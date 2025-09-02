पटना : राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से जारी NARI-2025 रिपोर्ट में पटना समेत 31 शहरों की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. इस रिपोर्ट को 12,770 महिलाओं के अनुभवों के आधार पर तैयार किया गया है. रिपोर्ट बताती है कि शहरी क्षेत्रों की करीब 40 प्रतिशत महिलाएं अपने ही शहर में असुरक्षित महसूस करती हैं. यह खतरा खासकर रात के समय बढ़ जाता है जब स्ट्रीट लाइटिंग कमजोर हो या पुलिस गश्त कम दिखे.

दिल्ली के साथ पटना भी असुरक्षित शहरों में शामिल : रिपोर्ट में रांची, श्रीनगर, कोलकाता, दिल्ली, फरीदाबाद, जयपुर और पटना को देश के सबसे असुरक्षित शहरों में गिना गया है. रिपोर्ट कहती है कि यहां सड़कों पर महिलाओं से छेड़खानी, अश्लील टिप्पणियां और शारीरिक उत्पीड़न जैसी घटनाएं आम हैं. यही वजह है कि कई छात्राएं पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं और नौकरी पेशा महिलाएं नौकरी छोड़ने तक को मजबूर हो जाती हैं. सबसे अधिक खतरा 18 से 24 साल की युवतियों को बताया गया है.

देखें ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

इस असुरक्षा के पीछे कई कारण : इस रिपोर्ट में यह भी बताया कि 2024 में लगभग 7 प्रतिशत महिलाओं ने उत्पीड़न का शिकार होने की बात स्वीकारी. इसमें न केवल अपराध, बल्कि कई संरचनात्मक खामियां भी जिम्मेदार पाई गईं. खराब स्ट्रीट लाइटिंग, सीसीटीवी की कमी, असुरक्षित सार्वजनिक परिवहन और समाज का पीड़िता को ही दोषी ठहराने वाला रवैया महिलाओं की असुरक्षा को और बढ़ाता है. इन कारणों की वजह से महिलाएं न केवल मानसिक दबाव झेलती हैं, बल्कि उनके सामाजिक और पेशेवर जीवन पर भी असर पड़ता है.

53% महिलाओं को पता नहीं POSH : रिपोर्ट ने यह भी खुलासा किया कि 53 प्रतिशत महिलाओं को यह तक नहीं पता कि उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए POSH (Prevention of Sexual Harassment) नीति है या नहीं. यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि नीतियों को लेकर महिलाओं में जागरूकता की भारी कमी है. कॉलेजों और वर्कप्लेस पर बने POSH सेल कितने प्रभावी हैं और महिलाओं को इसकी जानकारी क्यों नहीं है, यह भी एक बड़ा सवाल बनकर सामने आता है.

ग्राउंड जीरो की कहानी अलग : ईटीवी भारत ने जब इस रिपोर्ट को लेकर पटना में ग्राउंड जीरो पड़ताल की तो चौंकाने वाली बातें सामने आईं. कॉलेज की छात्राओं से जब पूछा गया तो ज्यादातर को पता ही नहीं था कि उनके संस्थान में POSH सेल है या नहीं. ललित नारायण मिश्रा कॉलेज की बैचलर सेकंड ईयर की छात्रा महिमा ने कहा कि उन्होंने POSH सेल का नाम तक नहीं सुना. उनका कॉलेज रैगिंग फ्री है और अब तक कोई घटना नहीं हुई, इसलिए उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है.

छात्रा महिमा (ETV Bharat)

''हो सकता है कॉलेज में कोई ऐसा सेल हो लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं है. पटना की सड़कों पर चलने में मुझे कभी असुरक्षित महसूस नहीं हुआ. रात में भी बाहर निकलती हूं और मुझे पटना सुरक्षित लगता है.''- महिमा, छात्रा

POSH सेल के बारे में छात्राओं को पता नहीं : इसी कॉलेज की एक और छात्रा रानी ने भी यही राय व्यक्त की. उसका कहना था कि उसके कॉलेज में अब तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है. यह को-एड कॉलेज है लेकिन मॉलेस्टेशन जैसी घटनाएं नहीं होतीं. हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि इस प्रकार की घटनाओं के लिए कोई सेल जरूर होगा लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं है.

छात्रा रानी (ETV Bharat)

''पटना में बाहर निकलने में कोई असुरक्षा महसूस नहीं होती. रात के समय जब मैं घर से बाहर निकलती हूं तो आमतौर पर घर के पुरुष सदस्य के साथ होते हैं, इसलिए कोई डर नहीं लगता.''- रानी, छात्रा

वहीं मगध महिला कॉलेज की स्नातक तृतीय वर्ष की छात्रा स्वाति ने कहा कि उन्हें कॉलेज में दो साल हो चुके हैं लेकिन POSH सेल के बारे में कोई जानकारी नहीं है. वह हॉस्टल में रहती हैं और हॉस्टल से कॉलेज तथा कॉलेज से हॉस्टल तक ही उनका आना-जाना होता है। उन्हें सड़क पर अकेले घूमने की अनुमति नहीं है और यही कारण है कि वे मानती हैं कि बाहर निकलना, खासकर रात के समय, असुरक्षित हो सकता है.

छात्रा स्वाति (ETV Bharat)

राज्य महिला आयोग ने रिपोर्ट के सैंपल साइज पर उठाए सवाल : जब ईटीवी भारत ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष प्रो. अप्सरा से बात की तो उन्होंने रिपोर्ट के सैंपल साइज पर सवाल उठाया. उनके अनुसार 31 शहरों की 12,770 महिलाओं पर आधारित रिपोर्ट का सैंपल साइज बहुत छोटा है. औसतन एक शहर से केवल 411-412 महिलाओं के अनुभव पर तैयार रिपोर्ट को पूरे शहर की सच्चाई मानना उचित नहीं है. संस्थानों में POSH सेल की जानकारी देना समाज कल्याण विभाग का काम है और विभाग लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है.

''मैं खुद पटना में कभी असुरक्षित महसूस नहीं करतीं. न तो मुझे कोई शिकायत मिली है और न ही हाल के वर्षों में ऐसी कोई बड़ी घटना हुई है कि महिलाएं रात में कार्यस्थल से लौटते समय अपराध का शिकार हुई हों. मैं खुद कई बार रात में पटना की गलियों से स्कूटी से निकलती हूं और कभी असुरक्षा महसूस नहीं होती. शहर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर समाज कल्याण विभाग और पुलिस प्रशासन लगातार सतर्क है.''- प्रो. अप्सरा, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष

किस कारण संस्थान में नहीं करती शिकायत ? : प्रो. अप्सरा ने कहा कि संस्थानों में POSH सेल होते हैं लेकिन महिलाएं वहां शिकायत नहीं करती हैं. उनके पास हाल ही में दो-चार मामले ऐसे आए हैं और सबसे पहले उन्होंने कंप्लेंट करने वाली महिलाओं से पूछा कि अपने संस्थान में इस संबंध में क्या किया है. उन्होंने बताया कि महिलाओं का कहना था कि वह अपने संस्थान में भरोसा नहीं करती कि उनके साथ न्याय होगा और उन्हें लगता है कि वह पक्षपात की शिकार हो जाएंगी. इसके अलावा कुछ महिलाओं को लगता है कि संस्थान के सेल में बात कहेंगे तो बात लीक हो जाएगी तो बदनामी होगी.

जमीनी हकीकत, जागरूकता की कमी : कुल मिलाकर NARI-2025 रिपोर्ट ने जहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर पहलुओं पर ध्यान खींचा है, वहीं पटना की जमीनी हकीकत कुछ अलग ही तस्वीर दिखाती है. कई छात्राएं और महिलाएं POSH जैसी नीतियों से अनजान हैं, लेकिन उनका अनुभव बताता है कि पटना उन्हें असुरक्षित नहीं लगता. ऐसे में समाज कल्याण विभाग के कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हैं कि वह इस संबंध में कितने जागरूकता फैला पा रहे हैं. दूसरी ओर हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं सड़क पर न निकलने के कारण पटना को असुरक्षित मानती हैं.

