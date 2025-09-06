ETV Bharat / state

जेल से 40 दिन बाद रिहा हुए नरेश मीणा, गिरफ्तारी को बताया राजनीतिक षड्यंत्र, गिनकर हिसाब लेने की कही बात

पीपलोदी स्कूल हादसे के बाद जिला अस्पताल में धरने के दौरान गिरफ्तार नरेश मीणा को 40 दिन बाद जेल से रिहा कर दिया गया.

Naresh Meena after being released from jail
जेल से रिहा होने के बाद नरेश मीणा (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 6, 2025 at 9:14 PM IST

झालावाड़: पीपलोदी स्कूल हादसे के बाद जेल से 40 दिन बाद शनिवार को जमानत पर रिहा होकर बाहर निकले नरेश मीणा ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर कई सवाल खड़े किए. उन्होंने अपने गिरफ्तारी को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया. उन्होंने कहा कि उन्हें झूठे आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया.

नरेश मीणा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल से शांति भंग में गिरफ्तार किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि एक दिन बाद राजनीतिक षड्यंत्र रच उन्हें जेल भेज दिया गया. मीणा ने कहा कि उनकी छवि को खराब करने के लिए पुलिस ने उनके साथ प्रदीप मीणा नाम के युवक को सह आरोपी बना दिया. जिसे वह जानते तक नहीं हैं. उनके खिलाफ 28 मुकदमे दर्ज हैं. सभी मुकदमे जनहित कार्यों को लेकर दर्ज हुए हैं. उन्होंने कहा कि धरना देना कोई अपराध नहीं है.

जेल से रिहा होने के बाद क्या बोले नरेश मीणा, देखें वीडियो (ETV Bharat Jhalwar)

नरेश मीणा ने कहा कि जिस नेता ने भी उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा है, उसकी वह जानकारी जुटाएंगे. समय आने पर जेल में गुजारे गए 40 दिनों का गिन-गिन के हिसाब लेंगे. उन्होंने बताया कि वे हाड़ौती में भ्रष्टाचार और नशा मुक्ति को लेकर जन क्रांति यात्रा निकाल रहे थे. स्कूल हादसे के बाद बच्चों को न्याय दिलवाने के लिए वे जिला अस्पताल में धरना देने पहुंचे थे. उनकी मांग थी कि हवाई जहाज में मरने वाले लोगों को सरकार एक करोड़ रुपए, सांप्रदायिक हिंसा में मरने वाले कन्हैयालाल को 50 लाख रुपए दे सकती है, तो 7 बच्चों की मौत के बाद बच्चों के परिजनों को एक करोड़ रुपए का मुआवजा तथा घायलों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए.

इसको लेकर वह जिला अस्पताल में धरना देने पहुंचे थे. वे शांति से जिला अस्पताल में धरना दे रहे थे. उन्होंने वहां किसी प्रकार राजकार्य में बाधा नहीं पहुंचाई. जिला अस्पताल के डीन तथा अधीक्षक अस्पताल के कार्मिकों किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया. उन्होंने कहा कि स्कूल हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के परिजन अगर उनका साथ दें, तो वह आज भी बच्चों के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार हैं. नरेश मीणा ने कहा कि यदि अंता विधानसभा चुनाव होता है, तो उसमें वह अपनी भागीदारी जरुर निभाएंगे. वही अपने साथियों की राय के बाद चुनाव लड़ने पर फैसला करेंगे.

गौरतलब है कि पीपलोदी में हुए स्कूल हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई थी. हादसे के बाद जिला अस्पताल में धरना देने पहुंचे नरेश मीणा पर राजकार्य में बाधा डालने के आरोप लगे थे. जिला अस्पताल व अधीक्षक की शिकायत के बाद उन्हें कोर्ट ने जेल भेज दिया था. किसके बाद 40 दिन बाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने का आदेश जारी किया था.

