ETV Bharat / state

नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में सत्याग्रह, पिता बोले- मांगें नहीं मानी तो विधानसभा का करेंगे महाघेराव - SDM SLAP CASE

जयपुर में नरेश मीणा समर्थकों ने सत्याग्रह कर रिहाई और मुआवजे की मांग की. पिता कल्याण सिंह बोले- झूठे मुकदमे में फंसाया गया.

नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में सत्याग्रह
नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में सत्याग्रह (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 21, 2025 at 7:54 PM IST

2 Min Read

जयपुर: देवली-उनियारा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने और समरावता हिंसा केस से चर्चा में आए नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को जयपुर में उनके समर्थकों ने सत्याग्रह किया. शहीद स्मारक पर नरेश मीणा के पिता कल्याण सिंह मीणा के नेतृत्व में समर्थकों ने एक दिन का सत्याग्रह कर सरकार को चेतावनी दी कि अगर रिहाई और मुआवजे की मांग पूरी नहीं हुई तो विधानसभा का महाघेराव किया जाएगा.

स्कूल हादसे को लेकर मुआवजे की मांग: झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र में सरकारी स्कूल की छत गिरने से कई बच्चों की मौत और गंभीर चोटें आई थीं. इसी हादसे के विरोध में चल रहे धरने में शामिल होने पर पुलिस ने नरेश मीणा को फिर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. पिता कल्याण सिंह ने कहा कि धरना पहले से चल रहा था, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के लोग भी शामिल थे. नरेश मीणा ने सिर्फ मृतकों को 1-1 करोड़ और घायलों को 50 लाख मुआवजे की मांग रखी थी, लेकिन उस पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया.

नरेश मीणा के पिता कल्याण सिंह मीणा (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- झालावाड़: नरेश मीणा की रिहाई की मांग, सर्व समाज ने दिया धरना

पिता ने दी चेतावनी, कहा- झूठे केस से फंसाया: कल्याण सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नरेश मीणा ने न तो रास्ता रोका और न ही प्रशासनिक कार्रवाई में बाधा डाली. फिर भी उसे राजकार्य में बाधा का केस लगाकर जेल भेजा गया. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन झूठी रिपोर्ट बनाकर काम कर रहा है और पूरा तंत्र भ्रष्ट है. उन्होंने कहा कि नरेश मीणा केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि किसान, मजदूर, आदिवासी और गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर रिहाई और मुआवजे की मांग पूरी नहीं हुई तो विधानसभा का महाघेराव होगा. इसके लिए जल्द ही बैठक कर रणनीति और तारीख तय की जाएगी.

जयपुर: देवली-उनियारा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने और समरावता हिंसा केस से चर्चा में आए नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को जयपुर में उनके समर्थकों ने सत्याग्रह किया. शहीद स्मारक पर नरेश मीणा के पिता कल्याण सिंह मीणा के नेतृत्व में समर्थकों ने एक दिन का सत्याग्रह कर सरकार को चेतावनी दी कि अगर रिहाई और मुआवजे की मांग पूरी नहीं हुई तो विधानसभा का महाघेराव किया जाएगा.

स्कूल हादसे को लेकर मुआवजे की मांग: झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र में सरकारी स्कूल की छत गिरने से कई बच्चों की मौत और गंभीर चोटें आई थीं. इसी हादसे के विरोध में चल रहे धरने में शामिल होने पर पुलिस ने नरेश मीणा को फिर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. पिता कल्याण सिंह ने कहा कि धरना पहले से चल रहा था, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के लोग भी शामिल थे. नरेश मीणा ने सिर्फ मृतकों को 1-1 करोड़ और घायलों को 50 लाख मुआवजे की मांग रखी थी, लेकिन उस पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया.

नरेश मीणा के पिता कल्याण सिंह मीणा (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- झालावाड़: नरेश मीणा की रिहाई की मांग, सर्व समाज ने दिया धरना

पिता ने दी चेतावनी, कहा- झूठे केस से फंसाया: कल्याण सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नरेश मीणा ने न तो रास्ता रोका और न ही प्रशासनिक कार्रवाई में बाधा डाली. फिर भी उसे राजकार्य में बाधा का केस लगाकर जेल भेजा गया. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन झूठी रिपोर्ट बनाकर काम कर रहा है और पूरा तंत्र भ्रष्ट है. उन्होंने कहा कि नरेश मीणा केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि किसान, मजदूर, आदिवासी और गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर रिहाई और मुआवजे की मांग पूरी नहीं हुई तो विधानसभा का महाघेराव होगा. इसके लिए जल्द ही बैठक कर रणनीति और तारीख तय की जाएगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

JAIPUR SATYAGRAHANARESH MEENA ARRESTSAMRAWATA VIOLENCE CASEनरेश मीणा के पिता का धरनाSDM SLAP CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

62,000 करोड़ का रक्षा सौदा, HAL को मिला 97 तेजस Mk1A लड़ाकू विमानों का ऑर्डर

भारत-चीन व्यापार से सालाना 6 अरब डॉलर का फायदा, US टैरिफ से हुए नुकसान की भरपाई

मारवाड़ के महाकुंभ के लिए उमड़ रही आस्था, जोधपुर में हर दिन पहुंच रहे हजारों श्रद्धालु

PM किसान निधि का झांसा देकर किए युवक के खाते से 96 हजार पार, झारखंड से गिरफ्तार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.