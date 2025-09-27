ETV Bharat / state

लगातार बारिश से नारायणपुर में बिगड़े हालात, 50 से ज्यादा गांव का संपर्क टूटा

ग्रामीण और स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर पार कर रहे उफनते नाले ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : September 27, 2025 at 4:21 PM IST 2 Min Read