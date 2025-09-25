ETV Bharat / state

जर्जर सड़क के खिलाफ कांग्रेस का नारायणपुर-कोंडागांव हाईवे चक्काजाम, दुकान बंद कर व्यापारियों ने भी दिया समर्थन

कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे: सोमवार सुबह नारायणपुर–कोंडागांव मार्ग पर कई कार्यकर्ता जुटे और सड़क जाम किया. पूर्व विधायक चन्दन ने आंदोलन का नेतृत्व करते हुए भाजपा की "डबल इंजन" सरकार पर कई आरोप लगाए. कहा कि, भाजपा झूठ बोलने वाली पार्टी है. उन्होंने कहा कि नारायणपुर–ओरछा मुख्य मार्ग निर्माण की स्वीकृति कांग्रेस सरकार के समय बनी DPR के आधार पर हुई थी, मगर अब भाजपा श्रेय लेने की कोशिश कर रही है.

नारायणपुर: जिले की खस्ताहाल सड़क व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया. नारायणपुर–कोंडागांव राष्ट्रीय राजमार्ग 130D पर कांग्रेसियों ने चक्काजाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. कांग्रेस के नारायणपुर बंद को व्यापारियों का भी समर्थन मिला, जिसके चलते अधिकतर दुकानें दोपहर तक बंद रहीं

मंत्री केदार कश्यप ने विपक्ष में रहते हुए 6 माह में सड़क निर्माण का वादा किया था, लेकिन आज तक सड़क नहीं बनी. नारायणपुर की स्थिति फिलहाल टापू जैसी हो गई है, पूरे प्रदेश से कट चुका है.- चंदन कश्यप, पूर्व विधायक, नारायणपुर

जिले को जोड़ने वाले ये सभी प्रमुख मार्ग जर्जर: सड़क पर पड़े बड़े-बड़े गड्ढों ने जानलेवा स्थिति बना दी है. यात्री बस सेवाएं ठप हो चुकी हैं और आए दिन हादसे हो रहे हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि खनिज परिवहन (माइनिंग ट्रक) ने सड़क की हालत और खराब कर दी है.

ये प्रमुख सड़कें जर्जर

नारायणपुर–कोंडागांव

नारायणपुर–अंतागढ़

नारायणपुर–ओरछा

आम लोगों की आवाज: आंदोलन स्थल पर मौजूद एक विद्यार्थी ने कहा कि जर्जर सड़कों के चलते जगदलपुर विश्वविद्यालय तक आना-जाना मुश्किल हो गया है. प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान भी बस सेवा बंद होने से अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं.

खराब सड़कें गर्भवती महिलाओं और रोजाना सफर करने वाली नौकरीपेशा महिलाओं के लिए गंभीर समस्या बन चुकी हैं. कई मामलों में गर्भवती महिलाओं को रास्ते में ही प्रसव करना पड़ा है.- महिला कार्यकर्ता

कांग्रेस का चेतावनी भरा रुख: कांग्रेस नेताओं ने कहा कि फिलहाल यह आंदोलन सांकेतिक है. यदि प्रशासन ने जल्द सड़क मरम्मत का कार्य शुरू नहीं किया तो आंदोलन उग्र रूप लेगा. नारायणपुर जिले की सड़क व्यवस्था लंबे समय से उपेक्षा का शिकार है. जर्जर मार्ग न केवल आमजन के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं, बल्कि जानलेवा साबित हो रहे हैं.