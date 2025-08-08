Essay Contest 2025

नकली मावा की खेप जब्त, कैसे करें असली और मिलावटी की पहचान? - HOW IDENTIFY MAWA REAL

रक्षाबंधन से ठीक पहले नर्मदापुरम बस स्टैंड पर एसडीएम ने टीम के साथ मिलकर बस से 3 क्विंटल मावा जब्त किया.

नर्मदापुरम में नकली मावे की खेप जब्त (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 1:33 PM IST

नर्मदापुरम: त्यौहार आते ही मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं. खासकर मावा व पनीर जैसे खाद्य पदार्थों में मिलावट कर लोगों की जान से खिलवाड़ किया जाता है. ताजा मामला नर्मदापुरम में जब्त किए गए मावा का है. शहर के बस स्टैंड पर खाद्य और राजस्व विभाग ने गुरुवार देर रात संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए करीब 300 किलो मावा जब्त किया.

खंडवा से पिपरिया सप्लाई हो रहा था मावा

ये मावा बस के माध्यम से खंडवा से पिपरिया की ओर पहुंचाया जा रहा था. मुखबिर से सूचना मिलने पर राजस्व विभाग एवं खाद्य विभाग की टीम ने बस में रखे मावे को जब्त कर सैंपलिंग के लिए भेजा. एसडीएम नीता कोरी के साथ खाद्य, राजस्व विभाग के साथ पुलिस की टीम पहले से ही बस स्टैंड पर तैनात हो गई. इससे बस स्टैंड पर अफरातफरी फैल गई. लोगों ने सोचा त्यौहार के मद्देनजर पुलिस व प्रशासन के अफसर जायजा ले रहे होंगे. कुछ ही देर में एक बस जैसे ही खंडवा से नर्मदापुरम बस स्टैंड पर पहुंची तो टीम ने उसे घेर लिया.

नर्मदापुरम एसडीएम नीता कोरी (ETV BHARAT)

बस ड्राइवर व कंडक्टर से पूछताछ

एसडीएम नीता कोरी के मुताबिक "मावा बस के जरिए खंडवा से पिपरिया की ओर पहुंचाया जा रहा था. मावा जब्त कर सैंपलिंग के बाद इसकी जांच की जाएगी. मावा किसका है, कौन भेज रहा था, किसके पास भेजा जा रहा था, इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए बस के ड्राइवर व कंडक्टर से पूछताछ की जा रही है. मिलावट के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है. ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी."

कैसे पहचानें मावा शुद्ध है या नकली

शुद्ध मावे की पहचान के लिए इसे अपनी हथेली पर लें और रगड़ें. अगर ये चिकना होने के साथ ही दानेदार है तो मावा शुद्ध है. अगर मावे में मिलावट है तो हाथ में रगड़ते ही ये रबड़ की भांति खिंचने लगता है. इसके अलावा चखकर भी पता लगाया जा सकता है. अगर मावा शुद्ध है तो मुंह में जाते ही घुलने लगेगा. दूध जैसा टेस्ट समझ में आएगा. लेकिन नकली या मिलावटी है तो मुंह में चिपकने लगेगा. पानी में धोकर भी शुद्ध मावे की पहचान की जा सकती है. थोड़ा मावा लेकर एक गिलास पानी लेकर इसे डाल दें, अगर मावा असली है तो पानी में घुलने लगेगा.

