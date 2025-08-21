जयपुर: देवली-उनियारा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने और समरावता हिंसा केस से चर्चा में आए नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को जयपुर में उनके समर्थकों ने सत्याग्रह किया. शहीद स्मारक पर नरेश मीणा के पिता कल्याण सिंह मीणा के नेतृत्व में समर्थकों ने एक दिन का सत्याग्रह कर सरकार को चेतावनी दी कि अगर रिहाई और मुआवजे की मांग पूरी नहीं हुई तो विधानसभा का महाघेराव किया जाएगा.

स्कूल हादसे को लेकर मुआवजे की मांग: झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र में सरकारी स्कूल की छत गिरने से कई बच्चों की मौत और गंभीर चोटें आई थीं. इसी हादसे के विरोध में चल रहे धरने में शामिल होने पर पुलिस ने नरेश मीणा को फिर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. पिता कल्याण सिंह ने कहा कि धरना पहले से चल रहा था, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के लोग भी शामिल थे. नरेश मीणा ने सिर्फ मृतकों को 1-1 करोड़ और घायलों को 50 लाख मुआवजे की मांग रखी थी, लेकिन उस पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया.

नरेश मीणा के पिता कल्याण सिंह मीणा (ETV Bharat Jaipur)

पिता ने दी चेतावनी, कहा- झूठे केस से फंसाया: कल्याण सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नरेश मीणा ने न तो रास्ता रोका और न ही प्रशासनिक कार्रवाई में बाधा डाली. फिर भी उसे राजकार्य में बाधा का केस लगाकर जेल भेजा गया. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन झूठी रिपोर्ट बनाकर काम कर रहा है और पूरा तंत्र भ्रष्ट है. उन्होंने कहा कि नरेश मीणा केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि किसान, मजदूर, आदिवासी और गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर रिहाई और मुआवजे की मांग पूरी नहीं हुई तो विधानसभा का महाघेराव होगा. इसके लिए जल्द ही बैठक कर रणनीति और तारीख तय की जाएगी.