करनाल में एंटी नारकोटिक्स टीम पर जानलेवा हमला: लाठी-डंडों से जमकर पीटा, नशा माफिया पर रेड करने गई थी टीम

Attack On Narcotics Team Karnal: तरावड़ी की दुर्गा कॉलोनी में नशा माफिया पर रेड के दौरान नारकोटिक्स टीम पर हमला, सब इंस्पेक्टर गंभीर घायल.
Published : September 11, 2025 at 7:52 AM IST|
Updated : September 11, 2025 at 8:24 AM IST
करनाल: तरावड़ी की दुर्गा कॉलोनी बुधवार देर रात खौफ के साए में आ गई, जब नशा माफिया पर रेड करने पहुंची एंटी-नारकोटिक्स टीम पर अचानक जानलेवा हमला हुआ. टीम जैसे ही इलाके में दाखिल हुई, वहां मौजूद भीड़ ने लाठी-डंडों और तेजधार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस हमले में सब इंस्पेक्टर रोहताश मलिक बुरी तरह घायल हो गए. मौके की तस्वीरें, खून से सनी ज़मीन और अफरा-तफरी को बयां करती हैं. चश्मदीदों के मुताबिक, हमले की प्लानिंग पहले से थी और इसका निशाना सीधे पुलिस टीम थी.
सब इंस्पेक्टर खून से लथपथ गिरे: स्थिति बिगड़ती देख डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने के लिए तीन राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी. भीड़ में भगदड़ मच गई और पुलिस ने मौके से घायल सब इंस्पेक्टर रोहताश मलिक को बाहर निकालकर सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया. उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. इस दौरान, आसपास के लोगों में दहशत फैल गई और कॉलोनी में सन्नाटा पसर गया. पुलिस के मुताबिक, अगर फायरिंग न की जाती, तो हालात और भी गंभीर हो सकते थे.
तेजधार हथियारों से किया हमला: डायल-112 टीम के एएसआई बलवान सिंह ने बताया कि "इस हिंसक हमले में 5-6 महिलाएं भी शामिल थीं. उन्होंने ना केवल लाठी-डंडों से, बल्कि धारदार हथियारों से भी पुलिसकर्मियों पर वार किए. पुलिस को संदेह है कि ये हमला पहले से साजिशन रचा गया था. जिन लोगों पर कार्रवाई की जा रही थी, वे पहले से एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में आरोपी हैं और काफी समय से नशे के कारोबार में शामिल हैं. हमला इसी दबाव को रोकने की कोशिश के तहत किया गया."
कई आरोपी डिटेन, बाकी की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी: थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने पुष्टि की है कि "हमले से जुड़े कई आरोपियों को डिटेन किया जा चुका है और बाकी की तलाश के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि पुलिस पर हमला किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही नशा माफिया के खिलाफ कार्रवाई और तेज की जाएगी. इस मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन भी सतर्क हो गया है और क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है."
'नशा माफिया पर दबाव बना, इसलिए हुआ हमला': पुलिस सूत्रों का मानना है कि यह हमला उस बढ़ते दबाव का नतीजा है, जो नशा माफिया पर पिछले कुछ समय से डाला जा रहा था. दुर्गा कॉलोनी लंबे समय से नशे की गतिविधियों का गढ़ मानी जाती है. इसी को खत्म करने के लिए नारकोटिक्स टीम ने सख्ती दिखाई, लेकिन इसका विरोध हिंसा के रूप में सामने आया. फिलहाल, घायल सब इंस्पेक्टर रोहताश मलिक का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है और डॉक्टरों ने उनकी हालत को स्थिर बताया है.
