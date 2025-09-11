ETV Bharat / state

करनाल में एंटी नारकोटिक्स टीम पर जानलेवा हमला: लाठी-डंडों से जमकर पीटा, नशा माफिया पर रेड करने गई थी टीम

करनाल: तरावड़ी की दुर्गा कॉलोनी बुधवार देर रात खौफ के साए में आ गई, जब नशा माफिया पर रेड करने पहुंची एंटी-नारकोटिक्स टीम पर अचानक जानलेवा हमला हुआ. टीम जैसे ही इलाके में दाखिल हुई, वहां मौजूद भीड़ ने लाठी-डंडों और तेजधार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस हमले में सब इंस्पेक्टर रोहताश मलिक बुरी तरह घायल हो गए. मौके की तस्वीरें, खून से सनी ज़मीन और अफरा-तफरी को बयां करती हैं. चश्मदीदों के मुताबिक, हमले की प्लानिंग पहले से थी और इसका निशाना सीधे पुलिस टीम थी.

सब इंस्पेक्टर खून से लथपथ गिरे: स्थिति बिगड़ती देख डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने के लिए तीन राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी. भीड़ में भगदड़ मच गई और पुलिस ने मौके से घायल सब इंस्पेक्टर रोहताश मलिक को बाहर निकालकर सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया. उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. इस दौरान, आसपास के लोगों में दहशत फैल गई और कॉलोनी में सन्नाटा पसर गया. पुलिस के मुताबिक, अगर फायरिंग न की जाती, तो हालात और भी गंभीर हो सकते थे.

करनाल में नारकोटिक्स टीम पर जानलेवा हमला (Etv Bharat)

तेजधार हथियारों से किया हमला: डायल-112 टीम के एएसआई बलवान सिंह ने बताया कि "इस हिंसक हमले में 5-6 महिलाएं भी शामिल थीं. उन्होंने ना केवल लाठी-डंडों से, बल्कि धारदार हथियारों से भी पुलिसकर्मियों पर वार किए. पुलिस को संदेह है कि ये हमला पहले से साजिशन रचा गया था. जिन लोगों पर कार्रवाई की जा रही थी, वे पहले से एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में आरोपी हैं और काफी समय से नशे के कारोबार में शामिल हैं. हमला इसी दबाव को रोकने की कोशिश के तहत किया गया."