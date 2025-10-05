ETV Bharat / state

कंप्यूटर के प्रशिक्षण और मदद ने बदली जिंदगी, मुख्यधारा में शामिल हुए 1055 दिव्यांगजन

उदयपुर: दिव्यांगों को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में नारायण सेवा संस्थान ने एक और उपलब्धि दर्ज की. संस्थान संचालित त्रैमासिक निशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण का 68वां बैच हाल में सम्पन्न हुआ. इसमें 19 दिव्यांग प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र दिए गए. इस कॉर्स से 1055 दिव्यांग मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं.

सेवा महातीर्थ बड़ी परिसर में समापन समारोह में संस्थान निदेशक वंदना अग्रवाल ने कहा कि यह स्वरोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिव्यांगों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर समाज में नई पहचान और आर्थिक मजबूती दे रहा है. बिहार के मुजफ्फरनगर निवासी 24 वर्षीय विजय कुमार साल 2019 में ट्रेन हादसे में दोनों पैर गंवा बैठे थे. संस्थान ने मॉड्युलर आर्टिफिशियल लिम्ब उपलब्ध कराया. कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया. आज विजय नई ऊर्जा व आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़ रहे हैं. इसी तरह वैशाली (बिहार) की 22 वर्षीय नेहा कुमारी का एक पैर जन्म से अर्द्ध विकसित था. संस्थान के बनाए विशेष कैलिपर्स और कंप्यूटर प्रशिक्षण की मदद से नेहा आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ी. नेहा ने कहा कि यह प्रशिक्षण मेरे जीवन में आत्मविश्वास और नई दिशा लाया है.