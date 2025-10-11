नारायणपुर कोंडागांव मार्ग जर्जर, वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने पर विरोध, ड्राइवर बोले रास्ता बदलना हमारी मजबूरी
नारायणपुर कोंडागांव में सड़क निर्माण के कारण ट्रक चालक वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं.जिसका विरोध हो रहा है.
नारायणपुर : नारायणपुर जिले के ग्राम एड़का में उस समय तनाव की स्थिति बन गई, जब स्थानीय ग्रामीणों ने धान लादकर बाकुलवाही से केशकाल जा रहे वाहनों का रास्ता रोक दिया. ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाए गए इस सड़क की जर्जर हालत को वजह बताते हुए ट्रकों के आवागमन पर रोक लगाई.
वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने पर विरोध : आपको बता दें कि इस मार्ग का इस्तेमाल नारायणपुर कोंडागांव राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण काम के चलते हो रहा है. ग्रामीणों का आरोप है कि भारी वाहनों के लगातार संचालन से सड़क और भी खराब हो रही है. जिससे उनके दैनिक आवागमन और जिले की आवश्यक आपूर्ति (पेट्रोल-डीजल) भी प्रभावित हो रही है.
एड़का मार्ग का निर्माण लगभग 15 साल पहले PMGSY के तहत हुआ था, लंबे समय से मरम्मत के अभाव में जगह-जगह से उखड़ चुका है. यह सड़क साप्ताहिक बाजार जाने वाले व्यापारियों, कोंडागांव और केशकाल जाने वाले राहगीरों के लिए मुख्य मार्ग है. लेकिन भारी भरकम ट्रक वाहनों के कारण सड़क की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है, जिससे आवागमन में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है- नरेश कुमार उईके, ग्रामीण
ग्रामीणों को दुर्घटना होने का डर : ग्रामीणों ने यह भी बताया कि इस मार्ग पर PMGSY के तहत बनाए गए कई पुल-पुलिया भारी वाहनों के चलने से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिससे बड़ी दुर्घटना का खतरा मंडरा रहा है. ग्रामीणों ने प्रशासन पर सड़क निर्माण को लेकर कोई सुध नहीं लेने का आरोप लगाया है.
कुछ दिनों पहले भी इन्हीं ट्रक वाहनों के चालकों को समझाइश दी गई थी. उनकी मुख्य चिंता ये है कि जर्जर सड़क के कारण जिले में पेट्रोल-डीजल की किल्लत हो रही है, क्योंकि आपूर्ति समय पर नहीं पहुंच पा रही है -परशुराम,ग्रामीण
वहीं ट्रक वाहन चालकों ने भी अपनी परेशानी जाहिर की है. उनका कहना है कि नारायणपुर की स्थिति लगभग टापू जैसी हो गई है क्योंकि जिले में आने-जाने वाले सभी मुख्य नेशनल हाईवे मार्ग बेहद जर्जर हैं और गाड़ियां लगातार फंस रही हैं. इसी कारणवश उन्होंने कलेक्टर के आदेश के चलते इस वैकल्पिक एड़का मार्ग से धान का परिवहन शुरू किया.ट्रक चालकों ने स्वीकार किया कि भारी वाहनों के संचालन से सड़क खराब हो रही है, लेकिन वे ऐसा करने के लिए विवश हैं.
कलेक्टर ने सरकारी धान खरीदी केंद्रों में रखे गए धान को जल्द से जल्द हटाने का आदेश दिया है, ताकि नई धान की खरीदी के लिए स्थान खाली हो सके.ऐसे में, यदि धान का परिवहन अत्यधिक जर्जर नेशनल हाईवे मार्ग से किया गया, तो गाड़ियां रास्ते में फंसी रह जाएंगी और धान का परिवहन ठप हो जाएगा, जिससे सरकारी व्यवस्था प्रभावित होगी. इसलिए इस वैकल्पिक मार्ग का उपयोग हमारी मजबूरी है- दशलाल नाग, वाहन चालक
ग्राम एड़का में ग्रामीणों द्वारा ट्रकों को रोका जाना, स्थानीय लोगों की जर्जर सड़कों से जुड़ी गंभीर समस्याओं और सरकारी आदेशों के पालन में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों के बीच एक बड़ा टकराव पैदा करता है. एक ओर जहां ग्रामीण अपने दैनिक जीवन और सुरक्षा को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ट्रक चालक सरकारी व्यवस्था और कृषि उपज के समय पर परिवहन के लिए मजबूरी में वैकल्पिक मार्ग का उपयोग कर रहे हैं. इस गतिरोध को दूर करने के लिए तत्काल प्रशासनिक हस्तक्षेप की जरुरत है.
