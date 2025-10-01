ETV Bharat / state

कौमी एकता की मिसाल है शाकिर का परिवार, 3 पीढ़ियों से बना रहा रावण, मेघनाथ और कुंभकरण का पुतला

मोहम्मद शाकिर खान बताते हैं कि "मुझे कई साल हो गए हैं, रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के पुतलों का निर्माण करते हुए. हमारी यह तीसरी पीढ़ी हो गई है जो इन पुतलों का निर्माण कर रही है. हम ताजिए और रावण सभी बनाते हैं. इसे बनाने में बांस, कपड़ा, पिंची, सुतली इसके अलावा बहुत सारी चीजें लगती हैं."

नर्मदापुरम: ईदगाह क्षेत्र में मुस्लिम परिवार की 3 पीढ़ियां हर वर्ष दशहरे पर्व के लिए मेघनाथ, कुंभकरण और रावण के पुतलों का निर्माण करता चला आ रहा है. कौमी एकता की मिसाल बन चुके इस परिवार के सदस्य भी इन पुतलों के निर्माण में पूरा सहयोग करते है. 1 माह पहले से इन्हें बनाने की तैयारियां शुरू की जाती है. कपड़ा, पिंची, बांस, ताव, सुतली से बनाकर इन्हें तैयार किया जाता है. जब कहीं जाकर दशहरे पर्व तक 40 फीट मेघनाथ, 45 फीट कुंभकर्ण और 50 फीट रावण के पुतलों का निर्माण होता है. शाकिर खान के मुताबिक वह इसे बचपन से बनाते आ रहे हैं और उनकी यह तीसरी पीढ़ी है, जो लगातार इनका निर्माण कर रही है.

मुस्लिम होकर हिंदू पर्व के पुतले बनाने को लेकर उन्होंने बताया कि "मुझे इन्हें बनाने में कोई एतराज नहीं है. यह हिंदुस्तान का त्यौहार है. सभी त्योहार यहां पर सभी लोग मिलकर मनाते हैं. इसमें कोई हिंदू या मुस्लिम का भेदभाव नहीं होता." उन्होंने बताया कि "पहले की अपेक्षा महंगाई में बढ़ोतरी हो गई है. 10 साल पहले जब इन पुतलों का निर्माण किया जाता था तब से अभी तक कम से कम 3 से 4 गुना रेट बढ़ गए हैं. महंगाई के कारण इसे बनाने में अब बहुत दिक्कत होने लगी है. हमारे परिवार के इनमें पूरे सदस्यों का सहयोग होता है. पूरा परिवार पुतला बनाने के लिए पर्व के 1 माह पहले से लग जाते हैं."

शाकिर के भाई बनाते हैं पुतलों का चेहरा

पुतलों को बनाने वाले शाकिर के भाई मोहम्मद शाहनवाज बताते हैं कि "हमारे बड़े भाई, रावण, मेघनाथ और कुंभकरण का निर्माण करते हैं. मेरे द्वारा बड़े भाई के साथ थोड़ा बहुत सहयोग किया जाता है. परिवार के सभी लोग इस काम में जुट जाते हैं. मेघनाथ, कुंभकरण और रावण के चेहरे का निर्माण मेरे द्वारा किया जाता है. उसका जो लुक होता है, वह मुझे देना होता है. लुक देने के लिए उसे डिजाइन देना पड़ता है, जैसे आंखें, नाक, पुतलों का मुंह किस तरीके से देना है, इसकी लोकेशन मुझे देना पड़ता है. जैसा इंसान का चेहरा है वैसा ही पुतले का भी चेहरा दिखे इस तरीके से यह समझ कर उसका लुक दिया जाता है.

उन्होंने आगे कहा कि "मैं सभी को यह संदेश देना चाहता हूं कि हिंदू या मुस्लिम का त्यौहार हो, सभी त्योहार को एकता से मनाया जाना चाहिए. बुराई पर अच्छाई की जीत का ही त्योहार दशहरा है.