नर्मदापुरम: संभाग के 54 स्कूलों के बच्चे अब खगोलीय मॉडलों के जरिए खगोलीय घटनाओं को सीख सकेंगे. शिक्षा विभाग एवं विज्ञान सभा के मार्गदर्शन में 54 स्कूलों के शिक्षकों ने नवाचारी प्रशिक्षण प्राप्त किया है. इस तीन दिवसीय शिविर में बच्चों के साथ-साथ आम जन तक खगोल विज्ञान की पुरानी अवधारणाओं एवं अंधविश्वास को समाप्त करना है. नवाचारी प्रशिक्षण में वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर खगोलीय घटनाओं को बच्चों तक पहुंचाना है.

शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, नर्मदापुरम संभाग के सांदीपनि स्कूलों (सीएम राइज), पीएम श्री स्कूलों और विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों के लिए 'नवाचारी खगोलीय मॉडल्स' पर एक तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजित किया गया.

साइंस में ट्रेंड हुए नर्मदपुरम के टीचर्स (ETV Bharat)

प्रशिक्षण में शामिल 54 स्कूलों के टीचर्स

मध्य प्रदेश विज्ञान सभा भोपाल के कार्यक्रम समन्वयक आशीष पारे बताते हैं कि, ''1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर तक प्रशिक्षण का आयोजन हुआ. जिसमें नर्मदापुरम संभाग के तीन जिलों के शिक्षक प्रशिक्षण में शामिल हुए हैं. मध्य प्रदेश और नागपुर की विज्ञान संस्था के सहयोग से यह तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजिन किया गया. इसका मुख्य उद्देश्य आमजन का खगोल विज्ञान के प्रति जो अंधविश्वास है, उसको वैज्ञानिक तथ्यों को समझकर खगोल विज्ञान के प्रति लोगों के बीच रुचि जागृत करना है.

शिक्षकों ने सीखी खगोलीय घटना (ETV Bharat)

आशीष पारे ने बताया कि, ''प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान नर्मदापुरम संभाग के कुल 54 शिक्षक उपस्थित रहे. बैतूल, होशंगाबाद और हरदा जिले इसमें शामिल हैं.'' उन्होंने बताया कि, ''54 शिक्षक हैं तो सभी 54 स्कूलों के बच्चों तक इसकी एक्टिविटीज को पहुंचाया जाएगा. जिसमें जो सेकंड फेस होगा स्कूल तक इसके मॉडल पहुंचाए जाएंगे. ताकि बच्चों की जिज्ञासा और संदेह को संवाद के माध्यम से दूर किया जा सकेगा.''

सूरज, चंद्रमा एक दिशा में आते हैं तो पड़ता है ग्रहण

उन्होंने बताया कि, ''यह एक नवाचारी प्रशिक्षण है इसमें मॉडल के माध्यम से सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, ग्रहण को कैसे देखेंगे, क्या क्या सावधानी होना चाहिए, क्यों इन घटनाओं को देखना जरूरी है. क्योंकि खगोलीय घटनाएं जो होती हैं उनकी पुनरावृति इतने लंबे समय के अंतराल के बाद होती हैं कि हमारी पीढ़ी नहीं देख पाएगी. इसलिए यह जानना जरूरी है कि जब भी खगोलीय घटनाएं आमजन पर होती है, यह केवल एक छाया है जब हम ट्यूबलाइट के सामने जाते हैं तो छाया पड़ती है, ऐसे ही कोई सूरज, चंद्रमा एक दिशा में आते हैं तो ग्रहण पड़ता है.''

''वह एक छाया है वह सबके लिए समान प्रभाव डालती है और उसे हमें देखना जरूरी है.'' उन्होंने बताया कि, ''पूर्व में भी ऐसे प्रशिक्षण होते थे लेकिन अब मॉडलों को अपडेट करने के बाद इसकी जानकारी बच्चों तक पहुंचाई जा सके ताकि उनकी समझ विकसित हो सके. तकनीकी समझ और प्रयोग के माध्यम से इन खगोलीय घटनाओं को समझ सकें.''