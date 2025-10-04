नारायणपुर में ग्रामीण परिवहन संघ के आरोपों पर मालक परिवहन संघ का जवाब, कहा– भेदभाव के आरोप निराधार
नारायणपुर में परिवहन संघ के 2 गुट हो गए हैं. ग्रामीण परिवहन संघ और मालक परिवहन संघ के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 4, 2025 at 1:51 PM IST
नारायणपुर: जिले में 2 परिवहन संघ के बीच तनातनी सामने आई है. ग्रामीण परिवहन संघ की ओर से लगाए गए भेदभाव और पक्षपात के आरोपों पर अब मालक परिवहन संघ की प्रतिक्रिया सामने आई है. जिला अध्यक्ष किशोर आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन आरोपों को निराधार बताया. साथ ही स्पष्ट किया कि संघ हमेशा से पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कार्य करता आया है.
70% ग्रामीण सदस्य – भेदभाव का सवाल ही नहीं: किशोर आर्य ने कहा कि मालक परिवहन संघ में 70 प्रतिशत सदस्य ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं. ऐसे में ग्रामीणों के साथ भेदभाव का आरोप पूरी तरह से झूठा और भ्रामक है. उन्होंने बताया कि ग्रामीण परिवहन संघ बनाने वाले कई सदस्य 4 अक्टूबर तक मालक परिवहन संघ के सक्रिय सदस्य भी थे, जिन्होंने निजी कारणों का हवाला देकर संगठन छोड़ा है.
संघ हमेशा से सभी इच्छुक वाहन मालिकों का स्वागत करता आया है. आज भी कोई भी ग्रामीण जो माइंस में अपना वाहन लगाना चाहता है, वह परिवहन संघ के सामने आवेदन प्रस्तुत कर सकता है. संघ का दरवाजा हमेशा सबके लिए खुला हुआ है. -किशोर आर्य, अध्यक्ष मालक परिवहन संघ नारायणपुर
छोटे डोंगर लौह माइंस का मामला: नव निर्मित ग्रामीण परिवहन संघ ने आरोप लगाया था कि छोटे डोंगर लौह अयस्क परिवहन कार्य में ग्रामीणों के साथ भेदभाव हो रहा है. इस पर मालक संघ ने कहा कि, लौह अयस्क परिवहन कार्य केवल ट्रांसपोर्टर, मालक परिवहन संघ और स्थानीय समिति के माध्यम से संचालित होता है. इसमें न तो प्रशासन का और न ही किसी राजनीतिक दल का कोई हस्तक्षेप होता है. इसलिए कलेक्टर या विधायक का नाम लेकर दबाव बनाने की बात पूरी तरह निरर्थक है.
1 अक्टूबर की घटना का जिक्र: गौरतलब है कि 1 अक्टूबर को नवनिर्मित ग्रामीण परिवहन संघ के सदस्य छोटे डोंगर आमडई स्थित लौह अयस्क कंपनी के दफ्तर पहुंचे थे. वहां उन्होंने जयसवाल निको और मालक परिवहन संघ पर लोडिंग को लेकर बातें रखीं. ग्रामीण वाहन मालिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया. इसके बाद से लगातार मालक परिवहन संघ की कार्यप्रणाली सवालों में घिरी हुई थी, जिस पर अब संघ ने अपना पक्ष रखा है.
मालक परिवहन संघ ने ग्रामीण परिवहन संघ के आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि संगठन हमेशा पारदर्शी ढंग से कार्य करता आया है. छोटे डोंगर लौह माइंस में परिवहन कार्य को लेकर उठे विवाद पर संघ का यह बयान स्पष्ट करता है कि ग्रामीणों के लिए आवेदन और सहभागिता का रास्ता हमेशा खुला हुआ है. अब देखना होगा कि ग्रामीण परिवहन संघ इस प्रतिक्रिया के बाद अगला कदम क्या उठाता है.