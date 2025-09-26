ETV Bharat / state

पंचकूला में नशा तस्कर गिरफ्तार, दिल्ली से हिमाचल ट्रक में ले जा रहा था 8 किलो से ज्यादा चूरा पोस्त

पंचकूला: पंचकूला पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने नशा तस्करी की सूचना पर एक आरोपी को ट्रक से भारी मात्रा में चूरा पोस्त ले जाते समय गिरफ्तार किया है. डीसीपी क्राइम मनप्रीत सिंह सूदन के नेतृत्व में एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने अपनी टीम के साथ आरोपी को काबू किया. आरोपी की पहचान जिला पंचकूला के आसरेवाली गांव निवासी 41 वर्षीय अली अहमद के रूप में हुई है.

पंचकूला-जीरकपुर हाईवे पर ट्रकों की जांच: एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने बताया कि "25 सितंबर को एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम गश्त पर थी. उसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि एक ट्रक चालक दिल्ली से चूरा पोस्त भरकर पंचकूला से होते हुए हिमाचल प्रदेश की ओर जा रहा है. सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एंटी नारकोटिक्स सेल इंचार्ज प्रवीण कुमार की टीम ने पंचकूला-जीरकपुर हाईवे पर नाकाबंदी कर संदिग्ध ट्रकों की जांच शुरू की."

स्क्रैप भरे ट्रक से 8.425 किलो चूरा पोस्त बरामद: पुलिस ने एक ट्रक को रोककर तलाशी ली तो उसके अंदर स्क्रैप भरा हुआ था. लेकिन ड्राइवर सीट के पीछे कंबल से ढका हुआ एक थैला मिला. थैले की जांच में उसके अंदर से चूरा पोस्त भरा मिला, जिसका कुल वजन 8.425 किलोग्राम मिला. इसके बाद आरोपी को मौके पर ही काबू कर लिया गया.