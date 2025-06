ETV Bharat / state

नर्मदा नदी में बड़ा हादसा, स्नान के दौरान 2 दोस्त डूबे, अब तक लापता, लाइव वीडियो आया सामने - 2 YOUTHS DROW IN NARMADA RIVER

नर्मदा नदी में बड़ा हादसा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 16, 2025 at 7:52 AM IST | Updated : June 16, 2025 at 8:50 AM IST 2 Min Read

नर्मदापुरम: नर्मदापुरम के विवेकानंद घाट पर इटारसी से नर्मदा स्नान करने आए 3 दोस्तों में से 2 गहरे पानी में डूब गए. हादसा रविवार शाम को हुआ. घटना में डूबते का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसे घाट पर मौजूद लोगों ने बनाया है. पुलिस के मुताबिक, डूबने वालों में एक 17 साल का नाबालिग और दूसरा 20 साल का युवक है. घटना की सूचना लगते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई. वहीं, पुलिस ने इटारसी में युवकों के परिजन को सूचना दे दी है. रात में नर्मदा नदी में अंधेरा होने के चलते दोनों युवकों का रेस्क्यू रोक दिया गया था. सोमवार सुबह फिर रेस्क्यू शुरु हुआ. डूबने का लाइव वीडियो आया सामने

घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों युवक डूबते दिख रहे हैं. घटना की सूचना पर कोतवाली थाना प्रभारी सौरभ पांडे और होम गार्ड्स की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. देर शाम हुई घटना के बाद तुरंत ही होमगार्ड के जवानों ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया था. वही अंधेरा होने के बाद रेस्क्यू को रोक दिया गया. सोमवार सुबह से फिर दोनों युवकों को रेस्क्यू करने का अभियान चलाया गया.

Last Updated : June 16, 2025 at 8:50 AM IST