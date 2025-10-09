ETV Bharat / state

नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने बरामद की 5 किलो की आईईडी, बीडीएस टीम ने किया नष्ट

नारायणपुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान में काफी तेजी आई है. जिससे नक्सलियों के मंसूबे नाकाम हुए है.

NARAYANPUR ANTI NAXAL OPERATION
नारायणपुर आईईडी (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 9, 2025 at 8:32 PM IST

5 Min Read
नारायणपुर: जिले में नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है. थाना धनोरा क्षेत्र के ग्राम इकनार के जंगल-पहाड़ी इलाके में सर्चिंग अभियान के दौरान सुरक्षाबलों को एक कुकर कमांड आईईडी (वजन लगभग 5 किलोग्राम) बरामद हुई, जिसे बीडीएस टीम ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया. यह कार्रवाई पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और कुशलता का परिणाम है.

नारायणपुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान इन दिनों अपने चरम पर है. पुलिस अधीक्षक रोबिनसन गुड़िया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अक्षय साबद्रा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नक्सल ऑप्स) अजय कुमार के नेतृत्व में जिले को नक्सल मुक्त बनाने का अभियान लगातार जारी है.

सर्चिंग में मिला 5 किलो का आईई़डी: इसी क्रम में 09 अक्टूबर 2025 को थाना धनोरा क्षेत्रांतर्गत सुरक्षा बलों द्वारा डी-माइनिंग और सर्चिंग अभियान चलाया गया. सर्चिंग के दौरान बीडीएस (बम डिस्पोज़ल स्क्वॉड) टीम को इलाके में संदिग्ध गतिविधि के संकेत मिले. जब क्षेत्र की बारीकी से जांच की गई तो जंगल पहाड़ी क्षेत्र में एक कुकर कमांड आईईडी बरामद हुई.

बीडीएस टीम ने IED किया नष्ट: सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए बीडीएस टीम ने आईईडी को मौके पर ही सुरक्षित ढंग से निष्क्रिय किया. अधिकारियों का कहना है कि यह विस्फोटक सुरक्षा बलों या आम नागरिकों को निशाना बनाने के उद्देश्य से लगाया गया था.

इस अभियान में डीआरजी (District Reserve Guard) नारायणपुर और बीडीएस टीम के जवानों की अहम भूमिका रही. दोनों टीमों ने पूरी सावधानी और रणनीति के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

आईईडी बरामदगी ने एक बार फिर यह साबित किया है कि नक्सली अब भी सुरक्षाबलों को निशाना बनाने की कोशिशों में जुटे हैं. हालांकि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लगातार सघन सर्चिंग एवं डी-माइनिंग ऑपरेशन के जरिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित कर रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि ऐसी कार्रवाइयों से ग्रामीणों का विश्वास बढ़ा है और नारायणपुर को पूरी तरह नक्सल मुक्त जिला बनाने की दिशा में यह एक और बड़ी सफलता है.

बस्तर में IED ब्लास्ट की बड़ी घटनाएं

4 अक्टूबर: बीजापुर के मद्देड़ थाना क्षेत्र में IED विस्फोट, महिला नक्सली घायल

29 सितंबर: अबूझमाड़ में भारी मात्रा में आईईडी बरामद, पांच विस्फोटकों को किया नष्ट

29 सितंबर: बीजापुर में 10 किलो का आईईडी बरामद

30 अगस्त: बीजापुर के गोरना और मनकेली के बीच 10 किलो का आईईडी बरामद

18 अगस्त: बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट में जवान शहीद

14 अगस्त: बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट में जवान जख्मी

5 अगस्त: बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट में ग्रामीण घायल

20 जुलाई: बीजापुर के भोपालपट्टनम में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में एक नाबालिग घायल

14 जुलाई: बीजापुर के मद्देड़ थाना क्षेत्र में प्लांट बम पर पड़ा पैर, चार घायल

2 जुलाई: बीजापुर में जंगल में पुटु बीनने के लिए गया ग्रामीण प्रेशर आईईडी की चपेट में आया.

9 जून: सुकमा आईईडी ब्लास्ट में ASP शहीद

30 मई 2025: बीजापुर के मद्देड़ नेशनल पार्क में आईईडी ब्लास्ट, 3 ग्रामीण घायल.

6 मई 2025: बीजापुर IED ब्लास्ट में CRPF अधिकारी घायल.

26 अप्रैल 2025: बीजापुर में डीआरजी का जवान IED ब्लास्ट की चपेट में आया.

21 अप्रैल 2025: बीजापुर IED ब्लास्ट, सीएएफ जवान शहीद

9 अप्रैल 2025: बीजापुर में IED ब्लास्ट, CRPF जवान घायल.

7 अप्रैल 2025: अबूझमाड़ के जंगल में IED ब्लास्ट, एक ग्रामीण घायल

4 अप्रैल 2025: नारायणपुर में नक्सलियों का आईईडी ब्लास्ट, 1 की मौत, एक घायल

30 मार्च 2025: बीजापुर नक्सल एनकाउंटर के दूसरे दिन IED ब्लास्ट, महिला की मौत

28 मार्च 2025: नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट, बस्तर फाइटर्स का जवान घायल. बीजापुर के चेरपाल पालनार में 45 किलो का IED बरामद

23 मार्च 2025: बीजापुर में एसटीएफ की गाड़ी IED ब्लास्ट की चपेट में 2 जवान घायल

20 मार्च 2025: बीजापुर में गंगलूर के कुरचोली और भीमाराम 3 आईईडी बरामद. अबूझमाड़ में आईईडी ब्लास्ट, 2 जवान घायल

7 मार्च 2025: नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट, मजदूर की मौत, एक घायल

21 फरवरी 2025: अबूझमाड़ में आईईडी ब्लास्ट, डीआरजी जवान घायल

15 फरवरी 2025: बीजापुर में IED ब्लास्ट, जवान घायल

जनवरी 2025: नारायणपुर आईईडी विस्फोट में बीएसएफ के 2 जवान घायल

16 जनवरी 2025: बीजापुर में आईईडी विस्फोट, दो कोबरा कमांडो घायल

12 जनवरी 2025: सुकमा आईईडी ब्लास्ट में 10 वर्षीय बच्ची घायल, बीजापुर आईईडी की चपेट में दो पुलिसकर्मी घायल

10 जनवरी 2025: नारायणपुर के ओरछा में प्रेशर आईईडी विस्फोट की दो घटनाएं, ग्रामीण की मौत, तीन घायल

06 जनवरी 2025: बीजापुर जिले में एक वाहन को आईईडी ब्लास्ट से उड़ाया, 8 जवान शहीद, ड्राइवर की मौत

3 जनवरी 2025: नक्सली के आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी के 3 जवान घायल.

SECURITY FORCES RECOVERED IEDनारायणपुर नक्सल विरोधी अभियानNARAYANPUR IEDNARAYANPURNARAYANPUR ANTI NAXAL OPERATION

