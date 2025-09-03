ETV Bharat / state

बीजेपी पर फिर फायर हुये हरक सिंह रावत, महिला सुरक्षा को लेकर उठाये गंभीर सवाल, सुनिये क्या कहा - HARAK SINGH ON WOMEN SAFETY

हरक सिंह रावत ने महिला सुरक्षा को लेकर पूरी कांग्रेस एक है. उन्होंने कहा ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाते रहेंगे.

HARAK SINGH ON WOMEN SAFETY
बीजेपी पर फिर फायर हुये हरक सिंह रावत (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 3, 2025 at 4:58 PM IST

3 Min Read

देहरादून: बुधवार को उत्तराखंड कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय कूच किया. इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत एक बार फिर एक्शन में दिखे. हरक सिंह ने कांग्रेस के आज के प्रदर्शन को लीड करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा. इस दौरान हरक सिंह रावत ने महिला सुरक्षा को लेकर धामी सरकार को घेरा.

उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस एक अलग जोश में नजर आ रही है. कांग्रेस के जोश में चिंगारी भड़काने का काम हरक सिंह रावत करते नजर आ रहे हैं. बुधवार को वह महिला कांग्रेस के भाजपा कार्यालय कूच में नजर आए. उन्होंने अपने उसी अंदाज में पुरजोर तरीके से जमकर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की और खूब पसीना बहाया.

ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए हरक सिंह रावत ने कहा अभी तो कांग्रेसियों का पसीना निकल रहा है. उन्होंने कहा हमें खून भी बहाना पड़ेगा तो भी हम इससे पीछे नहीं हटेंगे. हरक सिंह रावत ने कहा वे महिलाओं को न्याय दिला कर रहेंगे. उन्होंने कहा आज सरकार पर महिला असुरक्षा के जो आरोप लगे यह कांग्रेस के आरोप नहीं है, ना ही यह कांग्रेस अध्यक्ष का आरोप है बल्कि यह आरोप भारत सरकार की महिला आयोग की रिपोर्ट है.

बीजेपी पर फिर फायर हुये हरक सिंह रावत (ETV BHARAT)

हरक सिंह ने कहा उत्तराखंड में 39.6% देहरादून को असुरक्षित माना गया है. पूरे देश में उत्तराखंड को 34.6% असुरक्षित माना गया है. उन्होंने कहा हमें शर्म आनी चाहिए कि आज भाजपा का शासन है. अंकित की हत्या होती है आप भाजपा नेता पर लगता है. जितेंद्र की आत्महत्या होती है तब भी आरोप भाजपा नेता पर ही लगता है.

हरक सिंह रावत ने कहा आज उत्तराखंड की माताएं बहनें उत्तराखंड के सैनिक अगर आज नहीं जागे तो कब जागेंगे? उन्होंने कहा हमारे प्रदेश के सैनिकों ने पूरे देश की रक्षा की है. उन्होंने कहा उत्तराखंड के कई सपूतों ने 71 की लड़ाई और 65 की लड़ाई लड़ी है. उन्होंने कहा उत्तराखंड का जवान पूरे देश को सुरक्षित रख सकता है, लेकिन उत्तराखंड की सरकार हमारी माता बहनों को सुरक्षित करने में असफल है. उन्होंने कहा यह उत्तराखंड तीलू रौतेली की धरती है. यह वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की धरती है. यहां क्या हो रहा है?

हरक सिंह रावत ने कहा धरना प्रदर्शन करने और सड़क पर बैठने का शौक नहीं है. उन्होंने कहा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसका क्या करें? उन्होंने कहा आज जो रिपोर्ट आई है वह महिला आयोग की रिपोर्ट है. अगर यह रिपोर्ट गलत है तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए. महिला आयोग को जेल भेजने का काम करना चाहिए.

