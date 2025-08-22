नर्मदापुरम: इटारसी के रहने वाले मुस्लिम युवक संत प्रेमानंद महाराज से इतना प्रभावित हो गए हैं कि उन्होंने अपनी एक किडनी महाराजजी को दान करने का फैसला ले लिया है. न्यास कॉलोनी के रहने वाले आरिफ खान चिश्ती ने वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज को किडनी दान करने की पेशकश की है. उन्होंने इस संबंध में कलेक्टर को पत्र लिखा है साथ ही प्रेमानंद महाराज को ईमेल और व्हाट्सएप पर भी यह संदेश भेजा है.

मुस्लिम युवक की अनूठी पहल

इटारसी के मुस्लिम युवक आरिफ खान चिश्ती प्रेमानंद महाराज से बहुत प्रभावित हैं. आरिफ खान चिश्ती का कहना है कि "महाराज सनातन धर्म के साथ-साथ राष्ट्रभक्ति के कार्य भी करते हैं. पत्र में चिश्ती ने लिखा कि वे महाराज के वीडियो देखते हैं. उनके आचरण और व्यवहार से प्रभावित हैं. महाराज हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं. वे समाज में प्रेम और शांति का संदेश देते हैं. मीडिया से पता चला कि महाराजजी की दोनों किडनियां खराब हैं. इसलिए मैं अपनी एक किडनी दान करना चाहता हूं."

मुस्लिम युवक आरिफ खान चिश्ती ने कलेक्टर को लिखा पत्र (ETV Bharat)

'समाज की सोच महत्वपूर्ण नहीं'

आरिफ खान का कहना है कि "समाज की सोच उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है. यह उनका खुद का निर्णय है. आरिफ के परिवार में पिता और 3 भाई हैं. मां का देहांत हो चुका है. आरिफ घर में सबसे छोटे हैं. उनके तीनों बड़े भाई कोरियर में काम करते हैं. उनकी शादी एक साल पहले हुई है. इस नेक काम में उनकी पत्नी भी उन्हें सपोर्ट कर रही हैं." स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कदम सामाजिक सौहार्द का बड़ा उदाहरण है. इंसानियत धर्म और जात-पात से ऊपर होती है. उनकी यह पहल सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देगी.

प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी खराब

प्रेमानंद महाराज राधा-कृष्ण के भक्त हैं. उनके दर्शन के लिए रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं. वे ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज से पीड़ित हैं. इस बीमारी के कारण उनकी दोनों किडनी खराब हो गई हैं.

9वीं क्लास में पढ़ते समय त्याग दिया था परिवार

प्रेमानंद महाराज का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है. उनका जन्‍म 1969 में कानपुर के सरसौल ब्‍लॉक के अखरी गांव में हुआ था. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही की है. पांचवीं क्लास से ही उनका रुझान आध्‍यात्‍म की ओर बढ़ने लगा था. 9वीं क्लास में आते ही उन्होंने परिवार त्याग कर दिया था.