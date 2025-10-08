ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव में नरेश मीणा ने ठोकी ताल, राहुल गांधी के नाम सोशल मीडिया पर दिया पैगाम

युवा नेता नरेश मीणा ने प्रदेश की एक सीट पर होने जा रहे हैं उपचुनाव में लड़ने का ऐलान किया है.

नरेश मीणा अंता में उपचुनाव लड़ेंगे
नरेश मीणा अंता में उपचुनाव लड़ेंगे (ETV Bharat (File))
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 8, 2025 at 11:03 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इसी बीच युवा नेता नरेश मीणा ने उपचुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा कर दी है. नरेश मीणा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करते हुए कहा कि वह कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं, ताकि पार्टी को क्षेत्र में और मजबूत किया जा सके.

नरेश मीना के इस ऐलान के बाद कांग्रेस में टिकट को लेकर हलचल तेज हो गई है. अंता सीट को कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र पूर्व में भी पार्टी का गढ़ रहा है. पार्टी नेतृत्व अब विभिन्न दावेदारों के नामों पर विचार कर रहा है. नरेश मीणा ने एक वीडियो जारी कर बताया है कि वे 14 अक्टूबर को नामांकन करेंगे. वे समर्थकों के साथ अंता रिटर्निंग ऑफिसर ऑफिस पहुंचेंगे, अभी तक की जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री राजेन्द्र गुढ़ा उनकी रैली का नेतृत्व करेंगे.

पढ़ें. अंता उपचुनाव: पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने की दावेदारी, नरेश मीणा के चुनाव लड़ने दी प्रतिक्रिया

यह लिखा राहुल गांधी के नाम संदेश : नरेश मीणा ने अपने पोस्ट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का विशेष रूप से जिक्र किया. उन्होंने लिखा कि उन्हें राहुल गांधी की विचारधारा पर पूरा भरोसा है और वे कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए समर्पित हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देकर अंता विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका देगी.

उन्होंने पत्र में ये लिखा : 'मेरे पिताजी सन 2000 में बारां में कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष रहें. मैंने सन 2002 में राजस्थान विश्वविद्यालय में NSUI के टिकट पर छात्रसंघ महासचिव का चुनाव लड़कर ऐतिहासिक विजय हासिल की. मैंने 2023 में छबड़ा विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा, टिकट नहीं मिलने पर मैं निर्दलीय चुनाव लड़कर 45,000 वोट लेकर आया. 2024 में दौसा लोकसभा से कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा, नहीं मिला. विधानसभा उप चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी से देवली उनियारा विधानसभा के लिए टिकट मांगा, मुझे टिकट नहीं देकर एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो BJP से तैयारी कर रहा था. मुझे टिकट नहीं मिलने पर मैं निर्दलीय चुनाव लड़कर 60,000 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहा और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई. आदरणीय राहुल गांधी जी अब फिर से मैं अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी से टिकिट मांग रहा हूं. हर बार ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाता है, जिसके वर्ग के पूरी विधानसभा में 1% वोट नहीं है, जिसने कोटा संभाग में पूरी कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया, जिसका नाम है प्रमोद जैन भाया. राहुल गांधी जी मुझे आपसे आशा और उम्मीद है कि मेरे इस पत्र को संज्ञान में लेकर मुझे कांग्रेस पार्टी से अंता विधानसभा से टिकट देने कि कृपा करेंगे'.

पढ़ें. अंता में फिर होगा महामुकाबला, अब तक 2-2 बार कांग्रेस-भाजपा का कब्जा, जानिए समीकरण

अंता उपचुनाव पर सभी दलों की नजर : नरेश मीना पिछले कुछ समय से कांग्रेस संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. वह युवाओं से जुड़े मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं और स्थानीय स्तर पर जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं. पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है. हाल में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उनके नाम एक संदेश दिया था.

अंता विधानसभा सीट, BJP विधायक कंवरलाल मीना को 3 साल की सजा होने के बाद रिक्त हुई थी. चुनाव आयोग ने इस सीट पर 11 नवंबर को मतदान और 14 नवंबर को मतगणना की तारीख घोषित की है. इस सीट पर कुल 2,27,563 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 1,16,405 पुरुष, 1,11,154 महिलाएं और 4 अन्य मतदाता शामिल हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

NARESH MEENA ANNOUNCED TO CONTESTNARESH MEENA WROTE TO RAHUL GANDHIअंता विधानसभा सीट पर उपचुनावनरेश मीणा अंता में उपचुनाव लड़ेंगेANTA BY ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

वायु सेना दिवस: CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर दो दिवसीय भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे

कैलिफोर्निया में इस साल धूमधाम से मनेगी दिवाली, सरकार के छुट्टी के ऐलान से खुशियां होंगी दोगुनी

उत्तराखंड में नॉर्थ जॉन शूटिंग चैंपियनशिप, त्रिशूल रेंज में जुटे 7 हजार से अधिक निशानेबाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.