पचमढ़ी के इस होटल में मिलेगी घर जैसी फीलिंग, गार्ड से कुक तक सभी महिलाएं - PACHMARHI WOMEN RUN HOTEL

पचमढ़ी में महिलाएं संचालित करती हैं होटल अमलतास ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 8, 2025 at 10:58 AM IST | Updated : April 8, 2025 at 11:53 AM IST 4 Min Read

नर्मदापुरम: मध्य प्रदेश के एक मात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में बनी एमपी टूरिज्म की होटल 'अमलतास', महिलाओं के द्वारा संचालित की जा रही है. जो महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण है और इसे बढ़ावा दे रहा है. करीब 7 माह पहले खुली अमलतास होटल का हर स्टाफ महिला हैं. इस नवाचार के चलते महिलाओं के प्रति लोगों की अवधारणाएं बदल रही है. इस होटल में महिला गार्ड से लेकर, कुक, गार्डनर, सेफ, चौकीदारी सहित अन्य 22 महिला काम करती है. पर्यटकों की पहली पसंद होटल 'अमलतास' अमलतास होटल में महिलाओं का स्टाफ होने के चलते महिला पर्यटक की संख्या भी इस होटल में बढ़ी है. महिला पर्यटक यहां सुरक्षित महसूस करती हैं. उन्हें यहां घर जैसा खाना और घर जैसी सुविधाएं मिलती हैं. जिससे महिला पर्यटकों की पहली पसंद होटल अमलतास बन गई है. पर्यटकों ने कहा कि इस प्रकार का नवाचार अन्य राज्यों को भी करना चाहिए, ताकि महिलाओं को बढ़ावा मिल सके और वे मुख्यधारा से जुड़ सकें. पचमढ़ी के अमलतास होटल में गार्ड से कुक तक सभी महिलाएं (ETV Bharat) पर्यटकों को मिलती हैं घर जैसी सुविधाएं

