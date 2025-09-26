ETV Bharat / state

पंचकूला में नशा तस्कर गिरफ्तार, दिल्ली से हिमाचल ट्रक में ले जा रहा था 8 किलो से ज्यादा चूरा पोस्त

दिल्ली से हिमाचल जा रही ट्रक में चूरा पोस्त भरकर ले जा रहे ट्रक चालक को पंचकूला में नारकोटिक्स टीम ने गिरफ्तार कर लिया है.

poppy husk from truck In Panchkula
चुरा पोस्त के साथ ट्रक चालक गिरफ्तार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 26, 2025 at 8:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला: पंचकूला पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने नशा तस्करी की सूचना पर एक आरोपी को ट्रक से भारी मात्रा में चूरा पोस्त ले जाते समय गिरफ्तार किया है. डीसीपी क्राइम मनप्रीत सिंह सूदन के नेतृत्व में एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने अपनी टीम के साथ आरोपी को काबू किया. आरोपी की पहचान जिला पंचकूला के आसरेवाली गांव निवासी 41 वर्षीय अली अहमद के रूप में हुई है.

पंचकूला-जीरकपुर हाईवे पर ट्रकों की जांच: एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने बताया कि "25 सितंबर को एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम गश्त पर थी. उसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि एक ट्रक चालक दिल्ली से चूरा पोस्त भरकर पंचकूला से होते हुए हिमाचल प्रदेश की ओर जा रहा है. सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एंटी नारकोटिक्स सेल इंचार्ज प्रवीण कुमार की टीम ने पंचकूला-जीरकपुर हाईवे पर नाकाबंदी कर संदिग्ध ट्रकों की जांच शुरू की."

स्क्रैप भरे ट्रक से 8.425 किलो चूरा पोस्त बरामद: पुलिस ने एक ट्रक को रोककर तलाशी ली तो उसके अंदर स्क्रैप भरा हुआ था. लेकिन ड्राइवर सीट के पीछे कंबल से ढका हुआ एक थैला मिला. थैले की जांच में उसके अंदर से चूरा पोस्त भरा मिला, जिसका कुल वजन 8.425 किलोग्राम मिला. इसके बाद आरोपी को मौके पर ही काबू कर लिया गया.

तीन दिन के रिमांड पर आरोपी: डीसीपी क्राइम ने बताया कि "आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 के तहत चंडीमंदिर थाना में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. आरोपी को अदालत में पेश कर आगामी पूछताछ के लिए उसका तीन दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है. शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी यह चूरा पोस्त दिल्ली से लाकर इसे हिमाचल प्रदेश में बेचने की योजना बना रहा था."

नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई: पंचकूला पुलिस ने स्पष्ट किया कि नशा तस्करी में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाने के अलावा तस्करों पर कड़ी निगरानी बनाई गई है, ताकि प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई की जा सके.

ये भी पढ़ें-हिसार में 189.930 किलो मादक पदार्थ के साथ यूपी निवासी तस्कर गिरफ्तार, एनसीबी यूनिट ने की कार्रवाई

For All Latest Updates

TAGGED:

DRUGS RECOVERED IN PANCHKULAPOPPY HUSK SMUGGLINGट्रक से चुरा पोस्त बरामदDRUGS SMUGGLINGPOPPY HUSK FROM TRUCK IN PANCHKULA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

नूंह में नशे के खिलाफ जंग की अनोखी पहल, युवा मैदान में बहा रहे पसीना, सूने पड़े खेल परिसर की बदल रही तस्वीर

"कचरा लाओ, फ्री खाना पाओ", करनाल की सुमन डांगी 500 ग्राम वेस्ट के बदले दे रही लाजवाब फूड की थाली

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.