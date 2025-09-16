ETV Bharat / state

प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में मनाएंगे जन्मदिन, पीएम मित्र पार्क का करेंगे शिलान्यास, देंगे रिटर्न गिफ्ट

पीएम मित्र पार्क में देश की अग्रणी टेक्सटाइल कंपनियों ने भरोसा जताते हुए अब तक 23 हजार 146 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव दिये हैं. यह निवेश उद्योगों की स्थापना के साथ स्थानीय लोगों के लिए नए रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त करेगा. मुखयमंत्री डॉ मोहन यादव का कहना है कि वस्त्र क्षेत्र के बड़े संगठनों और उद्योग समूहों ने यहां निवेश करने की इच्छा जताई है. इससे न केवल प्रदेश को औद्योगिक लाभ मिलेगा, बल्कि निर्यात भी बढ़ेगा. धार से तैयार वस्त्र और परिधान अब सीधे ग्लोबल मार्केट में पहुंचेंगे, जल्दी ही मध्य प्रदेश की पहचान अब टेक्सटाइल-हब के रूप में होने लगेगी.

प्रधानमंत्री मोदी जिस पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे, उसका सबसे बड़ा लाभ प्रदेश के कपास उत्पादकों को मिलेगा. कपास आधारित उद्योगों के विस्तार से किसानों को उनकी फसल का दोगुना मूल्य मिलेगा. लगभग 2158 एकड़ में विकसित होने वाला पीएम मित्र पार्क विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित है. यहां 20 MLD का कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, 10 MVA का सौर ऊर्जा संयंत्र, पानी और बिजली की पुख्ता आपूर्ति, आधुनिक सड़कें और 81 प्लग-एंड-प्ले यूनिट्स जैसी व्यवस्थाएं विकसित की जा रही हैं. श्रमिकों और महिला कर्मचारियों के लिए आवास और सामाजिक सुविधाएं भी दी गई हैं.

भोपाल: पीएम मोदी 75वें जन्मदिन के मौके पर एक बार फिर मध्य प्रदेश को अपने बर्थ डे की रिटर्न गिफ्ट देंगे. इसके पहले 2022 में भी उन्होंने अपना जन्मदिन मध्य प्रदेश में मनाया था. तब श्योपुर के कूनो में नामीबिया से आए चीते छोड़े गए थे. इस बार प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के धार जिले के भैसोला ग्राम आएंगे. देश के पहले पीएम मित्र पार्क के शिलान्यास के साथ एमपी के इस दौरे में कई नए कैम्पेन की शुरुआत और केन्द्र के हितग्राहियों के खाते में 1 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर करेंगे. जानिए पीएम मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश के किस वर्ग को मिलेगी क्या-क्या सौगात. एफ फाइव के किस फार्मूले से एमपी में होगी नौकरियों की बरसात.

मोदी के फाइव एफ से ऐसे खुलेंगे नौकरियों के द्वार

'पीएम मित्र पार्क' से लगभग 3 लाख रोजगार सृजित होंगे. इसमें 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार शामिल होंगे. यह अवसर केवल रोजगार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गांव-गांव तक आर्थिक गतिविधियों को गति देगा और स्थानीय बाजारों से लेकर निर्यात तक नई संभावनाएं पैदा करेगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में एक कार्यक्रम में कहा कि "प्रधानमंत्री मोदी के '5-एफ' विजन के अनुरूप यह पार्क 'फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन की संपूर्ण वेल्यू चंन बनायेगा. किसानों से प्राप्त कच्चा कपास उद्योगों में धागा बनेगा. वहीं से वस्त्र और परिधान तैयार होंगे और यही उत्पाद विदेशों तक जाएंगे. इस तरह पूरी वैल्यू चेन एक ही स्थान पर पूरी होगी. यही इस पार्क की विशिष्टता होगी और अन्य पार्कों के ‍लिये आदर्श बनेगी.

महिलाओं के लिए पोषण प्रोग्राम की शुरुआत

महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं के अभियान की पीएम मोदी की शुरुआत करेंगे. अभियान का संचालन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और महिला एवं बाल विकास विभाग संयुक्त रुप से करेगा. महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता लाने इस अभियान में हेल्थ कैम्प लगाए जाएंगे. स्वास्थ्य सेवाएं आम लोगों तक पहुंचाई जाएगी. इस अभियान में महिलाओं का फ्री हेल्थ चेकअप होगा. अभियान में एनीमिया की रोकथाम, संतुलित आहार और मासिक-धर्म स्वच्छता पर जागरूकता अभियान भी चलाएंगे.

जनजातीय जीवन में बदलाव लाने आदि पर्व

पीएम मोदी इस दौरे में आदि पर्व की शुरुआत करेंगे. इसमें जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कौशल विकास, आजीविका संवर्धन, स्वच्छता, जल-संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण जैसी सेवा गतिविधियां आयोजित होंगी. हर गतिविधि के केन्द्र में सेवा का भाव और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प होगा. इस अभियान में "ट्रायबल विलेज एक्शन प्लान एवं ट्रायबल विलेज विजन 2030" पर विशेष जोर दिया जायेगा. इसके अंतर्गत प्रत्येक गांव के लिए विकास का दीर्घकालिक रोडमैप तैयार किया जायेगा.

सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को मिलेंगे पौधा

पर्यावरण सुधार के साथ महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये चलाये जा रहे "एक बगिया मां के नाम" अभियान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महिला स्व-सहायता समूह की एक महिला को पौधा भेंट करेंगे. प्रदेश में अब तक 10 हजार 162 महिलाओं को मां की बगिया तैयार करने की स्वीकृति दी जा चुकी है. समूह की महिलाओं को पौधों की सुरक्षा संबंधी सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं.

गर्भवती महिलाओं के लिए 'सुमन सखी चैटबॉट' की लॉन्चिंग

प्रधानमंत्री मोदी "प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान" में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में जागरूकता के लिये 'सुमन सखी चैटबॉट' लांच करेंगे. इससे ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों की गर्भवती महिलाओं को समय पर सही जानकारी और आवश्यक सेवाएं मिल सकेंगी.

'प्रधानमंत्री मातृ-वंदना योजना' की राशि होगी ट्रासंफर

'प्रधानमंत्री मातृ-वंदना योजना' में प्रधानमंत्री कार्यक्रम में सिंगल क्लिक से देश भर की पात्र महिलाओं के खातों में योजना की राशि अंतरित करेंगे. प्रदेश की लगभग 1 लाख महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी.