अंता उपचुनाव: नरेश मीणा ने भरा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा, सड़क पर किया दंडवत प्रणाम...

नरेश ने मीडिया से बातचीत में कहा 'नामांकन भरने आया हूं. मेरे साथ पिता, मां, पत्नी व बेटा है. मेरा चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ है.

Naresh Meena and his family prostrated on the road after nomination
नामांकन के बाद सड़क पर दंडवत करते नरेश मीणा और परिजन (ETV Bharat Baran)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 14, 2025 at 3:07 PM IST

2 Min Read
बारां: अंता विधानसभा उपचुनाव में मंगलवार को नरेश मीणा ने निर्दलीय के रूप में सादगी से नामांकन पत्र पेश किया. वे अपने परिवार के साथ पर्चा भरने आए. सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंध रही. नामांकन के बाद उन्होंने परिवार समेत अंता की सड़क पर दंडवत प्रणाम किया और जनता से वोट देने की मार्मिक अपील की.

अंता उपचुनाव के लिए निर्दलीय नरेश मीणा ने रिटर्निंग अधिकारी के सामने अपना नामांकन पत्र पेश किया. इस दौरान पिता कल्याण सिंह मीणा, मां और पत्नी एवं बेटा अनिरुद्ध मौजूद थे. पुलिस व प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा. नरेश ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 'नामांकन भरने आया हूं. मेरे साथ पिता, मां, पत्नी व बेटा है. मेरा चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ है. आमजन की समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ने आया हूं. मेरा चुनाव भगत सिंह की सोच इंकलाब के नारे के साथ है. मेरा चुनाव धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद की राजनीति स्थापित करने का है. मुझे विश्वास है कि अंता का सर्व समाज मुझे आशीर्वाद देगा'.

नरेश मीणा बोले... (ETV Bharat Baran)

पढ़ें:अंता उपचुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी भाया ने भरा पर्चा, 15 को नामांकन रैली

मेरे सिर नहीं किसी बड़े नेता का हाथ: नरेश मीणा ने कहा कि 'बार-बार टिकट मांगने के बावजूद मेरा टिकट काटा गया. मेरे ऊपर किसी बड़े राजनेता का हाथ नहीं है. यहां के स्थापित नेताओं को जनता ने बहुत समय दिया है. मुझे पूरा भरोसा है कि यहां की जनता भरपूर आशीर्वाद देगी'. नामांकन के बाद परिवार समेत अंता की सड़क पर दंडवत प्रणाम किया. फिर कार से सभा स्थल चले गए. वहां से रैली निकालेंगे.

