लगातार बारिश से नारायणपुर में बिगड़े हालात, 50 से ज्यादा गांव का संपर्क टूटा

ग्रामीण और स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर पार कर रहे उफनते नाले, अब तक नहीं बनी वैकल्पिक व्यवस्था

narayanpur rain report
ग्रामीण और स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर पार कर रहे उफनते नाले (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 27, 2025 at 4:21 PM IST

नारायणपुर: जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. जिले के कई इलाकों में नदी-नाले उफान पर हैं. सोनपुर गांव में स्थित बोलंगर नाले का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है. इससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है. इसी तरह नारायणपुर-कोंडागांव मार्ग पर बोदरा नाला, ओरछा मार्ग पर पिनगुंडा नाला और माड़ीन नदी भी खतरनाक रूप से उफान पर हैं.

नारायणपुर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्कूली बच्चों को खतरे में सफर करना पड़ रहा: दशहरे की छुट्टियों के कारण आश्रमों और छात्रावासों में पढ़ने वाले बच्चे अपने गांव लौट रहे हैं, लेकिन तेज बारिश और नालों के उफान के बावजूद कहीं भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं हैं. बच्चे और ग्रामीण जान जोखिम में डालकर पैदल नाले पार कर रहे हैं. कई बच्चे और उनके परिवार वीडियो बनाकर शासन-प्रशासन से ऊंचे पुल की मांग कर रहे हैं लेकिन ये मांग अब तक अधूरी है.

narayanpur rain report
जान जोखिम में डालकर पार कर रहे उफनते नाले (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अबूझमाड़ के 50 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूटा: लगातार बारिश के कारण अबूझमाड़ क्षेत्र के 50 से अधिक गांवों का जिला मुख्यालय से सीधा संपर्क टूट गया है. इससे ग्रामीणों को इलाज, राशन और शिक्षा जैसी जरूरी सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि हर साल यही हालात बनते हैं, लेकिन आज तक सुरक्षित पुल या वैकल्पिक रास्तों की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की गई है.

narayanpur rain report
लगातार बारिश से नारायणपुर में बिगड़े हालात, 50 से ज्यादा गांव का संपर्क टूटा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रशासन कब जागेगा?: बारिश ने नारायणपुर जिले में लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं. सवाल यही है कि, आखिर कब तक इसी तरह जान जोखिम में डालनी पड़ेगी?

बस्तर में पहले ही बाढ़ ने मचाई है तबाही: 26 अगस्त को बारिश और बाढ़ से बस्तर में पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है. पूरे संभाग के अधिकांश जिलों में भयंकर बाढ़ आई थी. बाढ़ की वजह से लोगों के घर और मवेशी तक बह ग. कई एकड़ फसल भी बाढ़ की चपेट में आकर बर्बाद हो गई थी.

