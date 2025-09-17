ETV Bharat / state

GRP का तगड़ा एक्शन, इटारसी रेलवे स्टेशन पर मिला गहनों से भरा बैग, छोड़कर भागा संदिग्ध

इटारसी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी को मिली बड़ी सफलता, चेकिंग के दौरान मिला 15 किलो चांदी के गहनों से भरा बैग, तस्कर सीसीटीवी में कैद.

ITARSI GRP SEIZE JEWELLERY BAG
इटारसी जीआरपी को मिली बड़ी सफलता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 7:49 PM IST

2 Min Read
नर्मदापुरम: इटारसी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस को चेकिंग के दौरान एक पिट्ठू बैग मिला. इस बैग की जब तलाशी ली गई तो पुलिस के होश उड़ गए. बैग से बरामद करीब 15 किलो चांदी के जेवरात को जब्त कर पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है. प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक चांदी के इन जेवरात की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है. इसमें चांदी के पायल, सिक्के और अंगूठी समेत अन्य जेवरात मिले हैं.

जीआरपी को मिली बड़ी सफलता

दरअसल त्योहारी सीजन को देखते हुए जीआरपी पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत प्लेटफार्म और फुटओवर ब्रिज सहित ट्रेनों की तलाशी आदि ली जा रही है. इस अभियान का उद्देश्य रेल यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ अपराधों पर अंकुश लगाना है. इसके तहत ही सोमवार रात करीब 8 बजे नए फुटओवर ब्रिज पर जीआरपी पुलिस यात्रियों की जांच करने के साथ पूछताछ कर रही थी.

Silver jewellery recovered bag
बैग से बरामद चांदी के जेवरात (ETV Bharat)

गहनों से भरा बैग छोड़कर भागा युवक

पुलिस की चेकिंग देख एक संदिग्ध युवक वहां बैग छोड़कर 12 बंगला की ओर भाग निकला. बैग को फुटओवर ब्रिज पर छोड़कर भागते हुए संदिग्ध युवक की फुटेज वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. जिसका वीडियो पुलिस को मिल गया है, इसके आधार पर जीआरपी पुलिस ने केस दर्ज कर संदिग्ध युवक की तलाश शुरू कर दी है.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

जीआरपी थाना प्रभारी संजय चौकसे ने बताया कि "घटना स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. पुलिस संदिग्ध की पहचान कर उसकी तलाश कर रही है. फिलहाल पुलिस चांदी के गहने कहां से लाए गए हैं और कहां ले जाए जा रहे थे इसकी जांच कर रही है. यदि आभूषणों का परिवहन वैध दस्तावेजों के बिना किया जा रहा था, तो दोषी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी." उन्होंने बताया कि "जब्त किए गए बैग में चांदी के 492 जोड़ी पायल, 50 सिक्के और 18 अंगूठी समेत अन्य आभूषण मिले हैं. इन जेवरातों की बाजार में कीमत लगभग 20 लाख रुपए है"

TAGGED:

ITARSI RAILWAY STATIONNARMADAPURAM NEWSITARSI FOUND BAG FULL JEWELLERYSMUGGLER CAUGHT CCTV ITARSIITARSI GRP SEIZE JEWELLERY BAG

