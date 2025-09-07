ETV Bharat / state

नारायणपुर के स्कूल में खास रियूनियन कार्यक्रम, 1958 से 2024 तक के छात्रों के लिए सम्मेलन

इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भूतपूर्व छात्रों को एक मंच पर लाना, शिक्षकों से पुनर्मिलन कराना और वर्तमान छात्रों को उनके अनुभवों से प्रेरित करना था. यह सम्मेलन केवल आयोजन नहीं, बल्कि एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से जोड़ने वाला पुल है .- आयोजन समिति के अध्यक्ष सुदीप झा

ऐतिहासिक शुरुआत: कार्यक्रम की शुरुआत उसी अंदाज़ में हुई जैसे कभी स्कूल में होती थी. ध्वजारोहण, राष्ट्रगान और भारत माता के जयकारों के साथ. वातावरण एक बार फिर उसी अनुशासन और उत्साह से भर उठा, जिसमें विद्यार्थी जीवन की झलक साफ दिखाई दी.

नारायणपुर: नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पहली बार भूतपूर्व छात्र-छात्राओं का भव्य सम्मेलन आयोजित किया गया. सम्मेलन इसलिए भी खास रहा क्योंकि, इसमें दो-चार बैच नहीं बल्कि 1958 से लेकर 2024 तक के बैच के छात्रों का पुनर्मिलन हुआ.

भावुक पल और पुनर्मिलन: 25 से 40 साल बाद पुराने सहपाठियों के मिलने का नजारा बेहद भावुक था. कोई वर्षों बाद दोस्त को देख आंखें नम कर गर्म जोशी से गले मिल रहा था तो कोई शिक्षक के चरणों में झुककर आशीर्वाद ले रहा था. हर चेहरे पर वही निश्छल मुस्कान लौट आई, जो उन्होंने स्कूल के दिनों में साझा की थी.

देश-विदेश से पहुंचे छात्र: इस मिलन समारोह में न केवल छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों से, बल्कि दिल्ली, मध्यप्रदेश और यहां तक कि विदेशों से भी छात्र पहुंचे. इनमें से कई अब कलेक्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, पुलिस व वन अधिकारी और अन्य प्रतिष्ठित पदों पर कार्यरत हैं. अमेरिका की नासा में कार्यरत भूतपूर्व छात्र निलय देशमुख और अन्य सफल पूर्व छात्रों ने अपनी उपलब्धियां साझा करते हुए वर्तमान विद्यार्थियों को प्रेरित किया.

शिक्षकों का सम्मान: सम्मेलन में रिटायर शिक्षकों का विशेष सम्मान किया गया. उनके स्वागत के लिए छात्र बड़ी संख्या में आगे आए और पैर छूकर आशीर्वाद लिया. दिवंगत शिक्षकों को भी श्रद्धांजलि देते हुए छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया. इस क्षण ने हर किसी को भावुक कर दिया.

यादों का सिलसिला: सम्मेलन के दौरान कई दिलचस्प झलकियां सामने आईं. एक पूर्व शिक्षक ने अपने पुराने छात्र से सवाल पूछा, और छात्र ने उसका जवाब देकर सबका दिल जीत लिया. हंसी-खुशी और तालियों की गूंज ने माहौल को जीवंत कर दिया.

यादों का वृक्ष: कार्यक्रम के अंत में सभी पूर्व छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर विद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण किया. एक विशेष पौधे को ‘यादों का वृक्ष’ नाम दिया गया, जो इस दिन की स्मृति को हमेशा जीवित रखेगा

वर्षों बाद एक मंच पर लौटे गुरु और शिष्य ने यह साबित कर दिया कि समय, परिस्थितियां और दूरी चाहे जितनी भी हो, दिल हमेशा उसी जगह लौटता है – जहां से जीवन की असली शुरुआत हुई थी, अपने विद्यालय में.