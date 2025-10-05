ETV Bharat / state

कंप्यूटर के प्रशिक्षण और मदद ने बदली जिंदगी, मुख्यधारा में शामिल हुए 1055 दिव्यांगजन

नारायण सेवा संस्थान का त्रैमासिक निशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण का 68वां बैच हाल में सम्पन्न हुआ. इसमें 19 दिव्यांगों को प्रमाणपत्र दिए गए.

Disabled trainees with certificates
प्रमाणपत्र के साथ दिव्यांग प्रशिक्षणार्थी (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 5, 2025 at 5:14 PM IST

उदयपुर: दिव्यांगों को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में नारायण सेवा संस्थान ने एक और उपलब्धि दर्ज की. संस्थान संचालित त्रैमासिक निशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण का 68वां बैच हाल में सम्पन्न हुआ. इसमें 19 दिव्यांग प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र दिए गए. इस कॉर्स से 1055 दिव्यांग मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं.

सेवा महातीर्थ बड़ी परिसर में समापन समारोह में संस्थान निदेशक वंदना अग्रवाल ने कहा कि यह स्वरोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिव्यांगों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर समाज में नई पहचान और आर्थिक मजबूती दे रहा है. बिहार के मुजफ्फरनगर निवासी 24 वर्षीय विजय कुमार साल 2019 में ट्रेन हादसे में दोनों पैर गंवा बैठे थे. संस्थान ने मॉड्युलर आर्टिफिशियल लिम्ब उपलब्ध कराया. कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया. आज विजय नई ऊर्जा व आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़ रहे हैं. इसी तरह वैशाली (बिहार) की 22 वर्षीय नेहा कुमारी का एक पैर जन्म से अर्द्ध विकसित था. संस्थान के बनाए विशेष कैलिपर्स और कंप्यूटर प्रशिक्षण की मदद से नेहा आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ी. नेहा ने कहा कि यह प्रशिक्षण मेरे जीवन में आत्मविश्वास और नई दिशा लाया है.

दिव्यांगों ने बताया... (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें:हाथ छिना, उम्मीद नहीं: भरतपुर में दिव्यांगों को मिल रहा आत्मनिर्भरता का नया आधार

प्रशिक्षकों ने बताया कि प्रतिभागियों को एमएस ऑफिस, इंटरनेट, टाइपिंग और डिजिटल संचार जैसे विषयों का गहन ज्ञान दिया गया. संस्थान कंप्यूटर, सिलाई-कढ़ाई, मोबाइल रिपेयरिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से हजारों दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बना चुका है. संस्थान बीते 10 साल में 1000 से ज्यादा दिव्यांगों की मदद कर चुका है.

Disabled girls during training
प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांग युवतियां (ETV Bharat Udaipur)

संस्थान की योजनाएं: नारायण सेवा संस्थान अब दिव्यांगों के लिए एडवांस कंप्यूटर कोर्स , डिजिटल डिजाइनिंग , मोबाइल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन फ्रीलांसिंग जैसे नए प्रशिक्षण शुरू करेगा ताकि दिव्यांग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा के बल पर रोजगार और स्वरोजगार प्राप्त कर सकें.

