ETV Bharat / state

नरेश मीणा का अनशन, बच्चों के परिजनों को 50-50 लाख मुआवजा देने की मांग, अब तहसीलों तक पहुंचाएंगे आंदोलन

झालावाड़ हादसे में मृत बच्चों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर नरेश मीणा जयपुर में अनशन कर रहे हैं.

जयपुर में नरेश मीणा का अनशन
जयपुर में नरेश मीणा का अनशन (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2025 at 8:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिरने से जान गंवाने वाले सात बच्चों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग को लेकर युवा नेता नरेश मीणा ने जयपुर में शक्ति प्रदर्शन किया. उन्होंने सोमवार को अपने समर्थकों के साथ जयपुर के शहीद स्मारक से सीएम आवास कूच करने का एलान किया. इसके बाद शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया.

नरेश मीणा ने इस आंदोलन को गांधीवादी तरीके से आगे बढ़ाने का एलान किया और कहा कि वे जयपुर में शहीद स्मारक पर अपना अनशन जारी रखेंगे, जबकि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में ग्रामीण तहसील स्तर पर धरना देकर उनकी आवाज को मजबूत करेंगे. इससे पहले शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में नरेश मीणा के समर्थक जुटे, जिन्हें नरेश मीणा और पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने संबोधित किया.

सुनिए क्या बोले नरेश मीणा (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- झालावाड़ स्कूल हादसा: जयपुर में शहीद स्मारक के बाहर धरने पर बैठे नरेश मीणा और राजेंद्र गुढ़ा

रविवार को बुलाया गया था बातचीत के लिए: शहीद स्मारक पर मीडिया से बातचीत में नरेश मीणा ने कहा कि नन्हें बच्चे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए. न्याय की मांग को लेकर अनशन जारी है. चार दिन से अन्न का त्याग कर रखा है. इससे उनका सात किलो वजन कम हो गया है. उन्होंने कहा कि रविवार शाम को सरकार ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया था, जिसमें सरकार की तरफ से गृह सचिव भास्कर सावंत, कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ और जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी से उनकी बातचीत हुई थी. उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक उनकी मांगें पहुंचाने का भरोसा दिलाया और धरना खत्म करने को कहा.

मांग पूरी होने का जताया भरोसा: नरेश मीणा ने कहा कि परिजनों को पूरा मुआवजा मिलने तक धरना खत्म नहीं होगा. उन्होंने बच्चों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग रखी. साथ ही उन्होंने भरोसा जताया है कि सरकार एक-दो दिन में सकारात्मक रुख दिखाएगी और उनकी मांग मानेगी. सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो रणनीति बनाकर आंदोलन आगे बढ़ाएगी. उन्होंने कहा कि वह जयपुर में शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं. अब प्रदेशभर में उपखंड मुख्यालयों पर धरना शुरू किया जाएगा.

इसे भी पढ़ें- जेल से 40 दिन बाद रिहा हुए नरेश मीणा, गिरफ्तारी को बताया राजनीतिक षड्यंत्र, गिनकर हिसाब लेने की कही बात

पंचायत चुनाव लड़ सकती है भगत सिंह सेना: उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने भगत सिंह ब्रिगेड बनाई थी, अब आज उन्होंने भगत सिंह ब्रिगेड का नाम बदलकर भगत सिंह सेना (बीएसएस) किया है. उन्होंने कहा भगत सिंह की सेना सभी धर्मों और समाजों को साथ लेकर काम करेगी. उन्होंने कहा कि इसका सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इसका ब्लूप्रिंट तैयार है और अगर पंचायत चुनावों में भी अपने प्रत्याशी उतारने पर विचार किया जाएगा.

समर्थकों को गिरफ्तार करने का लगाया आरोप: उन्होंने कहा कि शहीद स्मारक पर कई आंदोलन हुए हैं, जिनमें पुलिस ने आंदोलनकारियों को आगे तक जाने की अनुमति दी है, लेकिन उन्हें शहीद स्मारक पर ही रोक दिया गया. उन्होंने कहा कि उनके समर्थक आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया क्योंकि आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन को कमजोर करने के लिए उनके समर्थकों को रास्ते में रोका गया, इसलिए उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि अगर उनके समर्थकों को छोड़ा नहीं गया तो अनशन छोड़कर आज सीएम आवास पर वे डिनर करेंगे. इसके बाद उनके समर्थकों को छोड़ा गया.

For All Latest Updates

TAGGED:

JHALAWAR ACCIDENTजयपुर में नरेश मीणा का अनशनNARESH MEENA HUNGER STRIKE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दुर्गा पूजा व दिवाली पर विशेष ट्रेन: कोटा से कोलकाता, पुणे, कानपुर और गांधीधाम की यात्रा होगी आसान, जानिए टाइम टेबल

टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

13 साल बाद क्यों बंद हो गया Hike, जो WhatsApp को भी देता था टक्कर!

लाल किले की दीवारें हो रही काली! दिल्ली का प्रदूषण बहुत तेजी से पहुंचा रहा नुकसान, स्टडी में खुलासा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.