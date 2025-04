ETV Bharat / state

नर्मदापुरम में डबल मर्डर, मां-बेटी की हत्या, एक शव घर में तो दूसरा गली में मिला - NARMADAPURAM DOUBLE MURDER

Published : April 21, 2025 at 7:33 AM IST | Updated : April 21, 2025 at 8:07 AM IST

नर्मदापुरम: नर्मदापुरम के पीलीखंती में रविवार को दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जहां परिवारिक विवाद के चलते दो महिलाओं की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई. दोनों ही महिलाएं आपस में मां बेटी थीं. एक महिला का शव घर के आंगन में तो दूसरी महिला का शव गली में ही कुछ दूरी पर मिला. घटना की सूचना लगते हैं पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने दोनों महिलाओं के शव को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. संदिग्धों से पुलिस पूछताछ कर रही है. मां-बेटी की बेरहमी से हत्या

पुलिस के मुताबिक, घटना शाम करीब 5:30 से 6 बजे के बीच की है. मालवीय हॉस्पिटल के पीछे पीलीखंती में दो महिलाओं की डेड बॉडी मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच की. एक महिला का शव घर के आंगन में पड़ा हुआ था तो वही दूसरी महिला का शव गली में ही कुछ दूर पर पड़ा हुआ था. पुलिस के मुताबिक, दोनों ही महिलाएं मां बेटी थीं. मां का नाम पूजा मौर्य तो बेटी का नाम पल्लवी मौर्य था. दोनों की हत्या किसी धारदार हथियार से की गई है. दोनों महिलाएं खून से लथपथ पड़ी थीं. इधर घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया.

