बीजेपी सांसद दर्शन सिंह चौधरी का पुष्पाभिषेक, ट्रोल हुए तो कांग्रेस को बताया सनातन विरोधी

सांसद और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ( ETV BHARAT )

विवाद बढ़ता देख सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने चुप्पी साध ली. लेकिन दो दिन बाद मंगलवार को पिपरिया में उन्होंने इसका जवाब दिया. सांसद दर्शन सिंह चौधरी का कहना है "कांग्रेस को मंत्रों से घृणा है. हम सनातन को मानने वाले लोग हैं. मंत्रोच्चार का अपना महत्व होता है. कार्यकर्ताओं में उत्साह था. इसलिए उन्होंने पुष्प से अभिषेक किया."

नर्मदापुरम : लोकसभा सांसद और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी का सिवनी बनापुरा में फूलों से पुष्प अभिषेक हुआ. बाकायदा एक गहरे थाल में सांसद को बैठाकर मंत्रोच्चारण के बीच कार्यकर्ताओं ने उनका पुष्प अभिषेक किया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सांसद प्रदेश स्तर पर ट्रोल होने लगे. कांग्रेस नेताओं ने किसानों के मुद्दों पर उन्हें घेरना शुरू कर दिया.

एक क्विंटल फूलों से हुआ अभिषेक

सांसद दर्शन सिंह चौधरी सिवनी बानापुरा के आस्था क्लब द्वारा निलय ड्रीम्स कॉलोनी में 28 सितंबर की रात 10 बजे देवी की महाआरती में सम्मिलित होने पहुंचे. यहां पर उनका फूलों से अभिषेक का कार्यक्रम रखा गया. इस दौरान सांसद मंत्रोच्चारण के बीच महिला और पुरुषों ने उनके सिर के ऊपर पुष्प वर्षा की. इस मामले में आयोजनकर्ताओं ने कहा "सांसद के सम्मान में यह कार्यक्रम किया गया. करीब 1 क्विंटल से ज्यादा फूलों से सांसद का अभिषेक किया गया." इस दौरान स्थानीय विधायक प्रेम शंकर वर्मा सहित दूसरे भाजपा नेता मौजूद रहे.

किसानों की समस्याओं पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शिवाकांत पांडे ने सांसद दर्शन सिंह चौधरी का वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद कहा "जिले के किसान खाद बिजली पानी संकट से परेशान हैं. वहीं, सांसद खुद का पुष्प अभिषेक करा रहे हैं. भाजपा की कथनी और करनी में यही अंतर है. जनता भी समझने लगी है. इनके प्रदेश अध्यक्ष साधारण आचरण रखने की सलाह देते हैं और अब खुद का पुष्प से अभिषेक कराने में मस्त हैं."