मोदी जी अवसरवादी, कोई पूरी नहीं करता शंकराचार्य की योग्यता: स्वामी यदुनंदन सरस्वती - STATEMENT ON SHANKARACHARYA

स्वामी यदुनंदन सरस्वती ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 5, 2025 at 8:30 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 8:51 PM IST 3 Min Read

बिलासपुर: स्वामी यदुनंदन सरस्वती ब्रह्मचारी ने बिलासपुर प्रेस क्लब में प्रेसवार्ता की. यहां उन्होंने कहा कि देश में इस समय शंकराचार्य की बाढ़ आ गई है. शंकराचार्य को वास्तविक में भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने मठानायक सिद्धांत बताया है. उसी सिद्धांत के आधार पर शंकराचार्य को मान्यता देनी चाहिए. लेकिन इस समय जो ज्यादातर शंकराचार्य वाद विवाद में है और उस योग्यता को पूरी नहीं करता. यदुनंदन सरस्वती ने आगे कहा "ऐसे कई शंकराार्य है जो ब्राह्मणवंशी है लेकिन जिनके पूर्वज मांस मछली का सेवन करते थे. आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा है कि इस तरह के लोगों को शंकराचार्य तो क्या संन्यास भी नहीं लेना चाहिए. कुछ विवाद में है, जिनका कुछ पता नहीं वो कौन है. सरकार इस तरह के नकली लोगों पर रोक नहीं लगाती." स्वामी यदुनंदन सरस्वती ने कहा "जो भी ज्यादातर शंकराचार्य आते हैं, उनपर एक दुविधा है कि वे शंकराचार्य की योग्यता को पूरी नहीं करते. इसके लिए हमारे यहा मठामनायक उपनिषद है शंकरमठ विमर्ष है, उसमे लिखा है की शंकराचार्य कैसे और कौन हो सकता है. उसकी योग्यता को कोई पूरी नहीं करता." स्वामी यदुनंदन सरस्वती ने आगे कहा "इस समय शंकराचार्यों ने दीक्षा देने की फैक्ट्री चल रही है. इसका विरोध है. जैसे आम रूप से पंथवादी आशाराम बाबू एक एक माइम में हजारों लोग को दीक्षा देते थे, ऐसी सबको बैठाकर दीक्षा देने की वृत्ती चल रही है. ये भी हमारे यहां विरोध है. दीक्षा दो लोगों में होती है. इसमे मंत्र देते हैं. इसका मतलब है शिष्य और गुरु दो ही व्यक्ति हो तो मंत्र दिया जाए. लेकिन आचार्य, शंकराचार्य बनकर इकठ्ठे 50 से 200 को बैठकर मंत्र देते है. ये सब शास्त्र का विरोध है."

