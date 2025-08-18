रतलाम: प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव रतलाम जिले के दौरे पर करोड़ों रुपए की सौगात देकर गए हैं. लेकिन मुख्यमंत्री की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा नर्मदा का पानी रतलाम तक लाने की है. इससे जिले के किसानों के साथ ही यहां आकार ले रहे निवेश क्षेत्र को भी भरपूर पानी मिल सकेगा. मुख्यमंत्री ने बदनावर से रतलाम तक 35 किलोमीटर की पाइपलाइन परियोजना के लिए 113 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत किए जाने की जानकारी दी है.

नर्मदा के पानी की पाइपलाइन वाली योजना और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की वजह से 1400 हेक्टेयर में बन रहे निवेश क्षेत्र में बड़े उद्योग आने की संभावना बढ़ेगी. क्योंकि उद्योगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन के साथ ही पर्याप्त पानी की सुविधा भी उद्योगों को मिलने लगेगी.

बदनावर से रतलाम तक 35 किलोमीटर की पाइपलाइन परियोजना को मंजूरी

दरअसल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को कुंडाल गांव के दौरे पर रतलाम और ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल के लिए नर्मदा नदी से बदनावर एलआईएस को रतलाम तक लाकर कनेरी और धोलावाड़ तक नर्मदा का पानी पहुंचाने की योजना की घोषणा की है.

एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया "रतलाम नगर और ग्रामीण क्षेत्रों सहित निवेश क्षेत्र को भी इस परियोजना का लाभ मिलेगा. क्योंकि कनेरी जलाशय से ही निवेश क्षेत्र के उद्योगों को पानी देने की योजना है. इससे इसका लाभ रतलाम के निवेश क्षेत्र को भी मिलेगा.

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई रेलमार्ग का फायदा भी निवेश क्षेत्र को

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे रतलाम के समीप बन रहे निवेश क्षेत्र के विकास और यहां उद्योग आकर्षित करने में लाभकारी होगा. यहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बीचों-बीच स्थित निवेश क्षेत्र में उद्योग लगाने वाले निवेशकों को दिल्ली और मुंबई की तरफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए डबल विकल्प मौजूद है. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे के साथ ही दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग पर भी यहां के निवेश क्षेत्र से ट्रांसपोर्टेशन सस्ता एवं सुविधाजनक होगा.

रतलाम में बन रहे औद्योगिक निवेश क्षेत्र में 340 करोड़ रुपये से चल रहा विकास कार्य

गौरतलब है कि रतलाम में बन रहे औद्योगिक निवेश क्षेत्र में 340 करोड़ रुपये के विकास कार्य जारी हैं. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के बिल्कुल नजदीक स्थित होने से यहां से ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा सबसे बेहतर होगी. वहीं, दिल्ली और मुंबई के बीचों-बीच स्थित होने से इस निवेश क्षेत्र से रेल और सड़क मार्ग दोनों ही बेहद सुगम होंगे. इसके साथ ही नर्मदा का पानी रतलाम को मिलने से कनेरी डैम के जरिए निवेश क्षेत्र को पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा. जिससे यहां आकार ले रहे निवेश क्षेत्र के विकास को और रफ्तार मिल सकेगी.