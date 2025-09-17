ETV Bharat / state

पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश को देंगे कई सौगातें, धार में राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का करेंगे शुभारंभ

दरअसल, 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के अवसर पर प्राधनमंत्री नरेंद्र मोदी 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' और 'आठवें राष्ट्रीय पोषण माह' अभियान का शुभारंभ करेंगे. यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), जिला अस्पतालों और अन्य सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में आयोजित किया जाएगा. इस अभियान के अंतर्गत एक लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा.

इंदौर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे. वे दिल्ली से इंदौर होते हुए दोपहर लगभग 12 बजे धार में 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' और 'आठवें राष्ट्रीय पोषण माह' अभियान का शुभारंभ करेंगे. इस दौरान प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन के अवसर पर कई अन्य कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे. इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे.

इस राष्ट्रव्यापी सघन अभियान का उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर महिला-केंद्रित निवारक, प्रोत्साहनकारी और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है. यह गैर-संचारी रोगों, एनीमिया, तपेदिक और सिकल सेल रोग की जांच, शीघ्र पहचान और उपचार लिंकेज को सुदृढ़ बनाएगा. साथ ही प्रसवपूर्व देखभाल, टीकाकरण, पोषण, मासिक धर्म स्वच्छता, जीवनशैली और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यकलापों के माध्यम से मातृ, शिशु और किशोर स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा. स्त्री रोग, बाल रोग, नेत्र रोग, ईएनटी, दंत चिकित्सा, त्वचा रोग और मनोचिकित्सा सहित विशेषज्ञ सेवाएं मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों, केंद्र सरकार के संस्थानों और निजी अस्पतालों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी.

रक्तदान अभियान चलाया जाएगा

इस अभियान के तहत देशव्यापी रक्तदान अभियान भी चलाए जाएंगे. रक्तदाताओं का पंजीकरण ई-रक्तकोष पोर्टल पर किया जाएगा और माईगॉव के माध्यम से रक्तदान संकल्प अभियान चलाए जाएंगे. लाभार्थियों का नामांकन पीएम-जेएवाई, आयुष्मान वय वंदना और आभा योजना के अंतर्गत किया जाएगा. कार्ड सत्यापन और शिकायत निवारण के लिए स्वास्थ्य शिविरों में हेल्पडेस्क स्थापित किए जाएंगे. महिलाओं और परिवारों के लिए समग्र स्वास्थ्य और कल्याण कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देने हेतु योग सत्र, आयुर्वेद परामर्श और अन्य आयुष सेवाएं आयोजित की जाएंगी.

यह अभियान मोटापे की रोकथाम, बेहतर पोषण और स्वैच्छिक रक्तदान पर विशेष बल देते हुए लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगा. इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' के तहत देशभर की पात्र महिलाओं के बैंक खातों में एक क्लिक से सीधे धनराशि हस्तांतरित करेंगे. इससे देश की लगभग 10 लाख महिलाओं को लाभ होगा.

सुमन सखी चैटबॉट का होगा शुभारंभ

प्रधानमंत्री मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सुमन सखी चैटबॉट का शुभारंभ करेंगे. यह चैटबॉट ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को समय पर और सटीक जानकारी प्रदान करेगा, जिससे उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित होगी. प्रधानमंत्री सिकल सेल एनीमिया के विरुद्ध राष्ट्र की सामूहिक लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए राज्य के लिए एक करोड़वां सिकल सेल स्क्रीनिंग और परामर्श कार्ड वितरित करेंगे.

आदि सेवा पर्व का शुभारंभ करेंगे मोदी

प्रधानमंत्री आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत, मध्य प्रदेश के लिए 'आदि सेवा पर्व' का शुभारंभ करेंगे, जो जनजातीय गौरव और राष्ट्र निर्माण की भावना के संगम का प्रतीक होगा. इस पहल में जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कौशल विकास, आजीविका संवर्धन, स्वच्छता, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित सेवा-उन्मुख कार्यकलापों की एक श्रृंखला शामिल होगी. जनजातीय ग्राम कार्य योजना और जनजातीय ग्राम विजन 2030 पर विशेष बल दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य प्रत्येक गांव के लिए दीर्घकालिक विकास रोडमैप तैयार करना है.

पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन

अपने 5 एफ विजन-खेत से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से विदेश - के अनुरूप, प्रधानमंत्री धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे. 2,150 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले इस पार्क में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सौर ऊर्जा संयंत्र, आधुनिक सड़कें आदि जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो इसे एक आदर्श औद्योगिक टाउनशिप बनाएंगी. इससे क्षेत्र के कपास उत्पादकों को भी अत्यंत लाभ होगा क्योंकि इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और उन्हें उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा.

3 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे

विभिन्न वस्त्र कंपनियों ने 23,140 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे नए उद्योगों और व्यापक स्तर पर रोजगार का मार्ग प्रशस्त होगा. इससे लगभग 3 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे और निर्यात को भी उल्लेखनीय बढ़ावा मिलेगा. पर्यावरण संरक्षण और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री राज्य की "एक बगिया मां के नाम" पहल के तहत एक महिला स्वयं सहायता समूह की एक लाभार्थी को एक पौधा भेंट करेंगे. मध्य प्रदेश में 10,000 से अधिक महिलाएं "मां की बगिया" विकसित करेंगी. महिला समूहों को पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं.