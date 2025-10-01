ETV Bharat / state

कौमी एकता की मिसाल है शाकिर का परिवार, 3 पीढ़ियों से बना रहा रावण, मेघनाथ और कुंभकरण का पुतला

नर्मदापुरम में दशहरा पर्व पर शाकिर खान बनाते हैं रावण का पुतला, 10 सालों में 3 से 4 गुना महंगा हुआ पुतला बनाना.

NARMADAPURAM RAVAN EFFIGIES
शाकिर का परिवार 3 पीढ़ियों से बना रहा रावण (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 7:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नर्मदापुरम: ईदगाह क्षेत्र में मुस्लिम परिवार की 3 पीढ़ियां हर वर्ष दशहरे पर्व के लिए मेघनाथ, कुंभकरण और रावण के पुतलों का निर्माण करता चला आ रहा है. कौमी एकता की मिसाल बन चुके इस परिवार के सदस्य भी इन पुतलों के निर्माण में पूरा सहयोग करते है. 1 माह पहले से इन्हें बनाने की तैयारियां शुरू की जाती है. कपड़ा, पिंची, बांस, ताव, सुतली से बनाकर इन्हें तैयार किया जाता है. जब कहीं जाकर दशहरे पर्व तक 40 फीट मेघनाथ, 45 फीट कुंभकर्ण और 50 फीट रावण के पुतलों का निर्माण होता है. शाकिर खान के मुताबिक वह इसे बचपन से बनाते आ रहे हैं और उनकी यह तीसरी पीढ़ी है, जो लगातार इनका निर्माण कर रही है.

10 सालों में 3 से 4 गुना रेट बढ़ा

मोहम्मद शाकिर खान बताते हैं कि "मुझे कई साल हो गए हैं, रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के पुतलों का निर्माण करते हुए. हमारी यह तीसरी पीढ़ी हो गई है जो इन पुतलों का निर्माण कर रही है. हम ताजिए और रावण सभी बनाते हैं. इसे बनाने में बांस, कपड़ा, पिंची, सुतली इसके अलावा बहुत सारी चीजें लगती हैं."

दशहरा पर्व पर शाकिर खान बनाते हैं रावण का पुतला (ETV Bharat)

मुस्लिम होकर हिंदू पर्व के पुतले बनाने को लेकर उन्होंने बताया कि "मुझे इन्हें बनाने में कोई एतराज नहीं है. यह हिंदुस्तान का त्यौहार है. सभी त्योहार यहां पर सभी लोग मिलकर मनाते हैं. इसमें कोई हिंदू या मुस्लिम का भेदभाव नहीं होता." उन्होंने बताया कि "पहले की अपेक्षा महंगाई में बढ़ोतरी हो गई है. 10 साल पहले जब इन पुतलों का निर्माण किया जाता था तब से अभी तक कम से कम 3 से 4 गुना रेट बढ़ गए हैं. महंगाई के कारण इसे बनाने में अब बहुत दिक्कत होने लगी है. हमारे परिवार के इनमें पूरे सदस्यों का सहयोग होता है. पूरा परिवार पुतला बनाने के लिए पर्व के 1 माह पहले से लग जाते हैं."

Dussehra festival communal unity
शाकिर का परिवार 3 पीढ़ियों से बना रहा रावण (ETV Bharat)

शाकिर के भाई बनाते हैं पुतलों का चेहरा

पुतलों को बनाने वाले शाकिर के भाई मोहम्मद शाहनवाज बताते हैं कि "हमारे बड़े भाई, रावण, मेघनाथ और कुंभकरण का निर्माण करते हैं. मेरे द्वारा बड़े भाई के साथ थोड़ा बहुत सहयोग किया जाता है. परिवार के सभी लोग इस काम में जुट जाते हैं. मेघनाथ, कुंभकरण और रावण के चेहरे का निर्माण मेरे द्वारा किया जाता है. उसका जो लुक होता है, वह मुझे देना होता है. लुक देने के लिए उसे डिजाइन देना पड़ता है, जैसे आंखें, नाक, पुतलों का मुंह किस तरीके से देना है, इसकी लोकेशन मुझे देना पड़ता है. जैसा इंसान का चेहरा है वैसा ही पुतले का भी चेहरा दिखे इस तरीके से यह समझ कर उसका लुक दिया जाता है.

Narmadapuram Dussehra festival
10 सालों में 3 से 4 गुना महंगा हुआ पुतला बनाना (ETV Bharat)

उन्होंने आगे कहा कि "मैं सभी को यह संदेश देना चाहता हूं कि हिंदू या मुस्लिम का त्यौहार हो, सभी त्योहार को एकता से मनाया जाना चाहिए. बुराई पर अच्छाई की जीत का ही त्योहार दशहरा है.

For All Latest Updates

TAGGED:

NARMADAPURAM DUSSEHRA FESTIVALSHARDIYA NAVRATRI 2025DUSSEHRA FESTIVAL COMMUNAL UNITYNARMADAPURAM NEWSNARMADAPURAM RAVAN EFFIGIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

चमत्कार और आस्था का अद्भुत संगम, कर्री का चंडी माता मंदिर, गुफा में सुनाई देती है शेर की दहाड़

सपनों में मिलते हैं मन्नत पूरी होने के संकेत, बड़ा चमत्कारी है बड़वानी का बड़ी बिजासन माता मंदिर

छिंदवाड़ा के पंडाल में 4 घंटे बिना हिले डुले बैठी बेटियां, दुर्गा बन भक्तों को दे रही दर्शन

रावण को न्याय दिलाने कोर्ट जाएगा युवा ब्राह्मण समाज, दशहरा मैदानों पर फोड़ेंगे काली मटकी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.