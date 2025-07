ETV Bharat / state

मार्केट में आया सुपरफूड, डायबिटीज-हाई बीपी को डाउन करेगा जामुन, इसकी गुठली भी दवा - JAMUN KHANE KE FAYDE

बाजार में जामुन की भरमार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 7, 2025 at 7:09 AM IST | Updated : July 7, 2025 at 7:42 AM IST 3 Min Read

नर्मदापुरम: बारिश के मौसम में इन दिनों बाजार में जामुन की भरमार है. बरसात के मौसम में मिलने वाली जामुन खाने में स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी लाभकारी है. आयुर्वेद चिकित्सकों के अनुसार जामुन में विटामिन सी, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, मैग्नीशियम,फास्फोरस, पोटेशियम, जैसे ढेरों पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसी कारण से इसको खाने से शरीर को लाभ मिलता है. खासकर इसे खाने से डायबिटीज को कंट्रोल करने से लेकर वजन घटाने तक में मदद मिलती है. इसके नियमित सेवन से कई बीमारियों से बचाव में मदद मिल सकती है. जामुन को अंग्रेजी में ब्लैकबेरी कहा जाता है. जामुन खाने से ब्लड का शुगर लेवल होता है कम

नर्मदापुरम के बीएचएमएस डॉक्टर हरिओम प्रकाश कदम बताते हैं कि, ''जामुन एक मौसमी फल है, जिसका आयुर्वेदिक संहिता या फिर बोले तो चरक संहिता में उल्लेख मिलता है. चरक संहिता जैसी पुस्तकों में इसका जिक्र है.'' उन्होंने बताया कि, ''जामुन खाने से ब्लड का शुगर लेवल कम होता है. भूख अच्छी लगती है, बदहजमी दूर होती है. शरीर में गैस नहीं बनती है. कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कब्जियत कहा जाता है, जामुन खाने से वह भी ठीक होता है. औषधीय गुण से भरपूर है काला जामुन (ETV Bharat)

