार करके ले जा चुका है. कई शिकायतें सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मे भी की जा चुकी हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती. वन विभाग की लापरवाही के चलते घटनाएं हो रही हैं. इस घटना के बाद तेंदुए को पकड़ने के लिए दिखावे के तौर पर बिना शिकार रखे खाली पिंजरा रख दिया गया. ऐसे में शिकायत करने का कोई फायदा ही नहीं है." बता दें कि कतियाढाना गांव सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की बीट सिंगानमा में आता है.

Last Updated : June 17, 2025 at 10:05 AM IST