ETV Bharat / state

नारायणपुर में ग्रामीण परिवहन संघ के आरोपों पर मालक परिवहन संघ का जवाब, कहा– भेदभाव के आरोप निराधार

नारायणपुर में परिवहन संघ के 2 गुट हो गए हैं. ग्रामीण परिवहन संघ और मालक परिवहन संघ के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है.

narayanpur transport union News
नारायणपुर में परिवहन संघ के 2 गुट हो गए हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 4, 2025 at 1:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नारायणपुर: जिले में 2 परिवहन संघ के बीच तनातनी सामने आई है. ग्रामीण परिवहन संघ की ओर से लगाए गए भेदभाव और पक्षपात के आरोपों पर अब मालक परिवहन संघ की प्रतिक्रिया सामने आई है. जिला अध्यक्ष किशोर आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन आरोपों को निराधार बताया. साथ ही स्पष्ट किया कि संघ हमेशा से पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कार्य करता आया है.

नारायणपुर में ग्रामीण परिवहन संघ के आरोपों पर मालक परिवहन संघ का जवाब (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

70% ग्रामीण सदस्य – भेदभाव का सवाल ही नहीं: किशोर आर्य ने कहा कि मालक परिवहन संघ में 70 प्रतिशत सदस्य ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं. ऐसे में ग्रामीणों के साथ भेदभाव का आरोप पूरी तरह से झूठा और भ्रामक है. उन्होंने बताया कि ग्रामीण परिवहन संघ बनाने वाले कई सदस्य 4 अक्टूबर तक मालक परिवहन संघ के सक्रिय सदस्य भी थे, जिन्होंने निजी कारणों का हवाला देकर संगठन छोड़ा है.

संघ हमेशा से सभी इच्छुक वाहन मालिकों का स्वागत करता आया है. आज भी कोई भी ग्रामीण जो माइंस में अपना वाहन लगाना चाहता है, वह परिवहन संघ के सामने आवेदन प्रस्तुत कर सकता है. संघ का दरवाजा हमेशा सबके लिए खुला हुआ है. -किशोर आर्य, अध्यक्ष मालक परिवहन संघ नारायणपुर

narayanpur transport union News
ग्रामीण परिवहन संघ और मालक परिवहन संघ के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छोटे डोंगर लौह माइंस का मामला: नव निर्मित ग्रामीण परिवहन संघ ने आरोप लगाया था कि छोटे डोंगर लौह अयस्क परिवहन कार्य में ग्रामीणों के साथ भेदभाव हो रहा है. इस पर मालक संघ ने कहा कि, लौह अयस्क परिवहन कार्य केवल ट्रांसपोर्टर, मालक परिवहन संघ और स्थानीय समिति के माध्यम से संचालित होता है. इसमें न तो प्रशासन का और न ही किसी राजनीतिक दल का कोई हस्तक्षेप होता है. इसलिए कलेक्टर या विधायक का नाम लेकर दबाव बनाने की बात पूरी तरह निरर्थक है.

narayanpur transport union News
नारायणपुर जिले में 2 परिवहन संघ के बीच तनातनी सामने आई है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

1 अक्टूबर की घटना का जिक्र: गौरतलब है कि 1 अक्टूबर को नवनिर्मित ग्रामीण परिवहन संघ के सदस्य छोटे डोंगर आमडई स्थित लौह अयस्क कंपनी के दफ्तर पहुंचे थे. वहां उन्होंने जयसवाल निको और मालक परिवहन संघ पर लोडिंग को लेकर बातें रखीं. ग्रामीण वाहन मालिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया. इसके बाद से लगातार मालक परिवहन संघ की कार्यप्रणाली सवालों में घिरी हुई थी, जिस पर अब संघ ने अपना पक्ष रखा है.

मालक परिवहन संघ ने ग्रामीण परिवहन संघ के आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि संगठन हमेशा पारदर्शी ढंग से कार्य करता आया है. छोटे डोंगर लौह माइंस में परिवहन कार्य को लेकर उठे विवाद पर संघ का यह बयान स्पष्ट करता है कि ग्रामीणों के लिए आवेदन और सहभागिता का रास्ता हमेशा खुला हुआ है. अब देखना होगा कि ग्रामीण परिवहन संघ इस प्रतिक्रिया के बाद अगला कदम क्या उठाता है.

नक्सलगढ़ नारायणपुर में रिटायर्ड फौजी का ग्रैंड वेलकम, स्वागत समारोह में उमड़ा जनसैलाब
साय सरकार गौवंश के संरक्षण में नाकाम, छत्तीसगढ़ में बंद कर दिए गौठान: कांग्रेस
निको प्रबंधन पर सौतेला व्यवहार का आरोप, ग्रामीण परिवहन संघ का हंगामा

For All Latest Updates

TAGGED:

NARAYANPUR TRANSPORT UNIONग्रामीण परिवहन संघमालक परिवहन संघNARAYANPUR NEWSNARAYANPUR TRANSPORT UNION NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.