अंता उपचुनाव में नरेश मीणा ने ठोकी ताल, राहुल गांधी के नाम सोशल मीडिया पर दिया पैगाम

नरेश मीना के इस ऐलान के बाद कांग्रेस में टिकट को लेकर हलचल तेज हो गई है. अंता सीट को कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र पूर्व में भी पार्टी का गढ़ रहा है. पार्टी नेतृत्व अब विभिन्न दावेदारों के नामों पर विचार कर रहा है. नरेश मीणा ने एक वीडियो जारी कर बताया है कि वे 14 अक्टूबर को नामांकन करेंगे. वे समर्थकों के साथ अंता रिटर्निंग ऑफिसर ऑफिस पहुंचेंगे, अभी तक की जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री राजेन्द्र गुढ़ा उनकी रैली का नेतृत्व करेंगे.

जयपुर : राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इसी बीच युवा नेता नरेश मीणा ने उपचुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा कर दी है. नरेश मीणा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करते हुए कहा कि वह कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं, ताकि पार्टी को क्षेत्र में और मजबूत किया जा सके.

यह लिखा राहुल गांधी के नाम संदेश : नरेश मीणा ने अपने पोस्ट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का विशेष रूप से जिक्र किया. उन्होंने लिखा कि उन्हें राहुल गांधी की विचारधारा पर पूरा भरोसा है और वे कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए समर्पित हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देकर अंता विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका देगी.

उन्होंने पत्र में ये लिखा : 'मेरे पिताजी सन 2000 में बारां में कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष रहें. मैंने सन 2002 में राजस्थान विश्वविद्यालय में NSUI के टिकट पर छात्रसंघ महासचिव का चुनाव लड़कर ऐतिहासिक विजय हासिल की. मैंने 2023 में छबड़ा विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा, टिकट नहीं मिलने पर मैं निर्दलीय चुनाव लड़कर 45,000 वोट लेकर आया. 2024 में दौसा लोकसभा से कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा, नहीं मिला. विधानसभा उप चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी से देवली उनियारा विधानसभा के लिए टिकट मांगा, मुझे टिकट नहीं देकर एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो BJP से तैयारी कर रहा था. मुझे टिकट नहीं मिलने पर मैं निर्दलीय चुनाव लड़कर 60,000 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहा और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई. आदरणीय राहुल गांधी जी अब फिर से मैं अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी से टिकिट मांग रहा हूं. हर बार ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाता है, जिसके वर्ग के पूरी विधानसभा में 1% वोट नहीं है, जिसने कोटा संभाग में पूरी कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया, जिसका नाम है प्रमोद जैन भाया. राहुल गांधी जी मुझे आपसे आशा और उम्मीद है कि मेरे इस पत्र को संज्ञान में लेकर मुझे कांग्रेस पार्टी से अंता विधानसभा से टिकट देने कि कृपा करेंगे'.

अंता उपचुनाव पर सभी दलों की नजर : नरेश मीना पिछले कुछ समय से कांग्रेस संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. वह युवाओं से जुड़े मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं और स्थानीय स्तर पर जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं. पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है. हाल में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उनके नाम एक संदेश दिया था.

अंता विधानसभा सीट, BJP विधायक कंवरलाल मीना को 3 साल की सजा होने के बाद रिक्त हुई थी. चुनाव आयोग ने इस सीट पर 11 नवंबर को मतदान और 14 नवंबर को मतगणना की तारीख घोषित की है. इस सीट पर कुल 2,27,563 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 1,16,405 पुरुष, 1,11,154 महिलाएं और 4 अन्य मतदाता शामिल हैं.