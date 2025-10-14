ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव: नरेश मीणा ने भरा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा, सड़क पर किया दंडवत प्रणाम...

बारां: अंता विधानसभा उपचुनाव में मंगलवार को नरेश मीणा ने निर्दलीय के रूप में सादगी से नामांकन पत्र पेश किया. वे अपने परिवार के साथ पर्चा भरने आए. सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंध रही. नामांकन के बाद उन्होंने परिवार समेत अंता की सड़क पर दंडवत प्रणाम किया और जनता से वोट देने की मार्मिक अपील की.

अंता उपचुनाव के लिए निर्दलीय नरेश मीणा ने रिटर्निंग अधिकारी के सामने अपना नामांकन पत्र पेश किया. इस दौरान पिता कल्याण सिंह मीणा, मां और पत्नी एवं बेटा अनिरुद्ध मौजूद थे. पुलिस व प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा. नरेश ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 'नामांकन भरने आया हूं. मेरे साथ पिता, मां, पत्नी व बेटा है. मेरा चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ है. आमजन की समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ने आया हूं. मेरा चुनाव भगत सिंह की सोच इंकलाब के नारे के साथ है. मेरा चुनाव धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद की राजनीति स्थापित करने का है. मुझे विश्वास है कि अंता का सर्व समाज मुझे आशीर्वाद देगा'.