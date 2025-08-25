ETV Bharat / state

दिव्यांग बच्चों की मिट्टी से थैरेपी बेहद कारगर, ईको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं बनाईं - CLAY THERAPY DISABILITIES CHILDREN

नर्मदापुरम में दिव्यांग बच्चों ने गणेश जी की मनमोहक ईको फ्रेंडली प्रतिमाएं तैयार की. इनकी बाजार में डिमांड

Clay therapy disabilities children
नर्मदापुरम में दिव्यांग बच्चों ने बनाईं गणेश प्रतिमाएं (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 3:52 PM IST

3 Min Read

नर्मदापुरम : कहते भी हैं कि कुदरत अगर किसी को इस धरती पर भेजती है और उसमें कोई शारीरिक कमी है तो उसे कुछ अतरिक्त कला और शक्ति जरूर देती है. नर्मदापुरम में संचालित भविष्य दिव्यांग विद्यालय के बच्चे इस बात की गवाही दे रहे हैं. ये बच्चे यहां बीते 16 वर्षों से ईको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं बना रहे हैं. इन्हें बाजार में उतारा जाता है, जिसे लोग काफी पसंद करते हैं. ये बच्चे ढंग से बोल नहीं सकते, किसी के हाथ तो किसी का पैर ढंग से काम नहीं करते लेकिन प्रतिमाएं बेहद सुंदर बनाते हैं. इन सजीव और बोलती प्रतिमाओं को बनाकर ये नि:सशक्त बच्चे अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं.

मिट्टी और रुई की मदद से प्रतिमाएं तैयार

ये दिव्यांग बच्चे मिट्टी, गोंद, रुई को मिलाकर प्रतिमाएं बनाते हैं. विद्यालय प्रबंधन के मुताबिक मिट्टी की प्रतिमाओं को बनाने में इन विशेष बच्चों में यह थैरेपी का काम करती है और शरीर के लिए यह थैरेपी महत्वपूर्ण है. इस बार भी बच्चों ने हर बार की तरह नई थीमों पर गणेश जी की प्रतिमाओं को तैयार किया है. विद्यार्थी मुनमुन बताती हैं "गणेश जी बना रहे हैं. गणेश जी की प्रतिमा बनाने के लिए मिट्टी लेते हैं, इसमें पानी मिलाते हैं फिर रुई मिलाते हैं. मैडम और सर ने हम सबको सिखा दिया है. मैंने भी बहुत सारे गणेश जी बनाए हैंं."

दिव्यांग बच्चों ने फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं बनाईं (ETV BHARAT)

16 साल से लगातार ईको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं

विद्यार्थी मयंक गुप्ता बताते हैं "यहां पर गणेश जी बना रहे हैं. 16 साल से गणेश जी बना रहे हैं. लड्डू बनाकर गणेश जी बनाते हैं." संस्था की संचालिका अफरोज खान बताती हैं "16 वर्षों से ईको फ्रेंडली मिट्टी के गणेश जी का निर्माण कर रहे हैं. हमारे यहां दिव्यांग बच्चों की कैटेगरी है. स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है. कोई बच्चा गणेश प्रतिमा के लिए हाथ बनाता है तो कोई सूंड बनाता है, कोई लड्डू बनाते हैं. उसके बाद इन पार्ट्स को जोड़कर गणेश जी बना दिएजाते हैं."

सामाजिक संदेश देती प्रतिमाएं तैयार

अफरोज खान बताती हैं "हमारे बच्चे कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग पर थे. वे पूरी तरीके से सीख चुके हैं. इस बार हमने एक पेड़ मां के नाम, ऑपरेशन सिंदूर, नर्मदा को स्वच्छ रखने के लिए संदेश देने वाली प्रतिमाएं तैयार की हैं. इसके साथ ही जो लोग शादी समारोह में खाने की प्लेट अनावश्यक भर लेते हैं, इसमें गणेश जी संदेश देते हुए कह रहे हैं कि उतना ही लें थाली में फेंका न जाए नाली में. संस्था में कुल 37 बच्चे हैं. जिनमें से 15 बच्चे वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए तैयार हो चुके हैं."

नर्मदापुरम : कहते भी हैं कि कुदरत अगर किसी को इस धरती पर भेजती है और उसमें कोई शारीरिक कमी है तो उसे कुछ अतरिक्त कला और शक्ति जरूर देती है. नर्मदापुरम में संचालित भविष्य दिव्यांग विद्यालय के बच्चे इस बात की गवाही दे रहे हैं. ये बच्चे यहां बीते 16 वर्षों से ईको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं बना रहे हैं. इन्हें बाजार में उतारा जाता है, जिसे लोग काफी पसंद करते हैं. ये बच्चे ढंग से बोल नहीं सकते, किसी के हाथ तो किसी का पैर ढंग से काम नहीं करते लेकिन प्रतिमाएं बेहद सुंदर बनाते हैं. इन सजीव और बोलती प्रतिमाओं को बनाकर ये नि:सशक्त बच्चे अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं.

मिट्टी और रुई की मदद से प्रतिमाएं तैयार

ये दिव्यांग बच्चे मिट्टी, गोंद, रुई को मिलाकर प्रतिमाएं बनाते हैं. विद्यालय प्रबंधन के मुताबिक मिट्टी की प्रतिमाओं को बनाने में इन विशेष बच्चों में यह थैरेपी का काम करती है और शरीर के लिए यह थैरेपी महत्वपूर्ण है. इस बार भी बच्चों ने हर बार की तरह नई थीमों पर गणेश जी की प्रतिमाओं को तैयार किया है. विद्यार्थी मुनमुन बताती हैं "गणेश जी बना रहे हैं. गणेश जी की प्रतिमा बनाने के लिए मिट्टी लेते हैं, इसमें पानी मिलाते हैं फिर रुई मिलाते हैं. मैडम और सर ने हम सबको सिखा दिया है. मैंने भी बहुत सारे गणेश जी बनाए हैंं."

दिव्यांग बच्चों ने फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं बनाईं (ETV BHARAT)

16 साल से लगातार ईको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं

विद्यार्थी मयंक गुप्ता बताते हैं "यहां पर गणेश जी बना रहे हैं. 16 साल से गणेश जी बना रहे हैं. लड्डू बनाकर गणेश जी बनाते हैं." संस्था की संचालिका अफरोज खान बताती हैं "16 वर्षों से ईको फ्रेंडली मिट्टी के गणेश जी का निर्माण कर रहे हैं. हमारे यहां दिव्यांग बच्चों की कैटेगरी है. स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है. कोई बच्चा गणेश प्रतिमा के लिए हाथ बनाता है तो कोई सूंड बनाता है, कोई लड्डू बनाते हैं. उसके बाद इन पार्ट्स को जोड़कर गणेश जी बना दिएजाते हैं."

सामाजिक संदेश देती प्रतिमाएं तैयार

अफरोज खान बताती हैं "हमारे बच्चे कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग पर थे. वे पूरी तरीके से सीख चुके हैं. इस बार हमने एक पेड़ मां के नाम, ऑपरेशन सिंदूर, नर्मदा को स्वच्छ रखने के लिए संदेश देने वाली प्रतिमाएं तैयार की हैं. इसके साथ ही जो लोग शादी समारोह में खाने की प्लेट अनावश्यक भर लेते हैं, इसमें गणेश जी संदेश देते हुए कह रहे हैं कि उतना ही लें थाली में फेंका न जाए नाली में. संस्था में कुल 37 बच्चे हैं. जिनमें से 15 बच्चे वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए तैयार हो चुके हैं."

For All Latest Updates

TAGGED:

DISABILITIES CHILDREN MAKES IDOLSCHILDREN ECO FRIENDLY IDOLSBHAVISHYA DIVYANG VIDYALAYANARMADAPURAM NEWSCLAY THERAPY DISABILITIES CHILDREN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उत्तराखंड में फंसे शिवपुरी के तीर्थयात्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लगाई मदद की गुहार

रीवा में करिश्मा कपूर को देख क्रेजी हुए फैंस, दादा राजकपूर यहीं दे बैठे थे अपना दिल

मुरैना में माहेश्वरी परिवार 70 सालों से बांट रहे मिट्टी के बप्पा, जज-डॉक्टर सब देते हैं योगदान

शिवपुरी नगर पालिका अध्यक्ष को हटाने की प्रतिज्ञा, हनुमान मंदिर में शपथ ले फंस गए 29 पार्षद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.