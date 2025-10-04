ETV Bharat / state

बिजली के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ नारायणपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, बिल जलाकर जताया विरोध

बढ़ती महंगाई के विरोध में युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. बिजली के बढ़े दाम वापस लेने और हाफ योजना फिर लागू करने की मांग की.

नारायणपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, बिल जलाकर जताया विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 4, 2025 at 4:45 PM IST

नारायणपुर: जिले में युवा कांग्रेस ने शनिवार को बढ़ती महंगाई और बिजली बिल की दरों में हुई वृद्धि के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. छत्तीसगढ़ कांग्रेस 3 और 4 अक्टूबर को बिजली के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ जगह-जगह प्रदर्शन कर रही है. इसी कड़ी में नारायणपुर में भी कार्यकर्ताओं ने बिजली कार्यालय के बाहर नारेबाजी की और प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर बिजली बिल की प्रतियां जलाई.

बढ़ती महंगाई के विरोध में युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

'बीजेपी की दोहरी नीति नहीं चलेगी': बिजली कार्यालय परिसर के सामने में यूथ कांग्रेस और जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी पहुंचे थे. इस दौरान नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार एक तरफ महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक मदद का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर हजारों रुपए के बिजली बिल थमाकर आम जनता को महंगाई के बोझ तले दबा रही है. इस तरह भाजपा की "दोहरी नीति" नहीं चलेगी.

हमारी सरकार ने 400 यूनिट हाफ बिजली बिल योजना लागू की थी, जिससे आम जनता और किसानों को बड़ी राहत मिलती थी, लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार ने इस योजना को खत्म कर आम जनता को लूटने का काम किया है- कांग्रेस नेता

बिजली के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ नारायणपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हस्ताक्षर अभियान भी चलाया: कांग्रेस नेताओं का कहना है कि, अब बिजली बिलों की बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर मध्यवर्गीय परिवारों और किसानों पर पड़ रहा है. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर जनता की परेशानी को आवाज देने की पहल भी की और बिजली कार्यालय के गेट के सामने बिल की प्रतियां आग के हवाले कर सांकेतिक प्रदर्शन किया.

युवा कांग्रेस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि समय रहते सरकार बिजली बिल में की गई बढ़ोतरी को वापस नहीं लेती, तो पार्टी आगे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी. कार्यकर्ताओं ने कहा कि आने वाले दिनों में स्थिति जस की तस रही तो बिजली दफ्तरों का घेराव किया जाएगा और आम जनता की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ी जाएगी.

